Главное на 21 сентября (день)

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 312 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Конвенция Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми подписана в Варшаве 16 мая 2005 года. От имени Украины Конвенция подписана 17 ноября 2005 года.

В документе отмечается, что выполнение положений этой Конвенции Сторонами, в частности принятие мер для защиты и поддержки прав жертв, гарантируется без дискриминации по какому-либо признаку, например полу, расе, цвету кожи, языку, религии, политическим или другим убеждениям, национальному или социальному происхождению, принадлежности к национальному меньшинству, имущественному состоянию, рождению или другому статусу.

В соответствии с Конвенцией, каждая Сторона вводит и (или) укрепляет эффективную политику и программы предотвращения торговли людьми при помощи таких средств, как: исследования, информирование, кампаний по повышению осведомленности и образовательных кампаний, социальных и экономических инициатив и учебных программ, в частности для лиц, подверженных риску торговли людьми, и для профессионалов, которые имеют отношение к проблемам торговли людьми.

Каждая Сторона принимает соответствующие меры, которые могут быть необходимыми для обеспечения легальной миграции, в частности путем распространения точной информации соответствующими службами относительно условий законного въезда на ее территорию и пребывания на ней.

Кроме того, каждая Сторона принимает законодательные или другие соответствующие меры для предотвращения, насколько это возможно, использования транспортных средств, которые эксплуатируются коммерческими перевозчиками, для совершения правонарушений, определенных в соответствии с этой Конвенцией. Где это целесообразно и без вреда для соответствующих международных конвенций, такие меры включают введение обязанности коммерческих перевозчиков, в частности любой транспортной компании или владельца или оператора любого транспортного средства, удостовериться, что все пассажиры имеют проездные документы, необходимые для въезда в принимающее государство.

Каждая Сторона защищает личную жизнь и личность жертв. Данные личного характера о них хранятся и используются в соответствии с условиями, предусмотренными Конвенцией о защите лиц относительно автоматизированной обработки данных личного характера.

Каждая Сторона принимает меры для гарантии, в частности, того, что данные о лице или подробностях, которые позволяют идентифицировать ребенка – жертву торговли людьми, не стали общеизвестными через средства массовой информации или любым другим путем, кроме исключительных обстоятельств, когда это нужно для облегчения поиска членов семьи или для обеспечения иным образом благополучия и защиты ребенка.

Каждая Сторона должным образом учитывает потребности жертвы в безопасности и защите.

Кроме того, каждая Сторона оказывает необходимую медицинскую или другую помощь жертвам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, не имеют адекватных ресурсов и нуждаются в такой помощи.

Также каждая Сторона вводит правила, по которым жертвам, которые на законных основаниях проживают на ее территории, разрешается доступ к профессиональной подготовке, образованию и рынку труда.

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем законодательстве период реабилитации и обдумывания в течение по крайней мере 30 дней, если есть достаточные основания считать, что соответствующее лицо является жертвой. Этот период должен быть достаточным для такого лица, чтобы пройти реабилитацию и избавиться от влияния торговцев и (или) принять обдуманное решение о сотрудничестве с компетентными органами. В течение этого периода должна быть исключена возможным издания любого приказа о высылке этого лица. Это положение не препятствует деятельности компетентных органов на всех стадиях соответствующих процессуальных действий на национальном уровне и, в частности, во время расследования и судебного преследования правонарушений в этой сфере. На протяжении этого периода Стороны предоставляют соответствующим лицам разрешение на пребывание на своей территории.

Когда Сторона возвращает жертву в другое государство, такое возвращение осуществляется с соблюдением прав, безопасности и достоинства этого человека и статуса любых процессуальных действий, связанных с тем фактом, что это лицо является жертвой; и желательно, чтобы возвращение было добровольным.

Верховная Рада Украины принялав первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, которые осуществляют международные пассажирские перевозки».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 288 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено обязать перевозчиков проверять перед началом международной пассажирской перевозки наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государство следования, а также установить ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности, приведшее к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов.

Предлагается внести изменения относительно установления обязанности коммерческих перевозчиков проверять у пассажиров документы, необходимые для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины, в: Воздушный кодекс Украины; Кодекс торгового мореходства Украины; Закон Украины «О железнодорожном транспорте»; Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

При этом, в обязанности коммерческих перевозчиков войдет лишь проверка наличия документов, а не их подлинности.

Изменения к Закону «Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину» предусматривают распространение его положений, кроме воздушных, также на железнодорожные, автомобильные и морские перевозки.

