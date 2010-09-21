Президент ПАСЕ считает, что сейчас Украина имеет уникальную возможность для реформ

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Мевлют ЧАВУШОГЛУ считает, что сейчас Украина имеет уникальную возможность для проведения реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Проведение демократических президентских выборов и создание новой правящей коалиции дает Украине уникальную возможность провести реформы, которые срочно нужны стране», - сказал он.

М.ЧАВУШОГЛУ считает, что сейчас в Украине «не может быть оправданий, чтобы не внедрять необходимые реформы».

В частности, по его словам, согласно своим обязательствам перед ПАСЕ Украина должна провести реформы, в частности, в судебной системе, включая прокуратуру, реформировать законодательство о выборах и борьбе с коррупцией.

Президент ПАСЕ также считает необходимым провести конституционные изменения для того, чтобы обеспечить четкое разделение между ветвями власти.

«Я поздравил Президента с его амбициозной программой реформ, и мы сделали обзор той помощи, которую предоставляет Совет Европы в проведении этих реформ», - сказал М.ЧАВУШОГЛУ.

Он отметил, что очень важно провести эти реформы быстро, однако не менее важно, чтобы законодательство было качественным и основывалось на международно-правовых стандартах и знаниях.

«Я призвал власть постоянно обращаться за консультациями к Венецианской комиссии перед тем, как принимать законопроекты», - сказал он.

На встречах с представителями украинской власти, по словам М.ЧАВУШОГЛУ, он отмечал чрезвычайно важную роль оппозиции и призывал представителей власти привлекать разные политические силы Украины к процессу реформ. «В этой связи я предложил власти не поддаваться искушению достичь чрезвычайной концентрации власти, и обеспечить долговременную политическую стабильность на основе политического плюрализма», - сказал президент ПАСЕ.

Он также отметил, что местные выборы 31 октября станут «важным политическим и демократическим тестом». Он также приветствовал ускорение внедрения в Украине Европейской хартии региональных языков и языков национальных меньшинств.

М.ЧАВУШОГЛУ также призвал украинскую власть внедрять рекомендации относительно языков меньшинств в государственном управлении, образовании и СМИ.

Он призвал выполнять президентский указ от 14 мая 2010 года относительно мер по улучшению социально-экономического положения крымских татар и их участия в политической, социальной и культурной жизни.

Отвечая на вопрос, могут ли к Украине быть применены санкции в случае непроведения реформ, президент ПАСЕ сказал: «Мы не стремимся применять санкции, мы хотим помогать и поддерживать внедрение необходимых демократических реформ».