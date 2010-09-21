Россия заняла шестое место в списке самых влиятельных стран

Россия занимает шестое место в списке самых влиятельных государств по версии американской правительственной исследовательской организацим «Национальный разведывательный совет» (National Intelligence Council, NIC). Такие данные приводятся в докладе, подготовленном экспертами организации.

Согласно графику, подготовленному на основе модели International Futures, в 2010 году наиболее влиятельной страной являются США - на них приходится более 20% влияния в мире. Второе место, по оценкам экспертов NIC, занимают страны Европейского союза, третье место принадлежит Китаю, четвертое – Индии, пятое – Японии. Россия занимает шестое место, следом за ней идет Бразилия.

Специалисты организации прогнозируют, что к 2025 году расстановка сил изменится. Америка сохранит лидерство, однако ее влияние снизится до 18%, Китай, который получит около 16% влияния, займет вторую строчку, а Евросоюз напротив, опустится на третью. Индия сохранит за собой четвертое место, увеличив свое влияние до 10%. На прежних позициях останутся Япония, Россия и Бразилия, причем влияние Японии и РФ снизится, а Бразилии – возрастет.

Расчеты в модели International Futures были основаны на ВВП, а также расходах на оборону, численности населения и уровне развития технологий в каждом из вошедших в список государств.