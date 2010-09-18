ГЛАВНОЕ на 18 сентября

Основные события сегодняшнего дня



Международные отношения

Украина готова создавать с Россией ряд совместных предприятий в разных отраслях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил вчера поздно вечером во время встречи с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в резиденции президента Российской Федерации «Завидово» в Тверской области. «Есть, мне сейчас докладывают наши сопредседатели комиссий с правительства по разным направлениям, наработано очень большое количество предложений по созданию совместных предприятий по целому ряду отраслей. Нужно предпринимать серьезные решения. Мы готовы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Президент Украины также сообщил, что за первое полугодие товарооборот между странами увеличился на более чем 70%. «Это и экспорт, и импорт в обе стороны идет. В сумме это около 20 млрд. долларов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, при этом уточнив, что не знает, как рассчитывается эта сумма в России. Он поблагодарил российскую сторону за то, что за несколько месяцев снято очень много барьеров в торговле между странами. «Товар пошел, товаропроизводители почувствовали, что приняты серьезные политические решения, и чиновники понимают, что нужно, как говорят, открыть шлюзы. Время, когда играли этим инструментом с двух сторон - много не буду говорить на эту тему, - но это время прошло», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. *** На 47-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств украинская делегация предложила своим партнерам активнее инвестировать в Украину. Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в интервью журналистам. А.КЛЮЕВ возглавлял украинскую делегацию на заседании в Москве 17 сентября. «У нас много выгодных инвестиционных предложений, например, в рамках Программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Поэтому мы планируем провести инвестиционный форум, на который пригласим представителей национальных инвестиционных агентств, заинтересованных министерств и ведомств, регионов и деловых кругов стран СНГ», - сказал А.КЛЮЕВ. Кроме этого, он напомнил, что во время неформальной встречи глав государств СНГ в июле в Ялте Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил партнерам Украины принять участие в развитии транспортной инфраструктуры, строительстве и реконструкции стадионов, гостиниц и в других проектах. Президент Украины также пригласил государства СНГ принять участие в реализации инвестиционных проектов в Автономной Республике Крым, отметил первый вице-премьер. Кроме того, А.КЛЮЕВ напомнил, что эти вопросы обсуждались в ходе проведения Первого международного инвестиционного форума в Ялте в июле этого года - Украина предложила ежегодно проводить международные «Ялтинские деловые встречи». В настоящее время ведется подготовка соответствующих регламентных документов, сказал он. ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется на успешный результат переговоров с Российской Федерацией об изменении формулы образования цены на газ. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил в эфире телеканала «Интер». «Когда мы подпишем новое соглашение, тогда приду к вам в студию и скажу, что мы нашли общий язык. …Мы не говорим, что нам нужны какие-то уступки. Нам нужны равноправные соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ. По его словам, сегодня, когда в стране сложилась стабильная финансово-экономическая ситуация, у правительства есть запас времени, чтоб убедить РФ в необходимости изменения формулы. «У нас есть время, и мы будем настойчиво работать с Россией не зажатыми временем и условиями», - заявил премьер-министр. Н.АЗАРОВ также отметил, что сегодня оптимальной для украинских химических предприятий является цена на газ в 170-180 долларов за тысячу кубометров, а для металлургических – не выше 210 долларов. Вместе с этим, комментируя заявление заместителя председателя Госдумы РФ, президента Российского газового общества Валерия ЯЗЕВА о том, что об изменении формулы в переговорах речь не идет и идти не может, Н.АЗАРОВ заявил: «Мы его уважаем, но мы с ним переговоров не ведем. Мы настойчиво разговариваем с руководством России. Именно с руководством правительства – с теми, кто в правительстве отвечает за поставки газа», - сказал председатель Кабмина. *** В Киеве возле Посольства Федеративной Республики Германия экологи построили гору “ядерных отходов” в знак протеста против планов украинского и немецкого правительств продлить эксплуатацию ядерных реакторов в сроки, превышающие проектные. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального экологического центра Украины, гору консервных банок с наклейками знака радиоактивной опасности построили перед Посольством ФРГ активисты центра. Банки символизировали радиоактивные отходы, которые образуются во время работы атомных электростанций и которые нельзя безопасно утилизировать. Этой акцией украинские активисты поддержали немецких граждан, которые в это же время окружили Рейхстаг и требовали от немецкого правительства не продлевать сроки эксплуатации старых реакторов. “Увеличение сроков эксплуатации старых ядерных блоков несет повышенную опасность ядерных аварий на АЭС и увеличивает стоимость вывода реактора из эксплуатации. Через несколько месяцев в Украине завершится срок эксплуатации первого блока Ривненской атомной электростанции, и правительственные чиновники будут вынуждены принять решение - продлить срок его работы или закрыть. Продолжение работы только ухудшит его состояние и среду, повысит риск значительной аварии”, - заявил участник акции, координатор энергетических программ Национального экологического центра Украины Дмитрий ХМАРА. Он отметил, что сегодня ни одна из стран не имеет возможности перерабатывать или захоранивать ядерные отходы без вреда для окружающей среды. “Если заставить атомные электростанции платить за тот вред, который они наносят природе, или за то, чтобы качественно похоронить отходы, то атомная энергетика станет экономически непривлекательной. И именно поэтому правительственные чиновники и атомщики хотят как можно дольше отсрочить эти платежи, продлевая срок эксплуатации и переводя проблему на следующие поколения ”, - объяснил Д.ХМАРА. Участники акции считают, что в Украине вместо развития атомной энергетики целесообразнее было внедрять энергосберегающие технологии, потому что они значительно дешевле, способствуют улучшению экологической ситуации в стране и повышают энергетическую безопасность государства, поскольку уменьшают необходимость закупать топливо в других странах. Как сообщал УНИАН, летом этого года правительство Германии решило продлить срок эксплуатации АЭС в среднем на 12 лет, несмотря на то, что качественной схемы захоронения отработанного ядерного топлива страна не имеет. Это решение возмутило немецких экологов, которые требуют от правительства изменить его. Ранее Германия планировала до 2021 года отказаться от атомных электростанций в пользу возобновляемых источников энергии. Сейчас в Германии работает 17 атомных реакторов.

