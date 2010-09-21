Главное за 21 сентября (вечер)

Новости дня

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Среди основных тем второй половины дня стали сообщения о том, что правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса, заявление президента УСПП о том, что этот документ будет принят в конце октября, заявление Кинаха об увеличении госдолга до 40% ВВП, новость о сокращении "Нафтогазом" перечислений в госбюджет...

Экономика

Правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса - Литвин

Правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что в данное время документ распечатывают, чтобы раздать народным депутатам.

Налоговый кодекс может быть принят в конце октября – Кинах

Налоговый кодекс может быть принят в конце октября 2010 года.

Об этом заявил сегодня президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«В сентябре Налоговый кодекс не примут, по процедуре это невозможно. Более того, это документ, который необходимо очень серьезно изучать, и я думаю, что оптимальный вариант (для его приятия – УНИАН) – это конец октября после проведения всех процедур согласно регламенту Верховной Рады», - сказал А.КИНАХ.

Он также отметил, что не рассматривает возможности срыва принятия бюджета-2011 до конца года на основании нового Налогового кодекса.

Финансы

Кинах: госдолг Украины может достичь 40% ВВП

До конца 2010 года консолидированный государственный долг Украины может достигнуть критической отметки – 40% внутреннего валового продукта (ВВП).

Такое мнение высказал сегодня журналистам президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

«По нашим прогнозным расчетам, которые совпадают с расчетами Всемирного банка, экспертов Международного валютного фонда, консолидированный государственный долг как сумма внешнего, внутреннего и гарантированного долга может достичь до 40% ВВП (до конца 2010 года – УНИАН), а это на законодательном уровне граница, которую нельзя переходить, потому что дальше затрагивается вопрос национальной финансовой безопасности, включая обслуживание долговых обязательств», – сказал А.КИНАХ.

По его словам, пик внешних выплат наступает в 2012-2013 годах. Если до этого времени не будут проведены системные реформы по повышению эффективности и конкурентоспособности экономики, то в стране начнутся проблемы.

На сегодняшний день, отметил А.КИНАХ, сохраняются такие риски для правительства, как рост госдолга и желание одномоментного снижения фискальной нагрузки. «Мы можем вступить в очень рискованный этап, когда с 1 января 2011 года мы будем иметь достаточно серьезный государственный долг, большие расходы на его обслуживание, одномоментное снижения налогов, и существенного прогресса в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономики не достигнем», – отметил А.КИНАХ.

Долг по НДС с мая по сентябрь составил 21 млрд. грн.

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) с мая по сентябрь 2010 года составила 21 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня журналистам президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ.

По его словам, данная сумма является задолженностью, на которую не распространялся выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для погашения НДС.

«На данное время заявленная сумма на возмещение приближается к 21 млрд. грн., в том числе та сумма, которая проверена, которая должна быть компенсирована – минимум 17 млрд. грн.», – отметил президент УСПП.

По его словам, согласно договору с Международным валютным фондом (МВФ), начиная с октября этого года, Украина должна сократить долг по возмещению НДС из бюджета до 3 млрд. грн., иначе «возникнут проблемы с точки зрения (получения – УНИАН) второго транша (кредита МВФ – УНИАН)».

Кроме того, А.КИНАХ отметил, что в вопросе автоматического возмещения НДС, предусмотренного в проекте Налогового кодекса, по соответствующим критериям необходимо предусмотреть равноправность предпринимателей, а также избежать искусственного ограничения количества предприятий, имеющих право на возмещение НДС.

Нацбанк увеличил объемы золота в международных резервах

Национальный банк Украины в официальных резервных активах (международных резервах) за январь-август 2010 г. увеличил объемы золота в международных резервах на 1,3%, в т.ч. в августе - на 0,5%, до 0,88 млн. тройских унций. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Номинальная стоимость золота в резервах за восемь месяцев 2010 года увеличилась на 14%, в августе – 6%, до 1083,78 млн. долл.

При этом за январь-август т.г. удельный вес золота в золотовалютных резервах сократился с 3,75% (по состоянию на начало 2010 года) до 3,3% (на конец августа 2010 г.).

По состоянию на конец августа т.г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 31 млрд. 595,67 млн. долл., в т.ч. ценные бумаги – 18 млрд. 035,27 млн. долл., валюта и депозиты – 13 млрд. 560,4 млн. долл.

