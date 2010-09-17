ГЛАВНОЕ на 17 сентября (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня



Международные отношения



Президенты Украины и Российской Федерации Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ сегодня в Глухове обсудят вопросы приграничного сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом главы государств заявили сегодня журналистам после участия в одном из этапов международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург – Москва - Киев.

«Я хочу сказать, что, конечно, дороги нельзя ремонтировать лишь к приезду президентов. В первую очередь необходимо, чтобы они всегда были такими, какими вы их видели сегодня», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, высказывая свое впечатление от путешествия.

По словам Президента Украины, он договорился со своим российским коллегой не говорить о плохом, а исправлять недостатки, то есть отстраивать дороги.

Также В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что он и Д.МЕДВЕДЕВ имеют очень серьезные намерения, которые будут реализовываться во внутренней и внешней политике обеих стран.

«А вначале нам нужно сделать так, чтобы наши границы были самыми комфортными для наших граждан и чтобы они способствовали лишь порядку», - отметил Президент Украины.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что этого можно будет достичь благодаря улучшению экономической ситуации в Украине и России.

«Мы будем взаимно дополнять друг друга, помогать, и от этого будет лишь лучше экономика, более богаче наши народы и более сильное наше государство», - заявил глава государства.

В свою очередь Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что такие автопробеги и приграничные встречи являются реальными символами дружбы между Украиной и Россией.

«Это действительно попытка наших народов развиваться вместе, жить вместе, помогать друг другу. А все, что делается сегодня, направлено именно на это», - заявил Президент РФ.

Также, по его словам, «мы действительно сегодня прокатились с Виктором Федоровичем на автомобилях, посмотрели, как выглядят российские дороги, как выглядят украинские дороги, – есть еще чем заняться».

«Здесь, в древнем Глухове, мы встретились и будем обсуждать, как нам дружить дальше. А для того, чтобы дружить, необходимо иметь нормальные коммуникации. Это не только дороги, это еще и возможность спокойно пересекать границу, без нервотрепки, без хамства, без проблем. Тем более, когда речь идет о таких дружественных, братских народах, как наши», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также сообщил, что после сегодняшней встречи в Глухове «хотел бы забрать Президента Украины и вернуться в Россию и дальше продолжить обсуждение вопросов российско-украинских отношений». «Поговорим обо всем: об экономике, о социальной сфере, о культуре, о гуманитарном сотрудничестве. Просто будем говорить о том, как сделать жизнь наших людей лучше», - отметил Президент РФ.

***

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ставит вопрос об активизации процесса демаркации украинско-российской границы с целью завершения обустройства транспортных переходов между двумя государствами до начала чемпионата Европы по футболу 2012 года и зимней Олимпиады в Сочи 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания по вопросам развития трансграничного сотрудничества Украины и Российской Федерации, которое прошло сегодня в Глухове Сумской области под председательством лидеров двух стран.

«Мы практически уже подходим к процессу демаркации (украинско-российской границы – УНИАН), и будет правильно, если мы определимся с вопросом транспортных переходов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, этот вопрос приобретает особую актуальность в процессе подготовки к Евро-2012 и зимней Олимпиаде в российском Сочи в 2014 году.

Президент Украины также сказал, что для реализации таких планов уже сегодня необходимо отработать соответствующую программу. «Я думаю, это станет основой, которая, по большому счету, станет фактором развития евразийских транспортных коридоров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политика

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что за ней ведутся круглосуточная слежка, а также прослушивание ее телефонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на пресс-конференции в Киеве, комментируя по просьбе журналистов сообщения пресс-службы Президента о том, что Виктор ЯНУКОВИЧ дал распоряжение правоохранительным органам в случае необходимости усилить ее охрану.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это все равно «что в охранные мероприятия привлечь заказчиков…».

Она подчеркнула, что охрана государственных правоохранительных органов ей не нужна.

«Я хочу сообщить вам, что внешнее наблюдение – «наружка» - не оставляет меня ни одной минуты моего времени, они и так наблюдают за мной круглосуточно: все мои телефоны прослушиваются без исключения. И поэтому эти предложения от ЯНУКОВИЧА относительно усиления охраны – это просто выглядит как шутка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 сентября, пресс-служба БЮТ распространила заявление Ю.ТИМОШЕНКО о звонке неизвестного человека с угрозами.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей звонил по телефону неизвестный мужчина, который на русском языке сказал, «что она еще пожалеет о своей поездке в Брюссель и о Резолюции, которая была принята Ассамблеей Европейской народной партии».

