ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Конфликт таможни и зернотрейдеров обошелся последним в $1 млрд.», в котором пишет – украинские компании, занимающиеся экспортом зерна, оценили свои потери из-за задержек оформления грузов на таможне в $1 млрд. О значительном снижении перевалки зерновых заявляют и представители одного из крупнейших зерноперевалочных предприятий Украины – Одесского морского торгового порта…

http://delo.ua/biznes/ukraina/konflikt-tamozhni-i-zernotrejderov-poslednim-v-1-mlrd.-145017/

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Также «Дело» в материале «Автогражданку» в сентябре еще можно купить по старым ценам» пишет – около четверти всех полисов ОСАГО, проданных в сентябре, будет оформлена задним числом и по старым ценам…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/avtograzhdanku-mozhno-kupit-zadnim-chislom-po-starym-144968/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украина с миром накоротке», в котором пишет – внешний долг Украины продолжает расти: в то время как банки в I полугодии сократили долги на $2,5 млрд, государство и корпорации нарастили их на ту же сумму, а краткосрочные обязательства и вовсе выросли на $5,4 млрд. Эксперты отмечают высокий риск коротких займов из-за возможных проблем с их рефинансированием…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507933

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Buick изучает дорогу в Украину», в котором пишет – американский автомобильный бренд Buick могут начать производить в Украине. Представители правительства Китая, где сейчас собираются эти машины, предложили украинским властям рассмотреть возможность открытия в стране крупноузловой сборки модели Buick Lacrosse стоимостью около $40 тыс. Проектом уже заинтересовалась корпорация "Укравто". Но планам сторон может помешать позиция владельца бренда – американской General Motors, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507930

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«Коммерсант-Украина» в материале «Киевводоканал» мучает жажда денег» пишет – «Киевводоканал» заявил, что не сможет обеспечивать централизованное водоснабжение в столице в полном объеме из-за блокирования его счетов компанией "Киевэнерго". В "Киевэнерго" свои действия объясняют попытками вернуть долг на сумму 600 млн. грн. В Киевской городской госадминистрации обещают не допустить отключение города от водоснабжения, хотя конфликт фактически возник из-за городских властей – они должны "Киевводоканалу" 300 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1507941

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Издание «Экономические известия» в публикации «Украина воспользовалась ВТО» пишет - отечественные чиновники научились не только сетовать на жесткие правила ВТО, но и пользоваться членством страны в организации. Первым удачным примером разбирательств в пользу Украины был конфликт с Грузией. Сейчас же наша страна решает через ВТО свои проблемы по налогообложению подакцизных товаров в Армении, в частности табака и алкоголя…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/ukraina-vospolzovalas-vto

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Также издание «Экономические известия» в публикации «АМКУ стращает Альфа-банк» пишет – Антимонопольный комитет возбудил дело против Альфа-банка по факту злоупотребления монопольным положением на рынке страхования залогового имущества. Это уже четвертый банк, которому грозит штраф АМКУ…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/amku-strashhaet-alfa-bank

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Мясо задержат на границе» пишет – в течение последнего месяца украинские мясокомбинаты из-за отсутствия импортного сырья вынуждены повышать закупочные цены на животных. Для отечественной мясной отрасли это уникальная ситуация, когда цены для рынка диктует производитель, повышая стоимость свинины и говядины в живом весе практически еженедельно…

http://eizvestia.com/markets/full/myaso-zaderzhat-na-granice

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«Газета по-киевски» в публикации «100 дней с новой властью: плюсы и минусы» подает результаты собственного исследования, что изменилось в Киеве за время прихода на должность первого заместителя главы КГГА Попова. В уникальной ситуации, которая сложилась в столице, когда городом фактически правит не мэр, а его первый зам, разговор о его первых ста днях вполне уместен…

http://mycityua.com/articles/city/2010/09/21/015046.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Топ-5 «сюрпризов» нового Налогового кодекса» пишет – судя по просочившейся информации, транспортный сбор согласно документу, вопреки обещаниям, отменен не будет (его собирались компенсировать повышением акциза на бензин), да и от внеплановых визитов инспекторов ГНАУ на предприятия отказываться не спешат. "Газета…" попросила членов комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Сергея Терехина и Николая Катеринчука рассказать о спорных новшествах будущего кодекса…

http://mycityua.com/articles/country/2010/09/21/001907.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Замов мэра опять лишили премий» пишет - без надбавок, которые нередко составляют большую часть зарплаты, несколько столичных чиновников остались и в прошлом месяце…

http://www.segodnya.ua/news/14175238.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «По безработице ударим лозунгами и «липовыми» цифрами» пишет - Кабмин утвердил госполитику в сфере занятости на 2010-2011 годы. Но, ознакомившись с документом, приходишь к выводу – бороться с «отстойными» явлениями будут общими фразами, а не прогрессивными реформами...

https://economics.unian.net/rus/detail/60161

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Неделя Лужкова» пишет – Администрация Президента России уже согласовала с правительством отставку Юрия Лужкова, но пока не уговорила мэра уйти добровольно…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246108/nedelya_luzhkova

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Также «Ведомости» в публикации «Кипр снимает защиту» пишут – взыскивать налоги в российский бюджет будет не только Федеральная налоговая служба, но и ее кипрские коллеги. Такое соглашение может быть подписано уже в октябре…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246106/kipr_snimaet_zaschitu

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Издание «Известия» в публикации «Экономика счастливых людей» пишет – в России "Сколково" создается для избранных, но может стать импульсом к развитию всей страны. В материале подается интервью вице-президента фонда "Сколково" по образованию и научным исследованиям Олега Алексеева…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146301/

(УНИАН)