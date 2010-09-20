Украину ждет новая стратегия нацбезопасности
08:54, 20 сентября 2010Разное
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Она будет разработана по поручению Януковича
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил разработать новую стратегию национальной безопасности Украины.
Об этом сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов, Анатолий КИНАХ в эфире Первого национального телеканала в воскресенье.
В частности, он заявил об этом в контексте запланированного на 21-24 сентября визита Президента Украины в Нью-Йорк для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время ассамблеи, в частности, состоится саммит глав государств и правительств мира, посвященный целям развития тысячелетия.
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