Ежель обещает, что через пять лет в Украине будет новая армия с модерным вооружением

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ заявляет, что за ближайшие пять лет в Украине появится "новая армия, с новым модернизированным вооружением.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил сегодня в Крыму по завершению активной фазы очередного этапа комплекса учений с органами военного управления, войсками и силами "Взаимодействие - 2010".

"За ближайшие пять лет мы увидим новую армию, с новым модернизированным вооружением. Перед нами стоит задача построить новые корабли, создать ракетные комплексы. Такую задачу поставил перед нами Президент Украины - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, и мы ее выполним", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Однако, по словам главы Минобороны, процесс модернизации вооружения и военной техники ВС Украины будет постепенным.

"Вооружение и военная техника должны обновляться. Мы это будем делать постепенно", - отметил М.ЕЖЕЛЬ.

На вопрос журналистов относительно бюджета "Взаимодействия - 2010" начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Григорий ПЕДЧЕНКО отметил, что на весь комплекс учений, который проводится почти одновременно на 9 сухопутных и 5 морских полигонах по всей территории Украины, выделено около 70 миллионов гривен, из которых почти 42 миллиона гривен потрачено на топливо.

Как сообщал УНИАН, комплекс учений с органами военного управления, войсками и силами "Взаимодействие-2010" проводится в Вооруженных силах Украины в соответствии с Планом подготовки на 2010-й учебный год в период с 6 сентября по 4 октября. Он является своеобразным экзаменом, которым войска и силы отчитываются о своих возможностях выполнять задачи по предназначению.

"Взаимодействие-2010" проводится исключительно в интересах развития способностей войск и сил действовать в составе межвидовой группировки на потенциально опасном направлении.

Главная цель учений заключается в отработке всего спектра вопросов управления Вооруженными силами при ликвидации или нейтрализации кризисной ситуации военного характера, начиная со стратегического развертывания и заканчивая ведением военных операций.

В общем, сценарий проведения "Взаимодействия-2010" предусматривает выполнение большого объема практических действий войск и сил. Всего запланировано провести 55 командно-штабных, тактических, тактико-специальных, летно-тактических учений. Они будут проходить в течение следующих двух недель на 9 сухопутных и 5 морских полигонах с выполнением этапов боевых стрельб подразделений, с боевыми стрельбами и пусками ракет с кораблей, самолетов и зенитных ракетных комплексов.

Всего к проведению комплекса учений "Взаимодействие-2010" привлечено около 7,5 тыс. военнослужащих, более 1200 единиц вооружения и военной техники, 31 единица самолетов и вертолетов, 15 кораблей.