«Только что я получила телефонный звонок от неизвестного мужчины, который на русском языке сказал, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за границей. Этот человек заявил, что я буду долго вспоминать поездку в Брюсселю и буду сожалеть, что Европейская народная партия приняла Резолюцию по заказу с жесткой критикой ЯНУКОВИЧА. Он еще заявил, что я, цитирую, «буду харкать кровью», что расплатой за это будет арест Александра ТУРЧИНОВА и что это только начало”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Этот мужчина, по ее словам, также посоветовал “в следующий раз очень сильно подумать перед тем, как что-либо подобное предпринимать».

Сегодня, 17 сентября, пресс-служба Президента сообщила, что В.ЯНУКОВИЧ поручил Управлению государственной охраны и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию пресс-службы БЮТ относительно угроз в адрес Ю.ТИМОШЕНКО. На время расследования Президент дал распоряжение в случае необходимости усилить охрану Ю.ТИМОШЕНКО.

***

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА личной встречи, а также обеспечения честных выборов в местные органы власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что последние события вокруг местных выборов позволяют ей говорить, что выборов в Украине не будет, а лишь «подконтрольная Центральная избирательная комиссия» освятит протоколы, которые будут сфальсифицированы представителями большинства территориальных избирательных комиссий.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, партия “Батькивщина” требует от В.ЯНУКОВИЧА личной встречи для того, чтобы лидеры партии непосредственно могли рассказать о ситуации с выборами и предоставить соответствующие документы, в том числе относительно неправомерных решений Минюста, Центральной избирательной комиссии и др.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, если В.ЯНУКОВИЧ откажется от такой встречи, это будет свидетельством того, что он является главным идеологом разрушения избирательного процесса и непосредственно возглавляет этот процесс.

Соцполитика

Уровень безработицы в Украине в следующем году будет сокращен на 1-1,5% по методологии Международной организации труда (МОТ) - до 7,5-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра труда и социальной политики Украины Константин ВАЩЕНКО.

«После волны кризиса все-таки у нас основная волна сокращений и проблем, связанных с безработицей, сегодня прошла», - отметил он.

По словам К.ВАЩЕНКО, на сегодня, согласно данным МОТ, уровень безработицы в Украине составляет 9%.

«Я думаю, что мы на 1-1,5% в следующем году улучшим ситуацию», - сказал К.ВАЩЕНКО.

При этом он отметил, что основной фактор, влияющий на уровень безработицы, не в социальной сфере, а в экономической.

***

С октября в Украине помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста будет составлять 907 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, такие данные предоставлены Министерством труда и социальной политики о месячном размере социальных выплат семьям с детьми и малообеспеченным семьям за 2009-2010 годы.

Сумма 907 грн. – это разница между 100 процентами прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 грн.

Помощь в связи с беременностью и родами незастрахованным лицам (размер помощи равняется 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица из расчета на месяц) с октября текущего года будет составлять 226 грн. 75 коп.

Финансы

В Украине планируется запретить производство продукции из давальческого сырья.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Давальческое сырье будет вообще запрещено к ввозу в Украину. Какой смысл в давальческом сырье… Давальческого сырья не будет», - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что такая норма будет предусмотрена в Таможенном кодексе до конца года. Он также отметил, что работу с давальческим сырьем, в первую очередь, необходимо отменять при производстве в отраслях сельского хозяйства. Б.КОЛЕСНИКОВ, в частности, уточнил, что давальческое сырье используется при производстве некоторых колбасных изделий, и в результате качество продукции является неудовлетворительным.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в январе-июне 2010 г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 002,1 млн. долл., что на 33,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-июня прошлого года на 68,1% и составил 1 млрд. 741 млн. долл.

За 2009 год в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 705,4 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем в 2008 году. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, по итогам 2009 года составил 2 млрд. 788,8 млн. долл., что на 30,8% меньше, чем в 2008 году.

***

Проект Налогового кодекса не будет содержать норм, ограничивающих либо запрещающих ввоз в Украину товаров «секонд-хенда».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на брифинге.

Он отметил, что такие нормы будут предусмотрены в Таможенном кодексе до конца текущего года.

