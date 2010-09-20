Саммит ООН открылся в Нью-Йорке

Саммит, посвященный Целям развития тысячелетия, открылся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он будет проходить с 20 по 22 сентября. Ожидается, что в саммите примут участие 139 глав государств и правительств, передает ИТАР-ТАСС.

"По итогам саммита будет принят документ, который уже согласован (с представителями государств-членов ООН)", - сообщил ранее журналистам генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун. По его словам, чрезвычайно важным является то, что Цели развития тысячелетия "могут быть достигнуты".

Открывшийся сегодня саммит официально называется Пленарным заседанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступит на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН. Это предусмотрено программой рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Нью-Йорк 21-24 сентября.

В среду также запланирована встреча главы государства с Президентом Австрии Хайнцем ФИШЕРОМ.

В четверг, 23 сентября, Президент Украины выступит в Атлантическом Совете США и встретится с председателем 65-й сессии Генассамблеи ООН швейцарским политиком Йозефом ДАЙСОМ.

Также планируется, что В.ЯНУКОВИЧ проведет встречу с руководством украинских общественных организаций США, выступит в рамках общих дебатов 65-й сессии Генассамблеи ООН и примет участие в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна в честь глав государств и правительств – участников 65-й сессии ГА ООН.

Кроме того, в четверг запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ и участие в официальном приеме от имени Президента США Барака ОБАМЫ.