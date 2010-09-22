Институт мировой политики обнародовал рейтинг ТОП-10 «лоббистов Украины в мире»

Институт мировой политики составил и обнародовал рейтинг ТОП-10 «лоббистов Украины в мире».

Как сообщили УНИАН в Институте мировой политики со ссылкой на директора учреждения Алену ГЕТЬМАНЧУК, 30 украинских и зарубежных экспертов назвали фамилии тех, кто успешно представляет Украину на международной арене - «людей, которые при любых внутриполитических раскладах не дают Украине исчезнуть из международных радаров».

Эксперты оценивали кандидатуры по следующим критериям: постоянное привлечение внимания к украинской тематике; продвижение Украины с международных трибун: во время международных конференций, на страницах зарубежной прессы и т.п.; содействие европейской интеграции Украины.

«Речь идет не о профессиональных лоббистах, которых покупают конкретные политики для обслуживания их конкретных интересов, а о таких себе волонтерах-украинофилах», - отмечают в Институте.

Итак, возглавил ТОП-10 «лоббистов Украины в мире» Виктор ПИНЧУК - меценат, основатель международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne. "Именно ему в этом году также отдали больше всего баллов эксперты, опрошенные Институтом мировой политики. Среди политических и культурных мероприятий, с помощью которых В.ПИНЧУК привлекает внимание мира к Украине, названы традиционный украинский ланч в Давосе и ежегодная Ялтинская Европейская Стратегия. Созданный им крупнейший музей современного искусства в Восточной Европе - PinchukArtCenter уже который год подряд является обязательным пунктом киевской экскурсионной программы", - отметила А. ГЕТЬМАНЧУК.

Вторыми в списке лоббистов Украины стали братья Виталий и Владимир КЛИЧКО - известные боксеры-тяжеловесы, действующие чемпионы мира по разным версиям. «Уже более десятилетия братьями КЛИЧКО восхищается мир. Билл КЛИНТОН, Брюс УИЛЛИС, Борис БЕККЕР - лишь некоторые из преданных болельщиков украинских королей ринга», - подчеркивает А.ГЕТЬМАНЧУК, добавляя, что речь идет именно о КЛИЧКО-спортсменах. «Намерения Виталия КЛИЧКО закрепиться в роли политика остаются на Западе фактически незамеченными», - считает директор Института мировой политики.

На третьей позиции рейтинга "лоббистов Украины" - Джеймс ШЕРР, директор Программы России и Евразии британского Королевского института международных отношений (Великобритания). «ШЕРР - один из тех уникальных западных экспертов, которые не просто на ежедневной основе занимаются Украиной, а во многих случаях точно чувствуют логику ее действий, сопереживают с ней и искренне отстаивают ее право стать интегрированной частью политической Европы», - характеризует его А.ГЕТЬМАНЧУК .

За ним следует Андерс АСЛУНД, старший научный сотрудник Института международной экономики имени Петерсона (США). «Андерс АСЛУНД за Украиной наблюдает давно. Он - автор десяти книг, посвященных странам постсоветского пространства, в частности, работы под названием «Как Украина стала рыночной экономикой и демократией», - отметила А. ГЕТЬМАНЧУК. При этом, по ее словам, с публикацией этого исследования возникли проблемы - «из-за упоминания имени Дмитрия ФИРТАША в контексте «РосУкрЭнерго».

Пятую строчку лоббистского списка занимает писатель Юрий АНДРУХОВИЧ, известный в мире преимущественно как мастер художественного слова. «Однако в последнее время он всячески демонстрирует на европейских просторах свой талант как мастер слова публицистического. Его авторские статьи и интервью с призывами к Европе присматривать за Украиной больше напоминают крик души украинца, который в своей стране пока что чувствует себя больше чужим, чем на реальной чужбине», - говорит А.ГЕТЬМАНЧУК.

Шестое и седьмое место рейтинга поделили между собой Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ, американский политолог, советник по вопросам национальной безопасности Президента США Джимми КАРТЕРА (1977-1981) и бывший Президент Республики Польша Александер КВАСЬНЕВСКИЙ. "БЖЕЗИНСКОМУ, наверное, было бы вполне достаточно написать свою «Великую шахматную доску», чтобы закрепить за собой статус лоббиста Украины в мире навечно. Известна формула БЖЕЗИНСКОГО: «Без Украины Россия никогда снова не станет империей». Он называет Францию, Германию, Польшу и Украину странами, которые будут определять будущее Европы", - считает А.ГЕТЬМАНЧУК.

По ее словам, А.КВАСНЕВСКИЙ, в свою очередь, «является одним из наиболее последовательных мировых лидеров, для которого Украина в иерархии внешнеполитических приоритетов стоит на втором месте после Польши». «Иногда он настолько близко к сердцу воспринимает все происходящее в Украине, что даже в какой то момент в узком кругу украинских и зарубежных друзей полушутя заявил, что хотел бы стать Президентом Украины», - пишет директор Института мировой политики в своем блоге.

Эндрю ВИЛСОН, старший аналитик Европейского Совета по международным отношениям - на восьмом месте рейтинга лоббистов Украины. В Институте отмечают, что он известен благодаря нестандартным оценкам и параллелям между украинскими и зарубежными реалиями. В частности, в марте 2010 года он высказал предположение, что В.ЯНУКОВИЧ «может, пользуясь политическим прикрытием своих избирателей с востока, привести Украину в Европу, руководствуясь бизнес-интересами сторонников партии». Даже после заключения "харьковских соглашений" Э.ВИЛСОН уверенно заявил: «Украина – не потеряна».

На девятой позиции рейтинга - Юлия ТИМОШЕНКО, премьер-министр Украины (2005; 2007-2010). "Немало опрошенных экспертов в свои рейтинги включали героев Оранжевой революции - Виктора ЮЩЕНКО и Юлию ТИМОШЕНКО. Как выразился о них один из участников опроса, они «создали бренд Украины фантастическим способом». ...И хоть воспоминания об Оранжевой революции поблекли, женщина с аккуратно заплетенной косой все еще остается самым узнаваемым символом украинского демократического лагеря. А иногда – и Украины вообще", - отмечает А. ГЕТЬМАНЧУК.

И замыкает ТОП-10 "лоббистов Украины в мире" Григорий СУРКИС, президент Федерации футбола Украины. "Он будет попадать в этот рейтинг как минимум до Евро-2012", - считает директор Института мировой политики. При этом она добавляет, что «публичное выяснение отношений между Г.СУРКИСОМ и вице-премьером Борис КОЛЕСНИКОВЫМ, который непосредственно отвечает за подготовку к чемпионату, не делает чести не только им обоим, но и Украине в целом». «И здесь не нужно забывать: Евро-2012 в случае с Украиной - это не просто футбольный чемпионат, это еще и первый серьезный тест на ее евроинтеграционную способность», - отмечает А.ГЕТЬМАНЧУК.