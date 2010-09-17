Тимошенко заявляет, что за ней ведется круглосуточная слежка

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за ней ведутся круглосуточная слежка, а также прослушивание ее телефонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции в Киеве, комментируя по просьбе журналистов сообщения пресс-службы Президента о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ дал распоряжение правоохранительным органам в случае необходимости усилить ее охрану.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это все равно «что в охранные мероприятия привлечь заказчиков…».

Она подчеркнула, что охрана государственных правоохранительных органов ей не нужна.

«Я хочу сообщить вам, что внешнее наблюдение – «наружка» - не оставляет меня ни одной минуты моего времени, они и так наблюдают за мной круглосуточно: все мои телефоны прослушиваются без исключения. И поэтому эти предложения от ЯНУКОВИЧА относительно усиления охраны – это просто выглядит как шутка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 сентября, пресс-служба БЮТ распространила заявление Ю.ТИМОШЕНКО о звонке неизвестного человека с угрозами.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей звонил по телефону неизвестный мужчина, который на русском языке сказал, «что она еще пожалеет о своей поездке в Брюссель и о Резолюции, которая была принята Ассамблеей Европейской народной партии».

«Только что я получила телефонный звонок от неизвестного мужчины, который на русском языке сказал, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за границей. Этот человек заявил, что я буду долго вспоминать поездку в Брюсселю и буду сожалеть, что Европейская народная партия приняла Резолюцию по заказу с жесткой критикой ЯНУКОВИЧА. Он еще заявил, что я, цитирую, «буду харкать кровью», что расплатой за это будет арест Александра ТУРЧИНОВА и что это только начало”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Этот мужчина, по ее словам, также посоветовал “в следующий раз очень сильно подумать перед тем, как что-либо подобное предпринимать».

Сегодня, 17 сентября, пресс-служба Президента сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ поручил Управлению государственной охраны и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию пресс-службы БЮТ относительно угроз в адрес Ю.ТИМОШЕНКО. На время расследования Президент дал распоряжение в случае необходимости усилить охрану Ю.ТИМОШЕНКО.