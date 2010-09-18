Генпрокуратура подтвердила факт взрыва на десантном корабле «Кировоград»

В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт взрыва на десантном корабле «Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, начальник военных прокуратур Генпрокуратуры Юрий ВИЙТЕВ отметил, что расследованием этого инцидента занимается военная прокуратура Южного региона, однако о подробностях несчастного случая ему еще не докладывали.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины, вчера во время проведения боевых стрельб по наземным целям, которые проходили на крымском полигоне «Опук» в рамках активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010”, в результате взрыва на борту среднего десантного корабля “Кировоград” Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины двух артиллерийских боеприпасов тяжелые ранения получили четыре военнослужащих из состава экипажа.