Анонс на 20 сентября

* Начнется заседание Согласительного совета ВРУ.



* Круглый стол на тему: «Соблюдение порядка установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киевской области». Мероприятие посвящено обеспечению прозрачного и обоснованного процесса тарифообразования на коммунальные услуги в Киевской области в канун нового отопительного сезона. Также будут обсуждаться проблемные вопросы злоупотребления монопольным положением на рынке жилищно-коммунальных услуг.



* Пресс-конференция на тему: «Новая цена на российский газ для Украины - новая стратегия энергетических отношений между Украиной и Россией?". Приглашены: Владимир Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова; Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам.



* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Неформальная встреча президентов России и Украины. Что будет нового в повестке дня на ближайшие полгода?" 17-18 сентября Дмитрий Медведев и Виктор Янукович примут участие в автопробеге по маршруту Санкт-Петербург – Киев, посвященному 100-летию первого автопробега на приз императора Николая Второго, а затем проведут неформальную встречу в Тверской области. Участники в Киеве: Валерий Чалый, зам.ген.директора центра Разумовского; Дмитрий Выдрин, зам.секретаря СНБО Украины. Участники в Москве: Константин Симонов, президент Фонда национальная энергетическая безопасность; Евгений Минченко, директор Международного института политической экспертизы; Модест Колеров, главный редактор ИА REGNUM, политолог.



* Селекторное совещание в МинЖКХ.

