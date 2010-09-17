На фоне международных усилий озоновая дыра за последние 10 лет не увеличилась – эксперты

Озоновая дыра за последние 10 лет не увеличилась благодаря скоординированным международным усилиям, предпринятым для охраны озонового слоя, защищающего Землю от ультрафиолетового излучения Солнца.

Об этом говорится в опубликованном исследовании, подготовленным Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при участии около 300 ученых, передает ИТАР-ТАСС.

Как подчеркивается в докладе, концентрация озона в мировом масштабе, как над Арктикой, так и над Антарктидой, не изменилась в худшую сторону. Это произошло благодаря отказу от применения хлорфторуглеродов (CFC), которые широко использовались в аэрозолях, холодильниках и кондиционерах. Ограничения были введены Монреальским протоколом, подписанном в 1987 году.

"Соглашение предотвратило еще большее истощение озонового слоя благодаря постепенному сокращению производства и потребления веществ, разрушающих его", - сообщил журналистам директор отдела исследований ВМО Лен БАРРИ. Это позволило сократить миллионы случаев заболевания раком кожи и образования катаракты, говорится в докладе.