Главное за 20 сентября (день)

Новости дня

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Среди основных новостей первой половины дня стали сообщения об установлении в Киеве прямого президентского правления, народные депутаты намерены рассмотреть вопрос субсидирования населения при повышении квартплаты, о том, что восстановления строительной сферы стоит ожидать во второй половине 2011 года и многие другие...

Общество

В Киеве установлено прямое президентское правление - Гриценко

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что сейчас, после назначения Александра ПОПОВА первым заместителем Киевского головы, а также после внесения изменений в Закон о столице, в Киеве установлено прямое президентское правление.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, “киевлян лишили права избирать себе городского голову из-за того, что Партия регионов не имеет значительной поддержки в столице”. Лидер партии «Гражданская позиция» выразил негодование в связи с тем, что «Киев – единственный город, который не будет голосовать 31 октября. Выборов в Киеве не будет: ни горсовета, ни мэра». В связи с внесенными изменениями, отметил он, 3 млн жителей Киева лишены права избрать себе мэра. “Ведь тот, кого они поддержат на выборах, сможет лишь председательствовать на сессии Киевсовета. А реальный руководитель исполнительной власти столицы будет назначаться президентом”, - отметил А.ГРИЦЕНКО и добавил: «Кто будет этот «смотрящий», откуда – из Донецка, Луганска, из Крыма – без разницы. Киевляне должны иметь право самим избирать себе руководителя, но сейчас их такого права лишили».

Комментируя еще одно изменение в Законе о столице, а именно – отмену райсоветов, А.ГРИЦЕНКО сказал, что, возможно, это решение имеет смысл. Однако лишь при условиях продолжительного обсуждения, объяснения, учета мнения киевлян.

Народные депутаты в пятницу заслушают вопрос субсидий в связи с подорожанием ЖКУ

В пятницу парламент планирует заслушать министра труда и социальной политики Украины Василия НАДРАГУ по вопросу субсидий населению в связи с подорожанием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На заседании согласительного совета лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТІНЕНКО предложил в пятницу во время часа правительства заслушать министра социальной политики В.НАДРАГУ о том, «как поставлена работа по субсидиям в связи с подорожанием газа и ЖКУ».

Он отметил, что сегодня есть очень много вопросов к министру по этому поводу.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил надежду, что у народных депутатов Украины нет по этому поводу замечаний, и предложил готовить вопросы к министру.

Экономика

Украина намерена продать в 2011 г Всемирному банку все "парниковые" квоты

Украина в 2011 году рассчитывает продать Всемирному банку весь объем госквоты на выбросы парниковых газов – 460 млн. углеродных единиц.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» № 157 от 20 сентября.

Как стало известно изданию, пока банк готов провести лишь пилотную сделку на 2-3 млн. единиц, после чего возможно увеличение закупок. Продать квоты по ожидаемой правительством цене в 10 евро за единицу не удастся, считают эксперты и оценивают их максимальную стоимость в 8 евро.

Всемирный банк (ВБ) намерен приобрести у Украины, Польши и России квоты на выбросы парниковых газов, сообщила аналитическая компания Point Carbon. Возможность покупки части госквот этих стран ВБ начал изучать после проведения в мае первой сделки по приобретению у Чехии 2 млн. единиц установленного количества (1 ЕУК соответствует 1 т СО2). Банк начал переговоры с украинской стороной и намерен в начале 2011 года подписать соглашение о продаже ЕУК. Конечными покупателями украинских углеродных квот, предположительно, станут Дания, Испания и Италия.

В украинском офисе ВБ и в Нацагентстве экологических инвестиций не смогли сообщить подробности переговоров. Источник газеты, близкий к переговорному процессу, рассказал, что украинская сторона предложила ВБ выкупить весь объем свободной госквоты – 460 млн. ЕУК.

"Правительство готово продать банку все находящиеся в обороте единицы, к тому же по высокой цене – 9-10 евро за ЕУК. Во Всемирном банке нам сообщили, что готовы приобрести большой объем по цене 7,5-8,3 евро за ЕУК. Однако для начала банк намерен выкупить 2-3 млн. ЕУК, чтобы оценить, насколько украинские единицы будут пользоваться спросом у европейских покупателей, и убедиться в том, что Украина сможет выполнить обязательства по проекту", – сказал источник.