При этом предлагается установить финансовые санкции к перевозчикам, которые осуществляют международную перевозку пассажиров, не имеющих надлежащих документов для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины.

Их размер предложено определить с учетом практики европейских государств, которые уже ввели соответствующие нормы.

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Конвенции о введении системы регистрации завещаний”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 284 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Гражданский кодекс Украины и Закон «О нотариате».

Изменениями предусмотрено, что завещания, заверенные нотариусами или другими должностными, служебными лицами, определенными в статьях 1251 - 1252 Гражданского кодекса, а также сведения о наследственных договорах подлежат обязательной государственной регистрации в Наследственном реестре в порядке, утвержденном Кабинетом министров Украины.

Целью изменений к Закону «О нотариате» является гарантирование права любому человеку, даже если он не является наследником по закону (при наличии свидетельства о смерти), но считает себя вероятным наследником по завещанию, выяснить факт наличия завещания и место его хранения.

Изменения к статьям 56 и 57 Закона «О нотариате» предусматривают обязательность регистрации завещаний в Наследственном реестре.

Законом установлен срок вступления в силу - через шесть месяцев со дня его опубликования, а также поручено Кабинету министров обеспечить разработку и принятие положения о Наследственном реестре.

Государственный комитет Украиныпо земельным ресурсам предлагает создать Фонд земель государственной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

Согласно сообщению, на выполнение подпункта 2 пункта 2 Протокола заседания Комиссии по контролю за использованием и отчуждением земель обороны и других земель государственной собственности под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира СИВКОВИЧА от 14 июля 2010 года, Госкомзем разработал и предоставил для согласования министерствам и ведомствам проект Закона Украины “Об управлении землями государственной собственности”.

Главной целью законопроекта является повышение эффективности управления землями государственной собственности для обеспечения рационального и эффективного использования земель государственной собственности, оптимизации и благоустройства землепользований органов государственного управления, внедрения государственной политики в сфере земельных отношений, обеспечение интересов государства в условиях проведения земельной и экономической реформ.

Законопроектом предусматривается передача функций по распоряжению землями государственной собственности, внесенных в Реестр земель государственной собственности, специальному государственному учреждению – Фонду земель государственной собственности, определяется правовая основа деятельности и структура фонда. В частности, предусматривается, что в компетенцию Фонда земель государственной собственности будут отнесены земли запаса и земельные участки, которые находятся в государственной собственности, включенные в Реестр и предоставленные в пользование гражданам, юридическим лицам и территориальным общинам. Законопроектом также предусмотрено, что руководящими органами будут Совет и Правление фонда.

По словам председателя Госкомзема Олега КУЛИНИЧА, принятие законопроекта повысит эффективность управления землями государственной собственности на основе четкого определения принципов и системы управления землями и землепользованием государственной собственности. Кроме того, это позволит устранить существующую на сегодня значительную разобщенность организационно-предписывающих функций по управлению землями государственной собственности между значительным количеством органов исполнительной власти. «Именно несовершенное управление является главной причиной нарушения земельного законодательства при использовании земель государственной собственности», - добавил он.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг «B» и финальный рейтинг возвратности активов «RR4» выпуску еврооблигаций UK SPV Credit Finance plc, имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 200 млн. долл. с погашением в 23 сентября 2015 г. и ставкой 9,375%. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, еврооблигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ПАО КБ «ПриватБанк».

Израильская сторона надеется на увеличение примерно вдвое туристического потока из Украины в Израиль со вступлением в силу - а это произойдет, как ожидается, в конце января - начале февраля - договора о безвизовом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый секретарь посольства Государства Израиль в Украине Марк ДОВЕВ на брифинге для журналистов в Севастополе, посвященном открытию „Дней культуры Израиля в городе Севастополе”.

„После введения вначале следующего года безвизового режима между Украиной и Израилем, мы - я говорю об израильской стороне - надеемся на увеличение в два раза потока украинских туристов в нашу страну. Туризм для Израиля, если и не самая основная, то уж точно одна из важнейших статей дохода в госбюджет страны. Туризм для нас очень важен: государство осуществляет огромное инвестирование в развитие туризма Израиля. Это - новые рабочие места, это налоги в госбюджет, это имидж Израиля”, - сказал М.ДОВЕВ. По утверждению дипломата, в Израиле уже готовятся к увеличению туристического потока из Украины.

Первый секретарь посольства не назвал абсолютные цифры, вместе с тем, отметил: „порядок цифр на сегодня - это десятки тысяч. Максимальное число украинцев посетило Израиль в 2008 году. Это был докризисный год. Пока мы не вернулись к тем, максимальным, показателям. Но мы к тем показателям приближаемся, и надеемся, что в 2011 году количество туристов из Украины значительно увеличится”.

