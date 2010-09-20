Главное на 20 сентября (вечер)

Финансы

Банковская система Украины в январе-августе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократила убыток на 57% - до 8,9 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков сравнительно с соответствующим периодом 2009 года сократились на 7,4% и составили 89,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 16,0% и составили 98,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что в 2010 году процентные расходы опять вышли на первое место в структуре расходов коммерческих банков и составили 42,7%. Отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, по состоянию на 1 сентября 2010 г. составили 32,1%.

Украина и Сингапур готовят к подписанию двустороннее соглашение о зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня во время встречи с министром-наставником Республики Сингапур Ли Куан Ю.

«Украина заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Сингапуром», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что развитию двустороннего сотрудничества будет содействовать визит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Сингапур, запланированный на первый квартал 2011 года.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в текущем году увеличился объем товарооборота между странами. «Мы уверены, что подписание Договора о свободной торговле позволит еще больше увеличить наш товарооборот», - отметил Н.АЗАРОВ.

По словам премьер-министра, важным событием на пути дальнейшего углубления двусторонних отношений могло бы стать открытие в Украине дипломатической миссии Республики Сингапур.

Важное значение, подчеркнул Н.АЗАРОВ, имеет также подписание в ближайшей перспективе соглашения о воздушном сообщении, которое предусматривает организацию прямых авиационных рейсов между Украиной и Сингапуром.

Н.АЗАРОВ также предложил активизировать работу по введению безвизового режима между Украиной и Сингапуром.

Проект Договора о зоне свободной торговли СНГ планируется в целом согласовать до конца текущего года с тем, чтоб в первой половине 2011 года внести его на утверждение Совета глав правительств СНГ.

Как сообщили УНИАН в исполнительном комитете СНГ, соответствующее решение было принято в ходе 47-го заседания Экономического совета СНГ, прошедшего в Москве 17 сентября т.г.

Следующее заседание Экономического совета СНГ, сообщили в исполкоме, пройдет 18 ноября этого года в Санкт-Петербурге. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести 19 ноября т.г. в Санкт-Петербурге.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9270/7,9360, к 12:00 цены поднялись до 7,9350/7,9430. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9340/7,9450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2562, к 12:00 сузился спрэд - 0,2558/0,2560. К закрытию цены повысились до 0,2560/0,2562. В России курс доллар-рубль практически не изменился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9799 (+0,0049).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3040/1,3120.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3755/10,3890, к 12:00 цены ушли вверх - 10,3920/10,4045. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,3885/10,4055.

Кредиторы из Евросоюза и Международного валютного фонда потребовали от Греции больше снизить бюджетный дефицит, сообщает в понедельник интернет-сайт греческой деловой газеты "Нафтемпорики", сообщает РИА Новости.

Греция ранее обязалась в обмен на 110-миллиардную кредитную поддержку стран еврозоны и МВФ провести ряд жестких реформ и сократить дефицит бюджета до 7,6% в 2011 году с 13,6% ВВП в конце 2009 года. Однако миссия экспертов ЕС и МВФ, находящаяся в Афинах, заявила министру финансов Йоргосу Папаконстантину, что дефицит желательно сократить до 7% ВВП в течение 2011 года, сообщает издание.

При этом греческое правительство уже в значительной мере исчерпало арсенал мер по повышению налогов, прежде всего потребительских. Вместе с тем собираемость налогов с начала текущего года выросла несущественно. Таким образом, основным средством сокращения бюджетного дефицита может стать дальнейшее сокращение расходов в государственном секторе экономики. Греция уже объявила о планах оздоровления ряда отраслей, таких как железные дороги, которые приносят убытки до 1 миллиарда евро в год. Кроме того, правительство собирается частично приватизировать ряд государственных компаний и рассматривает возможность продажи принадлежащих ему банков.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что кредиторы заверили Грецию в своем намерении и дальше поддерживать страну, в том числе и после 2013 года, когда истекает срок кредитной поддержки.

Министр финансов Папаконстантину совершил на прошлой неделе поездку в Лондон, Париж и Франкфурт, зондируя почву для возможного возвращения Греции на рынок долгосрочных внешних заимствований в 2011 году. Афины на текущей неделе планируют вновь разместить краткосрочные казначейские векселя, что станет очередной проверкой рынков.

Новости ТЭК

Украина в январе-августе 2010 года увеличила экспорт электроэнергии на 18,9%, или 404 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,540 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 77,8% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился более чем в 2,7 раза – до 226,5 млн. кВт/ч, в Словакию – в 4,2 раза до 261,8 млн. кВт/ч, в Румынию – вырос 2,1 раза, до 61,6 млн. кВт/ч,

Сальдированные перетоки в Молдову по итогам 8 месяцев выросли в 2,8 раза – до 12,6 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-августе т.г. поставило в Беларусь 1,977 млрд. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-августе 2009 г. поставки в эту страну составляли 370,4 млн. кВт/ч.

В августе т.г. в Российскую Федерацию из украинской энергосистемы проэкспортировано 0,6 млн. кВт/ч электроэнергии.

Польша в январе-августе т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

В августе на экспорт передано всего 217,1 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 32,2% меньше, чем в августе 2009 года.

Государственное предприятие "Энергорынок" на третьем тестовом аукционе продало 1,103 млрд. кВт/ч электроэнергии за 339,268 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте госпредприятия.

