Герман не видит препятствий для встречи Тимошенко и Януковича

Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН считает вполне возможной личную встречу лидера “Батькивщины” Юлии ТИМОШЕНКО с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом говорится в заявлении А.ГЕРМАН, переданном агентству УНИАН.

“Президент никогда не отказывался от диалога с оппозицией. Наоборот – он всегда всячески поощрял такой диалог как нормальную европейскую форму сосуществования. Поэтому я думаю, что встреча с лидерами оппозиционных партий возможна даже при таком плотном графике, по которому работает глава государства”, - сказала она.

При этом А.ГЕРМАН добавила “лишь маленький совет” Ю.ТИМОШЕНКО, которая заявила, что “требует встречи с Президентом”. “Как человеку, который часто общается с европейскими политиками, ей не навредит знать, что в мире не принято применять императивные формы глаголов. Есть более мягкие, не такие агрессивные, не такие советские. Нужно говорить: прошу, предлагаю, выражаю надежду и т.д. Такая лексика, которую пользует ТИМОШЕНКО, считается дурным тоном”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, лидер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что требует от Президента В.ЯНУКОВИЧА личной встречи, а также обеспечения честных выборов в местные органы власти.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние события вокруг местных выборов позволяют ей говорить, что выборов в Украине не будет, а лишь «подконтрольная Центральная избирательная комиссия» освятит протоколы, которые будут сфальсифицированы представителями большинства территориальных избирательных комиссий.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, партия “Батькивщина” требует от В.ЯНУКОВИЧА личной встречи для того, чтобы лидеры партии непосредственно могли рассказать о ситуации с выборами и предоставить соответствующие документы, в том числе относительно неправомерных решений Минюста, Центральной избирательной комиссии и др.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если В.ЯНУКОВИЧ откажется от такой встречи, это будет свидетельством того, что он является главным идеологом разрушения избирательного процесса и непосредственно возглавляет этот процесс.