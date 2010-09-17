Янукович хочет ускорить процесс демаркации украинско-российской границы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ставит вопрос об активизации процесса демаркации украинско-российской границы с целью завершения обустройства транспортных переходов между двумя государствами до начала чемпионата Европы по футболу 2012 года и зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания по вопросам развития трансграничного сотрудничества Украины и Российской Федерации, которое прошло сегодня в Глухове Сумской области под председательством лидеров двух стран.

«Мы практически уже подходим к процессу демаркации (украинско-российской границы – УНИАН), и будет правильно, если мы определимся с вопросом транспортных переходов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос приобретает особую актуальность в процессе подготовки к Евро-2012 и зимней Олимпиаде в российском Сочи в 2014 году.

Президент Украины также сказал, что для реализации таких планов уже сегодня необходимо отработать соответствующую программу. «Я думаю, это станет основой, которая, по большому счету, станет фактором развития евразийских транспортных коридоров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.