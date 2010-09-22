АНОНС событий 22 сентября

Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

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Пресс-конференция на тему: «Альтернативная энергетика и новый отопительный сезон: как снизить зависимость от газа?». Участники: председатель Ассоциации участников альтернативных видов топлива и энергии Украины Виталий Давий и другие.

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В представительстве РИА Новости в Украине состоится круглый стол на тему: "Ценовая политика метро: кто повышает, почему и имеет ли право. Точки знения экспертов".

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Приглашаем Вас на пресс-ланч с председателем совета директоров группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Валерией Гонтаревой. Во время встречи будут обсуждаться следующие темы: валютно-кредитный рынок Украины: перспективы гривни; внешние и внутренние государственные и корпоративные заимствования: тенденции и прогнозы.

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Пресс-конференция Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) Украины на тему: "Программа развития фондового рынка Украины на 2011-2015 годы".

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Пресс-конференция на тему: «Основные направления повышения национальной конкурентоспособности». Организатор - Всеукраинский союз ученых-экономистов.

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Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО "РосУкрЭнерго" и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.Макаренко/

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Уничтожение малого и среднего бизнеса - признак непрофессионализма или цель действующей власти?». Речь пойдет об утвержденном Кабмином проекте Налогового кодекса. Участники: Игорь Запрудский, председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины (Луганск) и другие (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050-3308630. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится официальное открытие ІХ Международного выставочного форума «Технологии Защиты/ПожТех - 2010». Организаторы: МЧС, ООО "Международный выставочный центр" при поддержке Ассоциации «Техногенная безопасность и гражданская защита населения».

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Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Инфляция и курс: возможны ли рецидивы двухлетней давности?".

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Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. На рассмотрение будет представлен: проект реконструкции Международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

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VIII Международный форум "ТЭК УКРАИНЫ: современность и перспективы"

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Пресс-конференция на тему: «Украинский рынок маркетинговых исследований: состояние и перспективы развития». Участники: ген.директор компании Ukrainian Marketing Group International Артур Герасимов и другие.

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Брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской о проведении парламентских слушаний на тему: «Экономические реформы - реальность и ожидания украинского бизнеса».

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14-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Отечественный и мировой рекорд: 5000 литров борща”. В субботу 2 октября в с.Чубинское (вблизи автотрассы Киев-Борисполь), в рамках Международной аграрной выставки-ярмарки «Золотая осень», борщ из 25 составляющих будет готовиться в котле объемом почти 5000 литров.

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При участии руководства Министерства внутренних дел Украины состоится открытие VІІ Международной специализированной выставки средств защиты, вооружения и спецтехники «Оружие и безопасность - 2010», которая будет работать с 22 по 25 сентября и представит образцы продукции известных мировых производителей.

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Пресс-конференция по случаю торжественной церемонии открытия нового официального дилерского центра Mazda «ВиДи Скай Моторз».

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(УНИАН)