Резервная позиция в Международном валютном фонде на протяжении полугодия остается неизменной – на уровне 0,03 млн. долл., специальные права заимствований на конец августа составили 12,61 млн. долл. (на начало т.г. – 63,03 млн. долл.).

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец августа т.г. составлял 20,34 млн. долл.

Нефть. Газ

«Нафтогаз» сократил платежи в бюджет на 37,4%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-августе т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 37,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 16 млрд. 926,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-августе т.г. сократили платежи в бюджеты всех уровней на 28,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 22 млрд. 608,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 21 млрд. 591,3 млн. грн.

Транспорт

Открыт терминал «F» в аэропорту «Борисполь». В церемонии принял участие Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в церемонии открытия терминального комплекса «F» государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь».

Выступая на церемонии, В.ЯНУКОВИЧ поздравил всех собравшихся с открытием нового терминала.

Глава государства заметил, что строители на этой площадке продемонстрировали, что в Украине есть специалисты высокого уровня, который отвечает мировым стандартам.

Он высоко оценил качество строительных работ.

«Каждый хозяин, который живет в частном или государственном доме, он всегда заботится о том, чтобы вход был такой, который давал бы ему настроение, когда он заходит в свое жилье. Да или нет?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ у присутствующих.

По его словам, Украина заслуживает, чтобы вход в государство выглядел достойно.

В.ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что открытие нового терминала в аэропорту “Борисполь” является лишь первым шагом. «Дальше мы будем строить еще несколько терминалов, которые действительно сделают «Борисполь» одним из лучших современных аэропортов мира. Надеюсь, что мы с вами будем гордиться тем, что мы это сделали собственными руками», - подчеркнул Президент.

Перевозчики будут проверять у пассажиров документы?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности перевозчиков, которые осуществляют международные пассажирские перевозки».

“За” проголосовали 288 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено обязать перевозчиков проверять перед началом международной пассажирской перевозки наличие у пассажира документов, необходимых для въезда в государство следования, а также установить ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности, приведшее к перевозке или попытке перевозки пассажира через государственную границу Украины без необходимых документов.

Предлагается внести изменения относительно установления обязанности коммерческих перевозчиков проверять у пассажиров документы, необходимые для въезда в Украину или для въезда в иностранное государство из Украины, в: Воздушный кодекс Украины; Кодекс торгового мореходства Украины; Закон Украины «О железнодорожном транспорте»; Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

При этом, в обязанности коммерческих перевозчиков войдет лишь проверка наличия документов, а не их подлинности.

Изменения к Закону «Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину» предусматривают распространение его положений, кроме воздушных, также на железнодорожные, автомобильные и морские перевозки.

Агро

МинАП намерен импортировать сливочное масло

Министерство аграрной политики Украины изучает возможность импортных поставок сухого молоки и сливочного масла, если в этом возникнет необходимость.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

«Сегодня есть предложения предпринимателей, были переговоры с Европейской бизнес-ассоциацией в части возможности закупки сухого молока, масла, чтобы избежать роста цен на эти продукты», - сказал С.МЕЛЬНИК.

Он уточнил, что закупки возможны в Беларуси и Польше по приемлемым ценам.

«Все будет зависеть от спроса на рынке. По предварительным подсчетам, чтобы избежать скачков цен и провокаций дефицита, надо будет около 20 тыс. тонн масла сливочного и 17 тыс. тонн сухого молока закупить, что позволит обеспечить баланс потребления», - сказал замминистра.

При этом он подчеркнул, что эти объемы будут «страховочными», поскольку сегодня есть основания надеяться, что удастся обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией.

Аваков: для стабилизации цен на продукты нужны интервенции из госрезерва

Председатель Харьковской областной организации ВО «Батькивщина», экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ считает, что для предотвращения в регионе повышения цен на продукты питания необходимо проводить интервенции из государственного материального резерва Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя ситуацию с повышением цен на продовольствие и продукты питания в Харьковской области.

По словам А.АВАКОВА, учитывая плохой урожай и «серьезные ошибок в управлении со стороны облгосадминистрации», цены на продовольственные товары будут расти и в дальнейшем.

При этом он отметил, что местные крестьяне не получили от государства дотации и субсидии.

«Сельхозпроизводитель, по сути, остался один на один с этой проблемой, плюс погодные условия, мы получили один из наихудших результатов за всю историю», - заметил А.АВАКОВ.