Банки



Экспертно-аналитический совет на следующей неделе даст рекомендации правительству по банку «Надра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в эфире телеканала «Интер».

«На следующую неделю назначено заседание экспертно-аналитического совета, который будет рассматривать ситуацию в этом банке и рекомендовать правительству, какое решение надо принять», - сообщил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что правительство внимательно прислушается к рекомендациям специалистов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые входят в состав совета.

«Там есть одна позиция - проведение международного аудита, который должен подтвердить, есть ли там (в банке «Надра» – УНИАН) на 4 млрд. имущества или нет, и какая его рыночная цена», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО 19 августа заявил, что в сентябре на заседании экспертно-аналитического совета будет рассмотрен вопрос о докапитализации банка «Надра».

Банк «Надра» подписал соглашение о реструктуризации кредитных обязательств по торговому финансированию с 13 банками и финансовыми учреждениями-кредиторами на сумму 41 млн. долл. США.

В июне т.г. Н.АЗАРОВ пообещал, что до конца текущего года в трех государственных банках «Надра», «Укргазбанк» и «Киев» будет налажена стабильная работа.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2010 года составляли 22,852 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,692 млрд. грн., обязательства – 22,37 млрд. грн., собственный капитал –479,257 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» по итогам второго квартала 2010 года получил прибыль в размере 4,563 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года убыток банка составил 1 млрд. 040,9 млн. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Криминал



В Днепропетровске в кафе «Паппирони», в котором в результате взрыва вчера пострадали два бизнесмена, сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

„В результате взрыва пострадали двое посетителей, которые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Разрушений в результате взрыва нет, повреждено одно кресло. Правоохранительными органами проводится расследование”, - сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщал УНИАН, днем 17 сентября в Днепропетровске было совершено покушение на известного бизнесмена Геннадия КОРБАНА.

Инцидент произошел в 14.20 в кафе «Паппирони», расположенном на улице Яворницкого, 12б (район Центрального парка им. Шевченко), где находились Г.КОРБАН и его знакомый, по данным источника в правоохранительных органах, днепропетровский бизнесмен Геннадий АКСЕЛЬРОД.

По предварительным данным, неизвестное взрывное устройство сработало под диваном на летней площадке, где отдыхали мужчины. По предварительным данным, в результате взрыва один из мужчин получил черепно-мозговую травму, второй – ожоги. Также пострадали две девушки, которые проходили мимо.

