Курс НБУ на 20.09.10.

Официальный курс НБУ на 20.09.10 100 USD – 791.9200 (17 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1034.2475 (17 сентября – 1035.6730) 10 RUR – 2.5478 (17 сентября – 2.5527) Учетные курсы банковских металлов на 20.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-101484.55 (17 сентября-100672.83) 961 XAG 10 Серебро-1651.15 (17 сентября-1644.03) 962 XPT 10 Платина-128211.85 (17 сентября-126311.24) 964 XPD 10 Палладий-43872.37 (17 сентября-43634.79)

Официальный курс НБУ на 20.09.10 100 USD – 791.9200 (17 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1034.2475 (17 сентября – 1035.6730) 10 RUR – 2.5478 (17 сентября – 2.5527) Учетные курсы банковских металлов на 20.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-101484.55 (17 сентября-100672.83) 961 XAG 10 Серебро-1651.15 (17 сентября-1644.03) 962 XPT 10 Платина-128211.85 (17 сентября-126311.24) 964 XPD 10 Палладий-43872.37 (17 сентября-43634.79)

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