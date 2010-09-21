Анонс на 21 сентября

* Круглый стол на тему: “Законодательное регулирование охранной деятельности: развитие отрасли или государственная монополия”. Организаторы - Украинский институт публичной политики и УСПП при поддержке Украинской Федерации индустрии безопасности, Украинской Федерации специалистов безопасности, Украинской Федерации профессионалов безопасности. Участники: председатель УСПП А.Кинах; председатель Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства М.Бродский. Ожидается участие председателя Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской, председателя Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности В.Швеца, народных депутатов - разработчиков законопроекта «Об охранной деятельности» О.Буджерака, О.Новикова, В.Бевза, В.Грицака.

* Пресс-конференция президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Мевлюта Чавушоглу в рамках его официального визита в Украину.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, на котором будет приниматься решение о привлечении к ответственности ГП «Николаевский морской торговый порт», капитана этого порта, ГП «Дельта-лоцман» и Минтранссвязи за нарушение конкурентного законодательства в сфере морских перевозок и перевалки зерновых культур. Вопросы касаются повышения экспортного потенциала Украины в целом и устранения необоснованных препятствий со стороны ответчиков по делу в частности.

* Состоится заседание Экономического совета по обсуждению проекта Налогового кодекса Украины. Участники: президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах, председатель ГНАУ Александр Папаика, зам.министра финансов Татьяна Ефименко, директор Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Юрий Пахомов, первый зам.директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, первый вице-президент Ассоциации «Укрсудпром» Виктор Лисицкий.

* Состоится очередное заседание Национального пресс-клуба «Украинская перспектива» на тему: “Каким будет будущее украинского агрострахования?”. Приглашены: Григорий Калетник, председатель Комитета ВР Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений; Надежда Жила, директор Департамента стандартов регулирования и надзора за финансовыми учреждениями Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Александр Завада, президент Украинской федерации ограждения; Наталия Гудима, президент Лиги страховых организаций Украины; Гарри Роше, руководитель проекта Международной финансовой корпорации (IFC, Группа Всемирного банка) «Развитие агрострахования в Украине» и другие.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Первый выпуск облигаций факторинговой компании в Украине». Вопросы: Рынок облигаций, текущее состояние и перспективы развития. Итоги размещения облигаций серии А компании «АУЗ Факторинг». Начало размещения облигаций серии В компании «АУЗ Факторинг». Планы по развитию факторинга. Ребрендинг факторинговой компании: презентация обновленного корпоративного стиля «АУЗ Факторинг». Участники: Олег Ткаченко, председатель Правления «Украинской биржи»; Зоряна Цебровская, ген.директор ООО «АУЗ Факторинг»; Антон Крамаренко, начальник отдела факторинга ООО «АУЗ Факторинг». Организаторы: Факторинговая Компания «АУЗ Факторинг» - специализируется на предоставлении финансирования под уступку текущей дебиторской задолженности, входит в состав группы компаний CredEx предоставляющей полный комплекс услуг по работе с проблемной задолженностью; «Украинская биржа» – ведущий организованный рынок акций и центр ликвидности интернет-трейдинга в Украине (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: + 38 095273 73 41, либо по е-mail pr@credex.com.ua.

* Начнет работу прямая телефонная линия КМУ при участии первого заместителя министра аграрной политики Украины Сергея Мельника. Брифинг С.Мельника для СМИ.

* Выставка Киевгорстроя.

* Пресс-конференция на тему: «На НСК «Олимпийский» начат монтаж уникальной вантовой системы покрытия». Участники ген.директор НСК «Олимпийский» Житесс Аркиссандаш, представители генподрядчика по исполнению строительно-монтажных работ конструкции навеса ООО «Завод Мастер-Профи Украина» и представители субподрядных организаций «Брайдон Интернешнл Лтд.» (Великобритания), «Хайтекс» (Германия).

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98