Согласно сообщению, электроэнергия условно продана 31 энергопоставщику по нерегулируемому тарифу.

Всего на участие в торгах подали заявки 33 компании по нерегулируемому тарифу, из которых в аукционе приняли участие 32.

По результатам торгов был реализован весь выставленный объем электроэнергии (126 лотов).

Стартовая цена 1 МВт/ч электроэнергии составляла 241,7172 грн (без НДС).

По 73 лотам был сделан 1 шаг и электроэнергия приобретена по стартовым ценам.

По остальным лотам цена реализации 1 МВт/ч колебалась от 242 грн до 317,0101 грн.

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) по состоянию на 17 сентября т.г. рассчитались за потребленный во время отопительного сезона 2009-2010 г. газ на 79%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, за отопительный сезон предприятия ТКЭ потребили природного газа на 10 млрд. грн., уплатили - 8 млрд. грн. Задолженность за отопительный сезон составляет 2,17 млрд. грн.

По словам Ю.ХИВРИЧА, на 100% за потребленный в прошедшем отопительном сезоне газ рассчитались предприятия ТКЭ Черновицкой и Николаевской областей.

Министр отметил, что наибольший объем задолженности за газ имеют предприятия Днепропетровской (1135 млн. грн.), Донецкой (874 млн. грн.), Харьковской (839 млн. грн.), Луганской (402 млн. грн.), Одесской, Запорожской, Ровенской, Львовской, Житомирской областей и Крыма (250-130 млн. грн.).

При этом за 8 месяцев т.г. предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) рассчитались за потребленную электроэнергию на 73,9%. На 1 сентября общая задолженность предприятий ВКХ составляет 2 млрд. 502 млн. 384 тыс. грн. С начала текущего года задолженность данных предприятий за электроэнергию выросла на 24,9%.

Жилой фонд Украины по состоянию на 15 сентября готов к отопительному сезону 2010-2011 гг. на 99,01%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, завершены работы по комплексной подготовке жилого фонда в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

При этом остаются неподготовленными к зиме 659 жилых домов (6,26%) в Киеве, 126 жилых домов (3,68%) в Севастополе, 34 дома в Черниговской области, 11 домов в Хмельницкой области, 20 домов в Херсонской области, 99 домов во Львовской области, 21 жилой дом в Луганской области, 127 домов в Кировоградской области, 229 домов в Ивано-Франковской области, 458 домов в Донецкой области, 63 дома в Волынской области, 80 домов в Винницкой области, 227 домов в Крыму.

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что к отопительному сезону котельные подготовлены на 99,7% плана (отремонтировано 99,8% теплосетей), водопроводные насосные станции – 99,6%, канализационные насосные станции – 99,7%, водопроводные очистные сооружения – 100%, подготовлено к работе в зимний период 6,4 тыс. единиц специализированной техники (98% от плана), заготовлено 961,13 тыс. тонн посыпочного материала и реагентов (95%).

Акционеры "Сарматии” на собрании в конце прошлой недели ввели ротационное годовое управление компанией. Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей СКРИПКА.

Он отметил, что акционеры также назначили главой правления вице-президента азербайджанской SOCAR Виталия БАЙЛАРБАЙОВА, который будет руководить "Сарматией" до конца 2011 года.

Дальше, по словам С.СКРИПКИ, по году компанией будут руководить представители Украины, Польши, Грузии и Литвы.

С.СКРИПКА также сообщил, что польская PERN пока не назначила своего представителя в «Сарматии». По его словам, глава правления Роберт СОШИНСКИЙ пообещал назначить его в ближайшее время.

Гендиректор «Сарматии» также сообщил, что PERN на собрании не предоставил более детальные предложение об изменении формы руководства компанией, которые инициировал в июне.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG в четвертом квартале с.г. может ограничить поставки газа промышленным потребителям из-за нехватки достаточного количества контрактованного топлива у главного поставщика России.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом PGNIG сообщила сегодня.

"Чтобы заверить поставки газа для домашних хозяйств и учреждений социального назначения PGNIG может ограничить поставки для промышленности в четвертом квартале 2010 года”, - отмечается в сообщении пресс-службы.

Глава правления компании Михал ШУБСКИЙ сказал на пресс-конференции, что ограничение поставок может начаться в конце октября - начале ноября, заметив, что это будет зависеть, главным образом, от погоды.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ-ВАСИЦКАЯ сказала УНИАН, что компании для стабильных поставок в отопительном сезоне 2010-2011 года не хватает около 1,5 млрд. кубометров газа.

Она отметила, что в июле с.г. компания обратилась к „Газпрому” с просьбой заключить краткосрочный контракт для обеспечения стабильных поставок на этот сезон, но до сих пор не получила позитивного ответа.

PGNIG в распространенном в понедельник пресс-релизе напомнила, что причиной проблем Польши с газовыми поставками является невыполнение с 2009 года контракта швейцарским трейдером „РосУкрЭнерго”, который в 2007-2008 гг. поставлял полякам почти 25% газового импорта.

Кроме этого, согласно сообщению, ситуацию Польши осложняет нехватка необходимой газовой инфраструктуры, которая бы сделала возможной поставки из западного направления, что делает зависимой страну от поставок исключительно с востока.

(УНИАН)