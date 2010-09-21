Курс НБУ на 21.09.10
08:21, 21 сентября 2010Разное
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Официальный курс НБУ на 21.09.10100 USD – 791.9200 (20 сентября – 791.9200)100 EUR – 1035.3562 (20 сентября – 1034.2475)10 RUR – 2.5562 (20 сентября – 2.5478)Учетные курсы банковских металлов на 21.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-101385.56 (20 сентября-101484.55)961 XAG 10 Серебро-1655.90 (20 сентября-1651.15)962XPT10Платина-128528.62(20 сентября-128211.85)964XPD10Палладий-43001.26 (20 сентября-43872.37)
Официальный курс НБУ на 21.09.10
100 USD – 791.9200 (20 сентября – 791.9200)
100 EUR – 1035.3562 (20 сентября – 1034.2475)
10 RUR – 2.5562 (20 сентября – 2.5478)
Учетные курсы банковских металлов на 21.09.10 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-101385.56 (20 сентября-101484.55)
961 XAG 10 Серебро-1655.90 (20 сентября-1651.15)
962XPT10Платина-128528.62(20 сентября-128211.85)
964XPD10Палладий-43001.26 (20 сентября-43872.37)
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