Курс НБУ на 21.09.10

Официальный курс НБУ на 21.09.10100 USD – 791.9200 (20 сентября – 791.9200)100 EUR – 1035.3562 (20 сентября – 1034.2475)10 RUR – 2.5562 (20 сентября – 2.5478)Учетные курсы банковских металлов на 21.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-101385.56 (20 сентября-101484.55)961 XAG 10 Серебро-1655.90 (20 сентября-1651.15)962XPT10Платина-128528.62(20 сентября-128211.85)964XPD10Палладий-43001.26 (20 сентября-43872.37)

Официальный курс НБУ на 21.09.10 100 USD – 791.9200 (20 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1035.3562 (20 сентября – 1034.2475) 10 RUR – 2.5562 (20 сентября – 2.5478) Учетные курсы банковских металлов на 21.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-101385.56 (20 сентября-101484.55) 961 XAG 10 Серебро-1655.90 (20 сентября-1651.15) 962XPT10Платина-128528.62(20 сентября-128211.85) 964XPD10Палладий-43001.26 (20 сентября-43872.37)

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