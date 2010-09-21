ВР внесла изменения в закон о завещаниях

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции о введении системы регистрации завещаний”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 284 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины и Закон «О нотариате».

Изменениями предусмотрено, что завещания, заверенные нотариусами или другими должностными, служебными лицами, определенными в статьях 1251 - 1252 Гражданского кодекса, а также сведения о наследственных договорах подлежат обязательной государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Целью изменений к Закону «О нотариате» является гарантирование права любому человеку, даже если он не является наследником по закону (при наличии свидетельства о смерти), но считает себя вероятным наследником по завещанию, выяснить факт наличия завещания и место его хранения.

Изменения к статьям 56 и 57 Закона «О нотариате» предусматривают обязательность регистрации завещаний в Наследственном реестре.

Законом установлен срок вступления в силу - через шесть месяцев со дня его опубликования, а также поручено Кабинету министров обеспечить разработку и принятие положения о Наследственном реестре.