Он добавил, что «в начале октября Киев и Одессу с рабочими визитами посетит министр туризма Израиля. В повестке дня - укрепление связей между двумя странами».

М.ДОВЕВ напомнил, что 21 июля текущего года министрами иностранных дел Украины и Израиля был подписан договор о безвизовом режиме для граждан, пользующимися гражданскими паспортами (для граждан, пользующихся служебными и дипломатическими паспортами, безвизовый режим существует уже несколько лет - УНИАН). «Этот договор должен пройти вторичную ратификацию в Украине и в Израиле. В Украине он уже прошел вторичную ратификацию. В Израиле процесс пока не завершен. В десятых числах октября наш парламент возвращается с парламентских каникул. После этого наш парламент должен будет утвердить этот договор. И с момента вторичной ратификации нашим парламентом должно пройти 90 дней для оформления технических моментов подготовки безвизового режима», - сказал М.ДОВЕВ. Как считает дипломат, с учетом упомянутых процедур, «где-то в конце января - начале февраля безвизовый режим между нашими странами вступит в действие».

Юристы канала ТВi (ООО «ТелеРадиоСвит») 20 сентября обратились в Высший административный суд с кассационной жалобой на постановление Киевского апелляционного административного суда от 30 августа 2010 года, которым канал был лишен ряда эфирных частот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВi, в жалобе канал просит суд отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции.

"Не соглашаясь с принятым апелляционным административным судом постановлением телекомпания ТВi ссылается, в частности, на то, что суд своим постановлением фактически оставил телеканал без возможности вещать не только на частотах, полученных на основании решений от 27 января 2010, но и на других частотах, полученных на основании других решений, которые не обжаловались по данному делу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что суд признал утратившими силу ряд приложений к лицензии, принадлежащей телеканалу ТВi. В частности, приложения 6 и 6 / а, в которых содержался перечень всех радиочастот, на которых имел право осуществлять вещание ТВi, и среди которых были частоты, полученные задолго до принятия отмененных судом решений Национального совета.

Также в жалобе юристы канала ссылаются на то, что суд присвоил себе полномочия истцов и самостоятельно изменил заявленные ими исковые требования. В частности, истцы просили суд аннулировать приложения к лицензии канала ТВi. Однако суд, установив, что такие требования не могут быть удовлетворены, вместо того, чтобы отказать в иске, как это бывает в «обычных» делах, решил по собственной инициативе «переписать» исковые заявления телеканалов группы «Интер» и рассматривать уже самостоятельно измененные требования.

Кроме того, телеканал ТВi, со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека, отмечает, что лицензиат может быть лишен действующей лицензии только в том случае, если им совершены определенные неправомерные действия. "Практика Европейского суда по таким делам однозначна - владелец лицензии не может лишиться своей лицензии, если им не совершено никаких неправомерных действий, а все нарушения совершены исключительно со стороны самого государства в лице его компетентного органа. Но апелляционный суд принял постановление вопреки многочисленным решениям Европейского суда, что не соответствует международным обязательствам Украины перед Советом Европы", - отмечается в сообщении.

Также в кассационной жалобе содержатся ссылки и на другие многочисленные нарушения закона, допущенные Киевским апелляционным административным судом при разрешении данного дела.

"Согласно статье 214-1 Кодекса административного судопроизводства Украины, кассационная жалоба должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня получения судом кассационной инстанции административного дела", - отмечают в пресс-службе ТВi.

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает нынешнего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА не поступаться суверенитетом Украины.

Об этом говорится в открытом письме Президента Украины (2005-2010 гг.) В.ЮЩЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ. Текст документа размещен на официальном сайте партии “Наша Украина”.

“Убежден, что Вы не желаете, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль Президента сводилась к выполнению распоряжений извне”, - отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

Он отмечает, что обращается к В.ЯНУКОВИЧУ с мыслями о будущем нашей страны. “О том, какую страну творит наше поколение – и какую страну передадим нашим детям”, - отмечает экс-Президент.

“Бурная история Украины демонстрирует: только имея собственное государство, только собственноручно хозяйничая в собственном доме, украинский народ может жить, развиваться, занимать достойное место среди других народов. Утрата своего государства всегда означала муки и смерть, как для патриотов, так и тех, кто уничтожает Украинское государство”, - пишет В.ЮЩЕНКО. Он отмечает, что украинских людей использовали “как пушечное мясо во имя чужих интересов”. “Украинские земли и богатства питали чужие амбиции. “А рабыни, подножки, грязь Москвы, Варшавский мусор” – руководители, способствовавшие потере Украиной свободы, – едва ли не первыми шли под нож новых хозяев”, - подчеркивает лидер “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО вспоминает об искусственном Голодоморе 1932-33 годов, о Быковне и др.

