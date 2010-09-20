В Киеве установлено прямое президентское правление - Гриценко

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что сейчас, после назначения Александра ПОПОВА первым заместителем Киевского головы, а также после внесения изменений в Закон о столице, в Киеве установлено прямое президентское правление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, “киевлян лишили права избирать себе городского голову из-за того, что Партия регионов не имеет значительной поддержки в столице”. Лидер партии «Гражданская позиция» выразил негодование в связи с тем, что «Киев – единственный город, который не будет голосовать 31 октября. Выборов в Киеве не будет: ни горсовета, ни мэра». В связи с внесенными изменениями, отметил он, 3 млн жителей Киева лишены права избрать себе мэра. “Ведь тот, кого они поддержат на выборах, сможет лишь председательствовать на сессии Киевсовета. А реальный руководитель исполнительной власти столицы будет назначаться президентом”, - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил: «Кто будет этот «смотрящий», откуда – из Донецка, Луганска, из Крыма – без разницы. Киевляне должны иметь право самим избирать себе руководителя, но сейчас их такого права лишили».

Комментируя еще одно изменение в Законе о столице, а именно – отмену райсоветов, А.ГРИЦЕНКО сказал, что, возможно, это решение имеет смысл. Однако лишь при условиях продолжительного обсуждения, объяснения, учета мнения киевлян.

«Но это делалось, «ломая через колено», - сказал он. – Я помню, как принимались эти изменения: сразу в первом и втором чтении. При том, что депутаты имеют право внести поправки ко второму чтению, закон это предусматривает. Обращались к ЛИТВИНУ, и я в том числе, но все наши обращения, простите, были «по барабану». Была четкая команда сверху – принять».

Причина введения таких изменений, по убеждению А.ГРИЦЕНКО, - страх: «Партия регионов чувствует, что не пользуется такой поддержкой среди киевлян, чтобы получить достойный показатель на выборах. Поэтому-то выборов не будет».