По данным Национального электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, на 13 сентября в Украине введено в обращение 460,4 млн. ЕУК от объема всей квоты, которая составляет 920 млн. ЕУК. Резерв на весь период действия Киотского протокола составляет 2,14 млрд. ЕУК. Украина перечислила на счета других стран 71,9 млн. единиц: Японии – 44,2 млн. ЕУК, Испании – 3,2 млн. ЕУК, Швейцарии – 19,7 млн. ЕУК, 4,8 млн. единиц составили ранние кредиты (сокращение эмиссии, достигнутое до 2008 года).

Эксперты уверены, что продать весь объем госквоты до 2012 года Украине удастся только с большим дисконтом. "После неудачного представления Украиной своей позиции в Копенгагене и расследования Генпрокуратуры относительно поиска перечисленных Японией средств цена на украинские ЕУК упала с 10 евро до 7-8 евро. Поэтому государству вряд ли удастся реализовать свою квоту по более высокой цене", – считает независимый эксперт Тарас БЕБЕШКО. С ним согласен директор фонда "Carbon Investment Украина" Виталий ФЕДОРЧЕНКО: "Продажа углеродных единиц международным банкам остается единственным шансом для Украины реализовать хотя бы часть своей госквоты до 2012 года. После скандала с «японскими деньгами» европейские страны с опаской относятся к сделкам с Украиной. Поэтому для компенсации недостатка своих квот они готовы выкупать ЕУК у банков, и даже по двойной цене. Это связано с тем, что Всемирный банк может взять на себя значительные риски и гарантировать, что единицы будут перечислены покупателю в срок".

Финансы

Фонд госимущества будет ждать до октября оплаты за пакет "Лугансктепловоза"

В Фонде государственного имущества (ФГИ) не могут назвать конечную дату выполнения требования фонда к покупателю «Лугансктепловоза» - управляющей компании «Брянский машзавод» - об оплате за приобретенный пакет предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда со ссылкой на юридический департамент ведомства, заявленный ранее председателем ФГИ Александром РЯБЧЕНКО срок в 20 дней, данный покупателю для принятия решения об оплате, не включает время на почтовую пересылку. По информации ФГИ, уведомление о 20 дневном сроке было отправлено Фондом еще 31 августа, однако на сегодняшний день фонд не располагает информацией о получении покупателем данного сообщения.

В связи с этим в ФГИ прогнозируют, что конечная дата выполнения требования Фонда об оплате наступит, скорее всего, не раньше октября этого года.

Председатель ФГИ А.РЯБЧЕНКО 1 сентября заявил журналистам, что Фонд направил 31 августа письмо покупателю «Лугансктепловоза», в котором предложил по обоюдному согласию сторон расторгнуть ранее заключенный договор.

В то же время А.РЯБЧЕНКО отметил, что «Брянский машзавод» имеет возможность в течение 20 дней внести необходимую сумму за «Лугансктепловоз» и уплатить штрафные санкции за просрочку платежа. По информации председателя ФГИУ, общая сумма платежей в таком случае составит 494 млн. грн.

По словам А.РЯБЧЕНКО, если в течение 20 дней покупатель не оплатит необходимую сумму, Фонд госимущества обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи «Лугансктепловоза».

Промышленность

Украина увеличила производство тканей

Предприятия легкой промышленности Украины в январе-августе 2010 года увеличили производство тканей на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 57,688 млн. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. в Украине было произведено 6,604 млн. кв. м тканей, что на 16,8% меньше, чем в июле, и на 15,7% меньше, чем в августе 2009 года.

Также сообщается, что производство обуви в Украине в январе-августе т.г. увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 15,179 млн. пар.

LEGO Group планирует увеличить вдвое производство игрушек в Украине

LEGO Group, один из лидеров производства игрушек в мире, открывает официальное представительство в Украине. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, с открытием офиса будет реорганизована система дистрибуции компании, которая позволит усилить позиции LEGO Group на украинском рынке.

«Объем продаж LEGO Group в Украине в 2010 г. ожидается на уровне 60 млн. грн.; в перспективе 5-ти лет он будет составлять 250-300 млн. грн. с соответствующей долей рынка компании в 15%», - говорится в сообщении.