“История Украины учит: завоевав независимость, жизненно необходимо ее удержать и укрепить. Для этого в сегодняшнем мире есть три важные предпосылки: общество будет свободным, государство – демократическим, а люди – полны понимания истории своей страны.

Свободный человек не позволит вернуть себя в рабство. Поэтому свобода слова, свобода выбора, свободное развитие предпринимательства – это главный залог свободного развития Украины”, - отмечает в письме В.ЮЩЕНКО.

В свою очередь, отметил он, только демократическая Украина может быть свободной и независимой, потому что она опирается на поддержку всего общества. “Демократической власти не нужно будет опираться на чью-то поддержку извне. Даже проиграв выборы, политики в демократической стране понимают, что смогут победить в следующий раз – и работают на страну”, - пишет В.ЮЩЕНКО.

“В конечном итоге, знание своей истории, понимание своих корней, честная дискуссия относительно событий прошлого, которые влияют на сегодняшнее и будущее, формируют единство нации – это лучшая прививка от “неполноценности”, “малороссийства”. Как отмечала Леся Украинка, малороссийство – это всегда капитуляция”, - добавил экс-Президент.

По его убеждению, только власть, которая отстаивает национальные интересы, уверенно их защищает – пользуется уважением на международной арене. В ином случае за словами дружбы прячется использование в своих целях тех, кто не способен отстаивать свой интерес. “Изменой национальных интересов еще никто не добился никаких значимых уступок”, - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что попытки использовать подобные рецепты обречены.

По мнению лидера “Нашей Украины”, именно поэтому общество не воспринимает притеснение свободы – слова, выбора, предпринимательства. Именно поэтому чем больше “консолидируется” власть, чем больше полномочий централизуется, чем больше слов о “порядке” или “стабильности” раздается – тем меньше поддержка такой власти в обществе.

“Не стоит тешить себя иллюзиями: это не “кучка оппозиционеров” и не “внешние голоса” не удовлетворенные тем, в каком направлении идет страна. Свое недовольство демонстрирует украинский народ”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

Экс-глава государства подчеркивает, что невосприятие и сопротивление вызывают неуклюжие попытки чиновников прекратить или взять под контроль возрождения национальной памяти.

“Органам, которые отвечают за безопасность страны, следует задуматься: чьи интересы они охраняют. Украины, которая должна знать правду о своей истории, – или соседнего государства, где представители власти пытаются оправдать преступления сталинизма – или заретушировать их в истории? Это при том, что 1 июля 2009 г. Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции приравняла сталинизм к нацизму и призвала к осуждению тоталитарных режимов на международном уровне”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

“В этом контексте выглядит кощунством, что представители партии, которая считает себя правопреемником КПСС, которые не покаялись за ее преступления, – коммунисты – руководят учреждениями, в руках которых находится национальная память. Это – Государственный комитет архивов и Институт национальной памяти. Надеюсь, что во властной команде достаточно квалифицированных специалистов, чтобы не оставлять память народа в руках тех, кто прямо заинтересован в ее искажении. Более того, в последнее время власть перешла к репрессиям против конкретных ученых и учреждений”, - пишет в письме к В.ЯНУКОВИЧУ экс-Президент.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что ситуация с задержанием и возбуждением уголовного дела против директора Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, а впоследствии – обыск и изъятие исторических материалов из музея вызывает возмущение у всех украинских патриотов.

“Такими действиями власть хочет утвердить мысль, что украинская история – секрет, и настраивает общество против себя и объективно играет на руку тем, кто хочет остановить демократическое развитие Украины, кто против консолидации общества – внешним, недружелюбным силам. На сегодняшний день очевидно, что без личного оперативного вмешательства Президента Украины это дело и дальше будет бесчестить государство в глазах своих граждан и мирового сообщества”, - считает В.ЮЩЕНКО.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ не желает, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль Президента сводилась “к выполнению распоряжений внешне”.

“Украина имеет шанс сохранить независимость и стать одной из ведущих стран Европы, лишь если сохранит свободу, демократический строй и национальное единство. Я, моя политическая сила, общественные организации, украинские граждане есть и будут оставаться твердыми и непреклонными сторонниками этого курса страны”, - говорится в письме В.ЮЩЕНКО.

(УНИАН)