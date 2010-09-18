Янукович поздравил Медведева с днем рождения и вручил подарок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подарил на день рождения своему российскому коллеге Дмитрию МЕДВЕДЕВУ модель автомобиля «Победа» с совместным фото двух президентов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, подарок был вручен в резиденции президента Российской Федерации “Завидово” в Тверской области.

«Я хочу поздравить Вас с юбилеем. Я Вам по телефону сказал, что у Вас прекрасный возраст – золотой», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что украинские умельцы подготовили для Д.МЕДВЕДЕВА специальный подарок, после чего вручил российскому президенту модель автомобиля «Победа» на специальной подставке, на которой также установлена фотография двух президентов.

По завершению заявления для прессы президенты двух стран сели в «горбатый» «Запорожец» и отправились кататься по резиденции, причем В.ЯНУКОВИЧ сидел за рулем, а Д.МЕДВЕДЕВ – на сидении пассажира.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Д.МЕДВЕДЕВ отметил 45-летний юбилей.