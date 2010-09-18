Два днепропетровских бизнесмена пострадали от самодельного взрывного устройства

В Днепропетровске в кафе «Паппирони», в котором в результате взрыва вчера пострадали два бизнесмена, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

„В результате взрыва пострадали двое посетителей, которые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Разрушений в результате взрыва нет, повреждено одно кресло. Правоохранительными органами проводится расследование”, - сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщал УНИАН, днем 17 сентября в Днепропетровске было совершено покушение на известного бизнесмена Геннадия КОРБАНА.

Инцидент произошел в 14.20 в кафе «Паппирони», расположенном на улице Яворницкого, 12б (район Центрального парка им. Шевченко), где находились Г.КОРБАН и его знакомый, по данным источника в правоохранительных органах, днепропетровский бизнесмен Геннадий АКСЕЛЬРОД.

По предварительным данным, неизвестное взрывное устройство сработало под диваном на летней площадке, где отдыхали мужчины. По предварительным данным, в результате взрыва один из мужчин получил черепно-мозговую травму, второй – ожоги. Также пострадали две девушки, которые проходили мимо.

По факту взрыва в кафе следственным отделом Октябрьского райотдела Днепропетровского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение умышленного убийства).