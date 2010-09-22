ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «У банка «Финансы и Кредит» увели залог на 250 млн. гривен», в котором пишет – «Ренессанс Капитал» продал корпорацию "Клуб сыра", акции которой были в залоге у банка «Финансы и Кредит». Банку, принадлежащему Константину Жеваго, должны 250 млн. гривен…

http://delo.ua/dengi/banki/u-banka-i-kredit-zalog-na-250-griven-145107/

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Также «Дело» в материале «Почти половину НДС-облигаций выкупили иностранцы» пишет – за неполные две недели после появления НДС-облигаций на счетах предприятий-экспортеров компании уже успели продать эти бумаги почти на 4,7 млрд. грн. Это около 28% всего объема эмитированных НДС-бондов. При этом бумаги на сумму более 2 млрд. грн. приобрели иностранные инвесторы, а оставшиеся 2,7 млрд. грн. достались отечественным банкам и инвесткомпаниям…

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/pochti-polovinu-nds-obligacij-vykupili-inostrancy-145094/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «В «Борисполе» открыли, но не ввели в эксплуатацию новый терминал», в котором пишет – несмотря на проведенную вчера торжественную церемонию с участием Президента, терминал F пока не сможет начать работу в штатном режиме…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1508429

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Неравенство убирают с полок», в котором пишет – Кабмин нашел способ снизить цены на продукты питания – Минэкономики предложено запретить магазинам и торговым сетям брать с поставщиков плату за лучшее размещение их товаров на полках. Участники рынка уверяют, что не требуют дополнительных платежей за продвижение социально значимых продуктов питания, ведь для них более важны объемы продаж. А предприниматели не считают, что их права будут защищены, так как остается возможность для неофициальных взаимоотношений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1508424

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«Коммерсант-Украина» в материале «Фондовому рынку предъявили бумагу» пишет – Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила программу развития фондового рынка до 2015 года. Документ предлагает механизмы решения проблемы низкой ликвидности рынка, улучшения его инфраструктуры и упрощения валютного регулирования. Но его участники ожидают от регулятора выполнения главных задач – защиты прав миноритарных акционеров и расширения списка эмитентов акций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1508422

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Издание «Экономические известия» в публикации «Планы «Газпрома» разрушаются» пишет - Янукович на этой неделе имеет шанс продемонстрировать прозападную ориентацию своей энергетической политики. Однако это может негативно отразиться на ходе украинско-российских переговоров по газовому сотрудничеству и вызвать новый конфликт с «Газпромом». В пятницу, 24 сентября, должен быть подписан протокол о присоединении Украины к Договору об энергетическом сообществе…

http://eizvestia.com/markets/full/plany-gazproma-razrushayutsya

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Машина времени заработала» пишет – депутаты Киевсовета принимают загадочные решения. Так, вчера постоянная комиссия по вопросам собственности проголосовала за исключение из «Программы приватизации на 2007-2010 гг.» 20 компаний, муниципальные доли в которых подлежали приватизации, в том числе и доли в АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой», ОАО «Киевгаз», «Киевводоканал» и «Киевхимволокно», которые уже проданы…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/mashina-vremeni-zarabotala

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«Газета по-киевски» в публикации «Поляки сдали первый стадион. И то – недоделанный» пишет - наши партнеры по Евро-2012 поспешили открыть арену в Познани. За 21 месяц до старта чемпионата Польша, наконец, достроила ее, но у стадиона еще много недоработок. Просто его открытие приурочили к концерту Стинга…

http://sport.mycityua.com/articles/2010/09/22/010628.html

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«Газета по-киевски» в публикации «Зачем Украине нужны аристократы» выясняла, что большой бизнес сделал для того, чтобы изменить страну, и чем он отличается от политиков-популистов, которые заигрывают и убаюкивают народ…

http://mycityua.com/articles/internet/2010/09/22/015558.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как украинцу на Евро заработать» пишет - заработать на чемпионате сможет любой украинец. Иностранцам нужны качество и сюрпризы…

http://www.segodnya.ua/news/14175492.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Польский вариант: Газпром "отрежут" от ямальско-европейской трубы?» пишет - Польша разбирается с Россией с поставками газа, которого РП не хватает из-за выпадения из цепи трейдера РосУкрЭнерго. Но конфликт куда глубже. Речь идет о польской части газопровода «Ямал-Западная Европа», которую Газпром может потерять…

https://economics.unian.net/rus/detail/60321

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Коттеджное строительство в Украине: до и после кризиса...» пишет -

Загородная недвижимость постепенно оправляется от кризиса. Некоторые девелоперы с той или иной степенью интенсивности возобновили работу. О тех, у кого имеются позитивные подвижки…

https://economics.unian.net/rus/detail/60362

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Корейское нашествие» пишет – Hyundai идет в атаку на конкурентов. Открывшийся завод компании в Петербурге уже в следующем году произведет 105 000 бюджетных автомобилей Solaris. Модель грозит стать серьезным конкурентом VW Polo седан, Renault Logan и даже «АвтоВАЗу». Ведь цена на нее будет начинаться от 350 000 руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246203/korejskoe_nashestvie

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Также «Ведомости» в публикации «ВТБ не прошел контроль» пишут – внутренний контролер ВТБ выявил в банке признаки манипулирования на рынке ценных бумаг и другие нарушения законодательства и внутренних процедур…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246206/vtb_ne_proshel_kontrol

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Издание «Известия» в публикации «Автомобиль спутникового наведения» пишет – с 23 сентября в России начинает действовать новый техрегламент о безопасности автотранспорта. Многостраничный документ вызывает противоречивые комментарии экспертов…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3146405/

(УНИАН)