«Налоговый кодекс регулирует налоги, а ввозить или не ввозить «секонд-хенд» - это Таможенный кодекс. Никакого пункта в Налоговом кодексе о ввозе или вывозе «секонд-хенда», естественно, быть не может. Это разработка для Таможенного кодекса», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября т.г. во время официальной презентации доработанного проекта Налогового кодекса премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в частности, сказал, что правительство намерено ввести десятилетнее льготное налогообложение для предприятий легкой промышленности, чтобы обеспечить их продукцией внутренний рынок и прекратить ввоз в страну "секонд-хенда".

17 сентября на брифинге министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заявил, что правительство продолжает работу над механизмом по ограничению ввоза “секонд-хенда”.

Напомним, что Б.КОЛЕСНИКОВ вместе с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИКО и первым заместителем главы администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ возглавляют рабочую группу по подготовке окончательной редакции проекта Налогового кодекса.

Справка УНИАН. 17 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса Украины, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступили также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.

3 августа т.г. откорректированный проект Налогового кодекса Украины был опубликован в «Урядовом курьере» для всенародного обсуждения.

3 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ представил доработанный проект Налогового кодекса.

7 сентября Верховная Рада Украины отменила свое решение о принятии в первом чтении проекта Налогового кодекса. ВР поручила Кабинету министров Украины безотлагательно подать в парламент новый проект Налогового кодекса Украины с учетом результатов всенародного обсуждения. Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО выразил уверенность, что через 10 дней Кабмин представит окончательный вариант нового проекта Налогового кодекса.

17 сентября на своем заседании правительство одобрило проект Налогового кодекса.

Банки



Национальный банк Украины (НБУ) обязал руководителей банков усилить контроль качества осуществления валютообменных операций на наличном рынке. Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-121/4822-16106, текстом которой располагает УНИАН.

«В последнее время участились жалобы граждан относительно отказа кассиров уполномоченных банков и пунктов обмена иностранных валют в продаже наличной иностранной валюты, - говорится в телеграмме. - Учитывая значительную чувствительность валютного рынка Украины, такие действия могут стать причиной нежелательного спроса на иностранную валюту на наличном сегменте валютного рынка Украины, что приведет к необоснованному искривлению валютного курса».

Учитывая вышеуказанное, Нацбанк обязал руководителей банков взять под личный контроль процедуру своевременного обеспечения операционных касс и пунктов обмена иностранных валют наличностью для беспрепятственного обеспечения потребностей населения и проведения всех операций.

Кроме того, руководство банков должно «систематически осуществлять анализ движения наличной иностранной и национальной валют в кассах и пунктах обмена иностранных валют, контролировать котировки курсов купли-продажи наличных иностранных валют, которые устанавливаются для собственных касс и пунктов, и соблюдения этих курсов.

Руководители территориальных управлений Национального банка Украины, по предписанию головного офиса, должны оперативно осуществлять системный анализ валютного рынка и проводить необходимую работу с руководителями банков относительно обеспечения качественного проведения валютно-обменных операций в операционных кассах и пунктах обмена иностранных валют. «Особое внимание уделить жалобам, которые поступают от граждан, оперативно реагировать на факты выявленных нарушений, и усилить работу “горячей линии” в территориальных управлениях Нацбанка Украины», - говорится в письме НБУ.

При этом указывается, что личная ответственность за выполнение данного письма возлагается на руководителей территориальных управлений Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) в августе 2010 года составил 3,835 млрд. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, 1,718 млрд. долл., проданной населению – 2,116 млрд. долл.

***



Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность отдельных народных депутатов к финансовым махинациям в “Родовидбанке”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ на брифинге в Киеве.

По его словам, главным обвиняемым по этому делу является бывший временный администратор этого банка Сергей ЩЕРБИНА.

«Он хотя и достаточно влиятельное лицо в банке, но мы не рассматриваем его как верхушку айсберга. Мы считаем и знаем, что были другие действующие лица, в том числе из депутатского корпуса, которые влияли на принятие им (ЩЕРБИНОЙ) решений. Мы это исследуем, и по результатам обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой снять с отдельных депутатов депутатскую неприкосновенность», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в июне стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила растрату госсредств в “Родовидбанке” на сумму более 1 млрд. грн., выделенных Нацбанком в виде рефинансирования этого коммерческого банка. Установлено, что на протяжении сентября прошлого года – февраля этого года служебные лица “Родовидбанка” использовали не по целевому назначению 340 млн. грн., из которых непосредственно 300 млн. грн. было перечислено постороннему лицу за предоставление юридических услуг, хотя в самом банке есть свой штат юристов.

