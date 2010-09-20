ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Что сделает Ахметов с киевским ЦУМом», в котором пишет – компании Рината Ахметова могут сконцентрировать 100%-ный пакет акций самого известного магазина страны — киевского центрального универмага. В ближайшее время ЦУМ ждет масштабная реконструкция…

http://delo.ua/biznes/kompanii/zachem-ahmetov-kupil-kievskij-cum-144988/

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Также «Дело» в материале «Альфа-Банк избавился от 40 тыс. проблемных должников» пишет – Альфа-Банк продал коллекторской компании Credit Collection Group пакет проблемных потребительских кредитов (40 тыс.) номинальной стоимостью около 600 млн. грн. Это около 12% всей суммы задолженности населения перед банком…

http://delo.ua/dengi/banki/alfa-bank-izbavilsja-ot-40-tys.-dolzhnikov-144981/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Сладостное чувство долга», в котором пишет – улучшение внешнего экономического имиджа Украины позволило Минфину занять у инвесторов $2 млрд. Пяти- и десятилетние еврооблигации страна разместила с низкой доходностью – 6,9-7,8% годовых – благодаря рекордному спросу на $6 млрд. В то же время крупнейшее кредитное учреждение ПриватБанк привлекло $200 млн. под 9,4%. Эксперты считают, что на мировом рынке сложилась благоприятная конъюнктура для получения долгового финансирования, и в IV квартале украинские предприятия смогут привлечь еще $0,8-1 млрд.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507411

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Также «Коммерсант-Украина » публикует материал «Парниковый аффект», в котором пишет – как стало известно изданию, Украина рассчитывает продать Всемирному банку в 2011 году весь объем госквоты на выбросы парниковых газов – 460 млн. углеродных единиц. Но банк пока готов провести лишь пилотную сделку на 2-3 млн. единиц, после чего возможно увеличение закупок. Продать квоты по ожидаемой правительством цене в 10 евро за единицу не удастся, считают эксперты, они оценивают их максимальную стоимость в 8 евро.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507424

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«Коммерсант-Украина» в материале «Бумага не стерпела обещания» пишет - в распоряжении издания оказался проект Налогового кодекса, утвержденный правительством 17 сентября. В нем содержатся критерии отбора предприятий для автоматического возмещения НДС и предусмотрены штрафы за подачу необоснованных заявок на его возврат. В документе также говорится о том, что пятипроцентный налог будут платить все вкладчики банков, а акциз на предметы роскоши – самолеты, вертолеты и яхты – появится лишь в 2014 году. Народные депутаты от Партии регионов готовы проигнорировать новые предложения к документу на этапе второго чтения в парламенте и обещают принять Налоговый кодекс в его нынешнем виде…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507406

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Издание «Экономические известия» в публикации «Страхование выходит из кризиса» анализирует рейтинг агентства «Эксперт-Рейтинг» относительно устойчивости страховых компаний Украины…

http://eizvestia.com/markets/full/strahovanie-vyhodit-iz-krizisa

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Путин упорствует в заблуждениях» пишет – эксперты считают требования украинской стороны о пересмотре формулы ценообразования на российский газ обоснованными. Но сомневаются, что Киеву хватит экономических аргументов, чтобы Кремль принял решение об этом…

http://eizvestia.com/markets/full/putin-uporstvuet-v-zabluzhdeniyah

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«Газета по-киевски» в публикации «Как Янукович и Медведев автопробегом по бездорожью «ударили» подает фоторепортаж об автопробеге Санкт-Петербург – Киев, в котором приняли участие президенты России и Украины…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/20/024646.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Партию Кирпы подняли из могилы» пишет – в приказном порядке с каждого работника Южной железной дороги собрали от 20 до 200 гривен на воскрешение партии…

http://narod.mycityua.com/articles/2010/09/20/090836.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В октябре обещают снег» пишет - Украину ждет сильнейшее похолодание…

http://www.segodnya.ua/news/14174590.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Взялись за «середняка» пишет – российский чиновники признали, что, защитив от проверок милиции малый бизнес, они переключили ее внимание на средние компании. Основным предлогом для проверок стали лицензии на программы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245962/vzyalis_za_serednyaka

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Издание «Известия» в публикации «Пограничное состояние» пишет – с того момента как вступил в силу кодекс Таможенного союза, который объединяет Россию, Белоруссию и Казахстан, прошло уже два с половиной месяца. За это время выяснилось, что многие его положения, мягко говоря, несовершенны. И в силу этого вредны российской экономике. Уже возникли проблемы с импортом иномарок, вина, куриных окорочков. "Известия" взглянули на то, в каких муках рождается единое экономическое пространство трех стран…

http://www.izvestia.ru/politic/article3146239/

(УНИАН)