По факту взрыва в кафе следственным отделом Октябрьского райотдела Днепропетровского городского управления милиции возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (покушение на совершение умышленного убийства).

АПК



Проведение выездных ярмарок сельскохозяйственных продуктов вместе с интервенциями из Госкомрезерва, в случае необходимости, поможет преодолеть ажиотаж, который наблюдается относительно некоторых продуктов питания, и даст возможность гражданам покупать продукты непосредственно у производителей по ценам, намного ниже, чем в торговой сети.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, это подчеркнул премьер-министр Николай АЗАРОВ во время посещения ярмарки сельскохозяйственных продуктов в Печерском районе города Киева.

«Нам нужно, чтобы население успокоилось. Сейчас на примере этой ярмарки видно, что очередей нет. Картофель можно купить по 3,50, гречку – по 8 грн. Запасов всех продуктов у нас более чем достаточно. Несмотря даже на то, что урожай в этом году собрали меньше, чем в прошлом году. Нам не только самим хватит, нам хватит на помощь Грузии, Армении и другим странам, которые сейчас обратились к нам за помощью», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства поручил Киевской городской государственной администрации усилить работу по организации и проведению ярмарок во всех районах столицы, постоянно расширять ассортимент и объемы товаров.

Согласно распоряжению правительства, во всех районах Киева на протяжении трех недель пройдет 70 сезонных ярмарок сельскохозяйственных продуктов.

Строительство



Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ обещает, что до конца года правительство выделить средства, предусмотренные на строительство объектов к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом он сказал в эфире Шустер Live на телеканале канале «Украина».

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что вначале года было Кабмин обещал выделить 23 млрд. грн. на проведение строительных работ. По его словам, эта сумма состоит «из двух частей: основное строительство - 10 миллиардов и дорожное строительство - 13 миллиардов».

Б.КОЛЕСНИКОВ подчеркнул, что из 10 млрд. на сегодня профинансировано 6.

«Осталось четыре. Все деньги до копейки строители получат до конца года», - добавил вице-премьер-министр.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что в текущем году "дорожных" средств будет выделено 8,5-9 млрд.

«Здесь мы немножко отстали в графике», - признал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, правительство «убедило УЕФА, что мы не построим все дороги». При этом добавил, что основные дороги будут готовы к Евро-2012.

Чрезвычайные ситуации



В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили факт взрыва на десантном корабле «Кировоград».

Как передает корреспондент УНИАН, начальник военных прокуратур Генпрокуратуры Юрий ВИЙТЕВ отметил, что расследованием этого инцидента занимается военная прокуратура Южного региона, однако о подробностях несчастного случая ему еще не докладывали.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве обороны Украины, вчера во время проведения боевых стрельб по наземным целям, которые проходили на крымском полигоне «Опук» в рамках активной фазы военных учений “Взаимодействие-2010”, в результате взрыва на борту среднего десантного корабля “Кировоград” Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины двух артиллерийских боеприпасов тяжелые ранения получили четыре военнослужащих из состава экипажа.

Погода



В Крыму отменили ограничения на посещения горно-лесной зоны организованными группами туристов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве курортов и туризма АРК.

Соответствующее решение принято Межведомственным оперативным штабом по проведению мероприятий и минимизации возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарной безопасностью.

Ограничения на посещение горно-лесной зоны Крыма для организованных групп туристов сняты "при условии проведения туроператорами дополнительных инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности".

Как сообщал УНИАН, с конца июля 2010 г. в Крыму был запрещен въезд транспортных средств на территорию лесопарковых зон с целью профилактики возникновения пожаров. С 1 августа 2010 г. в лесах Крыма была объявлена чрезвычайная пожарная опасность. 6 августа Совет министров АРК запретил посещение лесов. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью в лесах Крыма продлено до 19 сентября.

***



Завтра в нескольких регионах Украины пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 19 сентября переменная облачность. Ночью в центральных областях и на севере Левобережья, утром и днем в карпатском регионе, в Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях кратковременные дожди, отдельные грозы, в Карпатах местами сильный дождь.

На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 15-20°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°, на юге и востоке до 29°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

В столице переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 16-18°.

18 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 18°.

Главное за 18 сентября читать http://economics.unian.net/rus/detail/60043

(УНИАН)

