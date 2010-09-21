В Верховную Раду прибыли Янукович и Азаров

В Верховной Раде Украины присутствуют Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, также на пленарном заседании парламента присутствуют председатель Конституционного Суда Украины Анатолий ГОЛОВИН и председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО.

В данное время парламент рассматривает вопрос об увольнении судей. Речь идет об увольнении с должностей тех судей, которые Съездом судей избраны судьями КС.