Транспорт



Столичная власть намерена закупить за счет привлечения нового кредита в объеме 350 млн. грн. 300 троллейбусов и 200 автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя вчерашнюю информацию другого заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО относительно решения Киевсовета о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год и соответствующих изменений в Программу социально-экономического развития города и, в частности, привлечения при поддержке Кабинета министров на приобретение транспорта 350 млн. грн. кредитных средств.

Необходимость привлечения этого кредита А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил необходимостью в срочном решении вопроса, поскольку в 2011 году весь транспорт должен уже быть закуплен – это обязательство Киева по обеспечению столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года качественными, современными автобусами и троллейбусами европейского уровня с кондиционерами, низкими площадками для инвалидов.

“Однако количество может измениться... Все зависит от стоимости”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, объясняя, что расчеты осуществлялись с учетом средней цены троллейбуса в размере около 4 млн. 600 тыс. грн., автобуса – 2,5 млн. грн.

По его словам, вопросами определения банка, который предоставит кредит, и условиями получения кредита будет заниматься управление экономики КГГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнил, что, кроме наземного транспорта, к Евро-2012 будет пополнен и подвижной состав метрополитена, вагоны закупаются по лизинговой схеме.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Киевсовета рассматривали возможность приобретения наземного нового подвижного состава пассажирского транспорта для столицы в лизинг. 29 апреля с.г. депутаты разрешили КП «Киевпасстранс» осуществить закупку 300 троллейбусов и 200 автобусов сверхбольшой вместимости на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

27 мая депутаты Киевсовета своим очередным решением предоставили разрешение «Киевпасстрансу» закупить у ООО «ТФК «ЛАЗ» 200 троллейбусов ЭлектроЛАЗ Е301 и 300 автобусов ЛАЗ А292D1 на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

Эти решения о закупке транспортных единиц на условиях лизинга и у отечественного производителя А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил тем, что пополнение подвижного состава столицы происходит во исполнение Программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Этой программой предусмотрена помощь столице из госбюджета, если есть товары и услуги отечественного производства. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, правительство будет погашать проценты по кредиту и предусмотрит средства на погашение лизинговой линии.

***



Украинские автопроизводители в январе–августе 2010 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и банковского кредитования покупателей сократили производство легковых автомобилей в годовом выражении на 19% до 40 100 единиц, сообщил Госкомстат.

При этом в августе производство легковых автомобилей к предыдущему месяцу сократилось на 12,8% до 6 тыс. единиц.

За восемь месяцев 2010 года выпуск грузовых автомобилей благодаря увеличению заказов со стороны оживающей промышленности удвоился, а производство автобусов за счет роста экспортных продаж и увеличения заказов со стороны готовящихся к чемпионату Европы по футболу 2012 года муниципалитетов выросло в 2,4 раза.

В кризисном 2009 году Украина сократила производство легковых автомобилей на 83,6% до 65 700 единиц, а продажи новых легковушек на украинском рынке упали на 74% до 162 200 единиц.

***



Министр экономики Украины Василий ЦУШКО выступает за организацию скоростного железнодорожного движения, позволяющего доехать из Киева в Москву за четыре часа.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в Российской Федерации.

«Это должен быть бизнесовый проект, экономически выгодный, рентабельный и окупаемый», - отметил В.ЦУШКО.

Он подчеркнул, что проработка этого вопроса идет и относится к прерогативе Министерства транспорта и связи Украины.

«Я приветствую строительство как скоростных автомобильных, так и железнодорожных магистралей – я за любое логистическое решение», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ОАО "РЖД" (Российские железные дороги) и "Укрзализныця" создали совместную рабочую группу по вопросу организации скоростного пассажирского движения между двумя странами. В рамках рабочей группы стороны проработают вопрос организации скоростного пассажирского движения между Россией и Украиной. Говорить о сроках и стоимости реализации проекта, а также о том, какой подвижной состав будет использован на этом направлении, пока преждевременно.

Ранее, 14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.

Главное за 17 сентября (вечер) читать http://economics.unian.net/rus/detail/60012

(УНИАН)