Единственным выходом из сложившейся ситуации А.АВАКОВ считает введение «государственного регулирования» цен и интервенции из Госрезерва по заниженным ценам основных продуктов питания.

МинАП рассчитывает на выделение 100 млн. грн. в госбюджете-2011 для страхования урожая аграриев

Министерство аграрной политики рассчитывает, что в Государственном бюджете на 2011 год будет выделено не менее 100 млн. грн. для организации страхования урожая аграриев.

Об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

«Учитывая ситуацию с бюджетом, на большие деньги мы не надеемся, - сказал он, - но на начало работы мы надеемся на не менее 100 млн. грн.».

Мельник: Украина планирует увеличить экспорт сахара в Россию до 500 тыс. тонн в год

Украина в перспективе рассчитывает экспортировать в Россию до 500 тыс. тонн сахара в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель министра аграрной политики Сергей МЕЛЬНИК.

Он отметил, что в ноябре, после окончания уборки сахарной свеклы, Украина и Россия детально обсудят вопросы предоставления квот на экспорт сахара.

«Мы хотим начать со 100 тысяч (тонн – УНИАН) в следующем году, чтобы довести эту квоту в будущем до 500 тыс. тонн», – сказал С.МЕЛЬНИК.

Напомним, в Министерстве аграрной политики ожидают, что в текущем году Украина самостоятельно обеспечит потребности страны в сахаре из свеклы нынешнего урожая.

По словам первого заместителя министра аграрной политики Сергея МЕЛЬНИКА, на сегодняшний день урожайность составляет 300 ц/га. Сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн. тонн, и после переработки можно будет рассчитывать на более 2 млн. тонн сахара.

Строительство

"Киевгорстрой" планирует разработать систему управления жилыми домами "Умный дом"

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» планирует разработать систему управления жилыми домами «Умный дом».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-президент ХК «Киевгорстрой» Сергей ДРАЧ.

По его словам, данную систему планируется разработать и применить на строящемся объекте по ул. Коперника, 9-11 в Киеве.

«На одном из домов, а именно – по ул. Коперника, 9-11 мы планируем внедрить систему «Умный дом». Я думаю, что это даст возможность выйти на качественно новый уровень эксплуатации дома, который мы сегодня строим», – сказал С.ДРАЧ.

В свою очередь президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР отметил, что этот объект строится за оборотные средства холдинга, на сегодня построено 10 этажей жилого дома.

«Мы пока что не привлекали инвесторов на этот дом. У нас есть возможность либо оптимизировать процесс и в 2011 году запланировать его сдачу в эксплуатацию, либо еще немного потянуть со строительством и поэкспериментировать», – добавил он.

В.МОЖАР пояснил, что система управления «Умный дом» подразумевает автоматический электронный учет жилищно-коммунальных услуг в доме. В частности, помимо обязательных для всех домов, возводимых «Киевгорстроем», систем дымоудаления, пожаротушения, подачи тепла, воды, электроэнергии, в доме будет внедрена система, которая будет управлять всеми системами в едином цикле с помощью промышленного компьютера и считывать показатели электронных счетчиков, учитывающих расходы воды, тепла, электроэнергии и т.д. «Таким образом, та организация, которая принимает дом на эксплуатацию, больше не нуждается в хождении по квартирам, чтобы снять показания счетчиков», – добавил он.

В.МОЖАР уточнил, что таким же образом могут управляться системы охраны, пожаротушения и т.д. «Таким образом, мы сегодня ставим базу, которая управляет жизнедеятельностью дома, а к этой базе можно добавлять другие «навороты», – отметил он.

"Киевгорстрой" увеличил ввод жилья в Киеве в 3,2 раза

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» за январь-август 2010 года увеличило ввод в эксплуатацию жилья в Киеве в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 110,617 тыс. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, за 8 месяцев этого года компания на подрядных работах освоила 1 млрд. 641 млн. 928 тыс. грн., что на 0,9% больше аналогичного периода 2009 года. Из этой суммы собственными силами освоено 1 млрд. 150 млн. 694 тыс. грн., что на 1,6% больше аналогичного показателя 2009 года.

При этом объемы выпущенной промышленной продукции в холдинге за 8 месяцев т.г. составили 545 млн. 998 тыс. грн., что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2009 года.

В.МОЖАР отметил, что средняя заработная плата в компании за январь-август т.г. выросла на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составляет 2855 грн.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.