«Украина сегодня является одним из ключевых рынков для развития компании ввиду значительного потенциала рынка. С открытием официального офиса в Украине мы не только усилим наше присутствие на рынке и будем предоставлять больше продукции украинским потребителям, но и сможем обеспечить наилучшее ценовое предложение, оптимизировав цены на игрушки LEGO® на 10-15%», - отметил исполнительный директор та президент LEGO Group Йорген Виг КНУДСТОРП.

В сообщении говорится, что финансовые результаты LEGO Group по итогам первого полугодия 2010 г. продемонстрировали значительный рост бизнеса компании. Доход компании от продаж составил 787 млн. евро, что на 34% превышает показатель за аналогичный период 2009 года. Прибыль к налогообложению составила 209 млн. евро (124 млн. евро за аналогичный период в 2009 г.); собственный капитал компании составлял 363 млн. евро (234 млн. евро в 2009 г.). Доля LEGO Group на мировом рынке традиционных игрушек увеличилась пропорционально к росту рынка и составляет 5% (рост рынка за шесть месяцев в 2010 г. составил 2%).

По результатам первого полугодия 2010 г. объемы продаж LEGO Group в Украине выросли: по данным LEGO Group, доля компании в организованной торговле составляет 7%. LEGO Group планирует увеличить объемы продаж в Украине до 250-300 млн. грн. до 2015 года и достичь показателя доли рынка в 15%.

Строительство

Эксперт: восстановления строительной сферы стоит ожидать во второй половине 2011 г.

Полноценного восстановления объемов строительства в Украине стоит ожидать только во второй половине 2011 года, когда ставки по ипотечным кредитам в гривне снизятся до 15%, увеличатся объемы кредитования строительных организаций и населения. Таково мнение экспертов информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

По их данным, ставки по ипотечным кредитам c начала июня снизились на 2% - до 22,73%. Однако, несмотря на это, они остаются пока очень высокими.

Объем строительных работ в Украине в августе по сравнению с июлем увеличился на 297,1 млн. грн. до 4,133 млрд. грн. Данный показатель за январь-август сократился на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают эксперты, темпы снижения производства в строительстве из месяца в месяц сокращаются.

Плавное восстановление строительства, по мнению Николая Ивченко, руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, объясняется, прежде всего, увеличением кредитования данной сферы. Так, объем новых кредитов строительным организациям в мае составил 1,5 млрд. грн., в июне – 1,9 млрд. грн., в июле – 2,5 млрд. грн. Кроме того, возобновляется ипотечное кредитование населения. Объем таких кредитов в июле вырос до 0,3 млрд. грн. по сравнению с 0,2 млрд. грн. в июне. Также росту строительства способствует увеличение доходов украинцев. Реальная заработная плата в Украине за первые семь месяцев выросла на 9,3%.

Агро

Украина будет с картофелем. Урожая в 18 млн. тонн достаточно для страны

Несмотря на климатические аномалии, каких не было в Украине последние сто тридцать лет, и во время которых температура на поверхности почвы достигала семидесяти градусов тепла, урожай картофеля будет в пределах восемнадцати миллионов тонн. Об этом на всеукраинском совещании по развития картофелеводства, которое прошло в Черниговской области, сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Иван ДЕМЧАК.

Заместитель министра отметил, что страна в год обычно потребляет шесть миллионов тонн, столько же скармливается скоту и пять миллионов остается на семена – всего это семнадцать миллионов тонн. «Проблем с картофелем для потребления не будет, а, следовательно, последующего роста цен на "второй хлеб" не стоит ожидать», - сказал он. По мнению И.ДЕМЧАКА, выше пяти-шести гривен за килограмм картофеля цены не поднимутся ни при каких условиях.

Он убежден, что полесские области, в частности Черниговская, должны обеспечивать картофелем всю страну через цивилизованную систему оптовых рынков. Но, как отмечалось на совещании, последние десятилетия сложилась тенденция, что лишь три процента картофеля в Черниговской области выращивается промышленным способом, остальные – в личных хозяйствах населения. И это является проблемой, ведь сортообновление там происходит как попало, вследствие этого картофель вырождается.

"Мы не довольны современным состоянием картофелеводства и хотим восстановить прежнюю славу Черниговщины как картофельного края, - отметил заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Александр ШАНОЙЛО. Он считает, что в области должно возродиться промышленное картофелеводство, этому может способствовать государство через систему государственных закупок для потребностей вооруженных сил, специальных заведений и др.