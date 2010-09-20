Строительная выставка COMFORT HOUSE-2010 состоится 21-24 сентября в Киеве

21-24 сентября в Киеве (Киевэкспоплаза) состоится главная строительная выставка страны осеннего сезона COMFORT HOUSE 2010, которая предназначена для всех, кто ремонтирует и строит собственное жилье.

Выставка COMFORT HOUSE является логическим продолжением главного события отечественного строительного рынка - выставки INTERBUDEXPO. Это масштабное мероприятие является своего рода «барометром», по которому корректируют свой бизнес операторы рынка. Именно поэтому организаторы выставки INTERBUDEXPO считают, что гибко и оперативно реагировать на перемены в строительной отрасли и ее отдельных сегментах – одно из важных заданий данного проекта. И, учитывая запрос рынка, представляют обновленный и уникальный проект – специализированную выставку для тех, кто строит и ремонтирует свое жилье, - COMFORT HOUSE 2010.

Название выставки COMFORT HOUSE в полной мере отображает ее концепцию. Ведь комфортный дом – это мечта каждого человека, который стремится жить в красивом, уютном доме, который отвечал бы всем его требованиям, и, в то же время, имел собственный стиль. И сегодня, как никогда, актуальным является вопрос строительства и оформления интерьера такого жилья. Это место, где каждый посетитель сможет найти нужное решение для воплощения своих идей и фантазий.

Сегодня рынок строительных материалов и услуг предоставляет потребителям такое разнообразие товаров и услуг, среди которых тяжело определиться с вариантом, который соответствовал бы запросу клиента относительно соотношения «цена-качество». Выставка COMFORT HOUSE поможет тем, кто решил приобрести и обустроить приусадебный участок, а также тем, кто делает ремонт и создает свой неповторимый интерьер.

На выставке COMFORT HOUSE будут представлены не просто материалы и оборудование, а комплексные решения - от выбора участка и проекта до выбора материалов и оборудования. Особый акцент выставки будет сделан на энергосберегающих и экологически чистых материалах и технологиях, оптимизации строительства, архитектурных и проектных решений. Задание любой реорганизации - перевод проекта на высший качественный уровень, а осеннее обновление выставки INTERBUDEXPO - яркий пример того, как своевременная реакция на перемены становится преимуществом.

Благодаря своей высококлассной деловой программе с большим количеством мероприятий, выставка COMFORT HOUSE 2010 считается главным событием, которое определяет перспективы развития строительной отрасли. Одними из наиболее значимых событий на выставке будут:

- консультации экспертов строительной отрасли;

- финал архитектурного конкурса «ДОМ ЭПОХИ ВОДОЛЕЯ»;

- галерея «ИНТЕРЕСНЫЕ ДОМА МИРА»;

- галерея ландшафтных инсталляций;

- галерея «КРОВЛЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ»;

- фотоколлекция лучших интерьерных решений «ЛАБИРИНТЫ СТИЛЯ»;

- «ИНТЕРНЕТ-ЗАСТРОЙКА». Специализированная конференция для директоров по маркетингу, бренд-менеджеров и маркетологов компаний строительного рынка;

- “круглые столы”, семинары, розыгрыш лотереи.

Отличительные особенности COMFORT HOUSE 2010:

- широкое представление всех отраслей строительного комплекса, ведущих компаний и брендов, занимающих серьезные позиции не только в Украине, но и во всем мире;

- современные специализированные экспозиции, соответствующие мировым выставочным стандартам;

- масштабная актуальная бизнес-программа, направленная на решение неотложных вопросов ведения бизнеса в нынешних условиях;

- многочисленная профессиональная аудитория посетителей.

Профессионализм организаторов выставки COMFORT HOUSE 2010 и стремление удовлетворить потребности ее участников и посетителей, оправдать их многолетнее доверие и лояльность - это залог успеха данного мероприятия, который на четыре дня станет площадкой для плодотворного диалога между всеми участниками строительного рынка - производителями, поставщиками, потребителями, представителями государственных структур, профессиональных объединений и изданий.

Всю необходимую информацию о выставке COMFORT HOUSE 2010 вы можете получить в ее дирекции по телефонам +38-044-490-62-20, +38-044-461-93-46 или по e-mail:expo@kmkya.kiev.ua, www.comfort-house.kiev.ua