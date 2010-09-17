Янукович и Медведев в Глухове обсудят вопросы приграничного сотрудничества

Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня в Глухове обсудят вопросы приграничного сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили сегодня журналистам после участия в одном из этапов международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург – Москва - Киев.

«Я хочу сказать, что, конечно, дороги нельзя ремонтировать лишь к приезду президентов. В первую очередь необходимо, чтобы они всегда были такими, какими вы их видели сегодня», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, высказывая свое впечатление от путешествия.

По словам Президента Украины, он договорился со своим российским коллегой не говорить о плохом, а исправлять недостатки, то есть отстраивать дороги.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что он и Д.МЕДВЕДЕВ имеют очень серьезные намерения, которые будут реализовываться во внутренней и внешней политике обеих стран.

«А вначале нам нужно сделать так, чтобы наши границы были самыми комфортными для наших граждан и чтобы они способствовали лишь порядку», - отметил Президент Украины.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этого можно будет достичь благодаря улучшению экономической ситуации в Украине и России.

«Мы будем взаимно дополнять друг друга, помогать, и от этого будет лишь лучше экономика, более богаче наши народы и более сильное наше государство», - заявил глава государства.

В свою очередь Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что такие автопробеги и приграничные встречи являются реальными символами дружбы между Украиной и Россией.

«Это действительно попытка наших народов развиваться вместе, жить вместе, помогать друг другу. А все, что делается сегодня, направлено именно на это», - заявил Президент РФ.

Также, по его словам, «мы действительно сегодня прокатились с Виктором Федоровичем на автомобилях, посмотрели, как выглядят российские дороги, как выглядят украинские дороги, – есть еще чем заняться».

«Здесь, в древнем Глухове, мы встретились и будем обсуждать, как нам дружить дальше. А для того, чтобы дружить, необходимо иметь нормальные коммуникации. Это не только дороги, это еще и возможность спокойно пересекать границу, без нервотрепки, без хамства, без проблем. Тем более, когда речь идет о таких дружественных, братских народах, как наши», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также сообщил, что после сегодняшней встречи в Глухове «хотел бы забрать Президента Украины и вернуться в Россию и дальше продолжить обсуждение вопросов российско-украинских отношений». «Поговорим обо всем: об экономике, о социальной сфере, о культуре, о гуманитарном сотрудничестве. Просто будем говорить о том, как сделать жизнь наших людей лучше», - отметил Президент РФ.