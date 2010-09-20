Янукович выступит на заседании Генеральной ассамблеи ООН

В среду, 22 сентября, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации Тысячелетия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это предусмотрено программой рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Нью-Йорк 21-24 сентября.

В среду также запланирована встреча главы государства с Президентом Австрии Хайнцем ФИШЕРОМ.

В четверг, 23 сентября, Президент Украины выступит в Атлантическом Совете США и встретится с председателем 65-й сессии Генассамблеи ООН швейцарским политиком Йозефом ДАЙСОМ.

Также планируется, что В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководством украинских общественных организаций США, выступит в рамках общих дебатов 65-й сессии Генассамблеи ООН и примет участие в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна в честь глав государств и правительств – участников 65-й сессии ГА ООН.

Кроме того, в четверг запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ и участие в официальном принятии от имени Президента США Барака ОБАМЫ.