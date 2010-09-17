Главное за 17 сентября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о том, что Украина выпустила евробонды в сумме 2 млрд. долл., заявление премьер-министра о сокращении задолженности по НДС-облигациям до 3 млрд. грн. к 1 октября, российский "Газпром" определил цену на газ для Украины в 250 долларов за тысячу кубометров...

Финансы

Украина выпустила еврооблигации на 2 млрд. долл.

Украина выпустила облигации внешнего государственного займа на 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

По его словам, выпуск облигаций состоялся 16 сентября.

Пятилетние облигации выпущены на 500 млн. долл., десятилетние на 1,5 млрд. Процентная ставка - 6,875% для пятилетних облигаций и 7,775 для десятилетних.

Н.АЗАРОВ сообщил, что на еврооблигации есть уже более 300 заявок.

«После провальной попытки выпуска еврооблигаций в 2008 году этот выпуск стал первым успешным размещением еврооблигаций Украины начиная с 2007 года. Проведенный выпуск облигаций является беспрецедентным за всю историю независимой Украины как по объему, так и по количеству инструментов и поданных заявок – более 300», - сказал премьер.

Он также сообщил, что спрос на облигации является рекордным за всю историю выпуска Украиной евробондов – более 6,2 млрд. долл. США, что практически в три раза больше, чем заявка.

«Выпуск еврооблигаций 2010 года стал подтверждением возвращения Украины на рынки еврооблигаций и засвидетельствовал открытость международных рынков долгового капитала для Украины и полное доверие крупнейших мировых финансовых инвесторов к Украине», - заявил Н.АЗАРОВ.

До 1 октября задолженность по возмещению НДС сократится до 3 млрд. грн.

Правительство до 1 октября т.г. сократит задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость до 3 млрд. грн.

Об этом заявил сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Задолженность по НДС, которую наше правительство приняло на себя, была больше 35 млрд. грн. 1 октября мы сведем эту задолженность до 3 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что задолженность будет сокращена в 10 раз. «Это достижение», - подчеркнул премьер-министр.

Экономика

Кабмин в целом одобрил проект Налогового кодекса

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании в целом одобрил проект Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН после заседания Кабмина сообщил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Вместе с тем он отметил, что документ еще требует некоторых доработок перед подачей в Верховную Раду.

В МВФ считают, что экономика Украины восстановилась

В Международном валютном фонде считают, что экономика Украины уже восстановилась.

Об этом заявил руководитель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе международного финансового форума сегодня в Киеве.

При этом он подчеркнул, что не следует останавливаться на достигнутом.

В МВФ отмечают несколько приоритетных направлений, которые будут содействовать улучшению экономической ситуации. Среди них снижение бюджетного дефицита, а также снижение уровня соотношения государственного долга и ВВП. По информации МВФ, этот показатель в 2008 году был на уровне 20%, в 2009-м – 32-34%, и ожидается, что в 2010-м он составит 40-41%.

“Это не большой долг, но уже и не такой, как был”, - сказал М.АЛЬЕР.

Среди факторов улучшения экономической ситуации он назвал восстановление и развитие банковского сектора, в частности его кредитной составляющей, а также монетарную политику и валютный курс.

Среди прочего М.АЛЬЕР сообщил, что согласно договоренностям в рамках сотрудничества МВФ и Украины правительство до конца текущего года должно завершить рекапитализацию банков.

Нефть. Газ

"Газпром" определил цену на газ для Украины в 2011 году

Цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долларов за тысячу кубометров, и в 2011 году останется в среднем на том же уровне. Такое заявление в рамках инвестфорума в Сочи сделал заместитель председателя "Газпрома" Валерий ГОЛУБЕВ, передает РИА «Новости».

Для сравнения, стоимость российского топлива для Беларуси в 2011 году будет такой же - около 250 долларов за тысячу кубометров в зависимости от колебаний цены на нефть. При этом, по сравнению с ожидаемой средней ценой в 2010 году (186 долларов), цены на газ для Минска вырастут на 35 процентов.

Ранее украинские власти не раз заявляли, что цены на российский газ являются слишком высокими, и обещали добиваться пересмотра газового соглашения с Россией. По данным премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА, в первом квартале страна получала топливо из России по 330 долларов за тысячу кубометров и ежеквартально цена повышалась примерно на 25 долларов. Как отмечал Н.АЗАРОВ, такое соглашения является "кабальным".

Строительство

Государство усилит надзор при строительстве объектов

Правительство планирует внести изменения в постановление, которое обязывает органы и должностных лиц, уполномоченных законом осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, до 31 декабря 2010 года временно прекратить проведение плановых и внеплановых проверок субъектов ведения хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, изменения сегодня отрабатываются Министерством регионального развития и строительства и будут касаться осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

«На инспекцию государственного архитектурно-строительного контроля возложены функции по принятию в эксплуатацию законченных строительством объектов путем выдачи сертификата соответствия построенного объекта проектной документации, государственным строительным нормам и правилам. Осуществление таких функций может быть обеспечено только через постоянный контроль и надзор за всеми этапами строительства объектов архитектуры”, - отметил В.ТИХОНОВ.

Он добавил, что с точки зрения общественного интереса, устойчивость, надежность, готовность к эксплуатации объекта строительства должны определяться предметом государственного контроля.

Напомним, 21 мая 2009 года Кабинет министров Украины принял постановление № 502 «О временных ограничениях по осуществлению мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности на период до 31 декабря 2010 года», которым обязал органы и должностных лиц, уполномоченных законом осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности, до 31 декабря 2010 года временно прекратить проведение плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйствования.

Данный документ, по мнению В.ТИХОНОВА, практически лишил территориальные подразделения Госархстройинспекции возможности выполнять возложенные на них задачи.

ФМС заключены первые договоры по трем объектам по программе "Доступное жилье"

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 11 сентября заключил первые договоры с ООО «Сильбуд-инвест» и ООО «Градострой» по трем объектам, которые Кредитный комитет фонда одобрил к участию в реализации программы доступного жилья.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе фонда.

Как пояснил председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид РЫСУХИН, на первом этапе процедура реализации программы доступного жилья предусматривает предоставление со стороны застройщиков всех необходимых документов. В частности, застройщик должен иметь необходимое количество свободных квартир, предоставить гарантии своевременного введения в эксплуатацию дома, иметь все необходимые лицензии и т.д.

Л.РЫСУХИН сообщил, что первый объект, по которому подписан договор об участии в программе доступного жилья, находится по ул. Вокзальная, 53 в Глевахе (Киевская обл., Васильковский район). Застройщиком жилого дома выступает ООО «Сильбуд-инвест».

«На этом объекте есть достаточное количество свободных квартир, он имеет перспективу введения в эксплуатацию в 4-м квартале этого года», - сказал он.

При этом от компании «Градострой» в программе принимают участие два объекта – жилой комплекс «Приозерный» в Киеве по ул. Здолбуновская, 13 и жилой дом в Чернигове по ул. Красногвардейская, 3в.

В свою очередь, в компании «Градострой» УНИАН сообщили, что жилкомплекс в Киеве, степень готовности которого составляет свыше 70%, планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2011 года, а дом в Чернигове, который готов на более чем 80%, - к концу текущего года.

Главное за 17 сентября (день) читать http://economics.unian.net/rus/detail/59872

(УНИАН)