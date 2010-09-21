Бродский: лицензирование охранных фирм нужно передать от ГСО другой структуре

Лицензирование частных охранных фирм должно быть передано из ведения Государственной службы охраны (ГСО) соморегулирующемуся органу, созданному при участии частных охранных предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе круглого стола, посвященного вопросам законодательного регулирования охранной деятельности, высказал глава Государственного комитета Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

По его мнению, ГСО как крупнейшая структура на рынке охранных услуг Украины не должна заниматься лицензированием этого вида деятельности, так как это не позволяет сформировать нормальную конкурентную среду в сфере охранного бизнеса.

Глава Госкомпредринимательства считает необходимым разрешить частным охранным фирмам осуществлять охрану государственных структур, а также выступает за предоставление сотрудникам охранных фирм права на ношение огнестрельного оружия во время выполнения ими своих служебных обязанностей. «Частным охранникам оружие не разрешено, тогда как преступникам никаких разрешений не нужно, они и так вооружены», - добавил М.БРОДСКИЙ.

Вместе с тем, он отметил существование рисков, связанных с возможностью создания частных охранных фирм организованными преступными группировками. «Мы видели это в 1990-х годах, и, к сожалению, риски повторения подобной ситуации остаются и сейчас», - сказал глава комитета.