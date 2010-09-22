Главное за 22 сентября (день)

Новости дня

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В Раде зарегистрирован проект Налогового кодекса, Азаров прогнозирует временное снижение поступлений в бюджет после принятия нового НК, правительство повысит зарплаты бюджетникам, пенсионный возраст для женщин повысят...

Соцполитика

Правительство повысит зарплату бюджетникам

Правительство намерено повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Николай АЗАРОВ, открывая заседание Кабинета Министров.

В частности, по его словам, правительство сегодня намерено принять постановление об увеличении размера должностного оклада работникам первого тарифного разряда тарифной сетки.

Таким образом, сказал премьер, заработная плата будет повышена всем работникам бюджетной сферы.

«Мы и в дальнейшем будем работать с профсоюзами, работодателями для того, чтобы в ближайшее время полностью ликвидировать диспропорцию в оплате труда», - заверил Н.АЗАРОВ.

Верховная Рада отказала в моратории на повышение пенсионного возраста для женщин

Верховная Рада Украины отказалась принять два законопроекта об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин.

"За" принятие законопроекта "Об установлении моратория на повышение пенсионного возраста для женщин", внесенного народными депутатами от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, проголосовали всего 202 народных депутата из 421 зарегистрированного в сессионном зале.

Принятие законопроекта поддержали 123 депутата от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законопроектом предусматривалось установить до 1 января 2020 года мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, определенного в статье 12 Закона Украины "О пенсионном обеспечении".

Второй законопроект, внесенный депутатом от БЮТ Валерием СУШКЕВИЧЕМ, также не набрал необходимого количества голосов. За его принятие проголосовало только 197 народных депутатов из 422 зарегистрированных в сессионном зале.

"За" проголосовали 118 депутатов от БЮТ, 48 от НУ-НС, 27 от КПУ, один от Блока Литвина и трое внефракционных.

Законопроект был направлен на отсрочку повышения возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, поскольку такому шагу должны предшествовать соответствующие комплексные изменения как в самой системе пенсионного обеспечения, так и в других социально-экономических сферах деятельности. Предусматривалось установить до 1 января 2020 года мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на назначение пенсии по возрасту, определенного в статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Выступая с трибуны ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что предложение о резком повышении пенсионного возраста в имеющихся условиях – это проявление пренебрежения к женщине. По ее словам, вследствие этого возникнут проблемы в сфере занятости, которые будут иметь долговременные последствия. "Женщины, которым будет отсрочена пенсия, будут занимать от 2 до 2,5 миллионов рабочих мест", - сказала она. Депутат выразила уверенность, что возникнет существенный рост безработицы среди женщин, которым за 50 лет.

Экономика

В Раде зарегистрирован проект Налогового кодекса

В парламенте зарегистрирован проект Налогового кодекса.

Текст документа обнародован на официальном сайте Верховной Рады (№7101-1 от 21 сентября 2010 года).

В частности, проектом кодекса предусматривается поэтапное снижение налога на прибыль с 25% до 16% (в 2011 и 2012 годах – 19%, 2013 и 2014 годах – 18%, 2015 году – 17%, с 2016 года – 16%). «В процессе реформирования налога на прибыль предусматривается, что изменения в конструкции налога не должны нести никакой фискальной нагрузки, а сам налог должен выполнять исключительно регулятивно-стимулирующую функцию, для того, чтобы не сдерживать развитие производства», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Также предлагается установить нулевую ставку налога для новообразованных субъектов хозяйствования сроком на 5 лет, а также предприятий с ежегодным объемом доходов до 3 млн. грн. Кроме того, предлагается на 10 лет освободить от налогообложения прибыль предприятий отраслей легкой промышленности (кроме предприятий, которые производят продукцию на давальческом сырье), а также гостиничных операторов, предприятий судостроительной и самолетостроительной промышленности.

В проекте предложен перевод страховой деятельности на общие правила налогообложения с внедрением годового переходного периода.

Ставка налога на добавленную стоимость снижается до 17% с 2014 года.

Проектом Налогового кодекса предусматривается введение малопрогрессивного налогообложения доходов физлиц – устанавливается ставка подоходного налога 17% для доходов физлиц, которые за месяц превышают десятикратний размер минимальной заработной платы. Кроме того, устанавливается 5%-ная ставка налога на доходы граждан в виде процентов от депозитов, если общая сумма, полученных на протяжении месяца процентов превышает 2 минимальные заработные платы (то есть, из общей суммы депозитов более 200 тыс. грн.). Также предлагается установить 15%-ный налог для части суммы пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, выплачиваемой из Пенсионного фонда или бюджета, которая превышает законодательно установленную на 1 января отчетного налогового года максимальную величину базы начисления единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Финансы

Азаров прогнозирует временные потери госбюджета после принятия Налогового кодекса

Премьер-министр Николай АЗАРОВ прогнозирует временные потери государственного бюджета после принятия Налогового кодекса.

Об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

В частности, отметил Н.АЗАРОВ, на следующий день после принятия Налогового кодекса в Украину не придет “благоденствие и процветание”. “Будут временные потери государственного бюджета, которые мы перекроем ресурсами, которые сейчас накапливаем», - сказал премьер.

«Будет сложная ежедневная работа по восстановлению экономики и формированию абсолютно новой гражданской традиции», - сказал он.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ высоко оценил разработанный правительством проект Налогового кодекса, который уже внесен в Верховную Раду Украины.

Он отметил, что внесенный проект Кодекса насчитывает 500 страниц и заменил собой 4 тыс. страниц «разрозненных и противоречивых нормативных актов». «Действующее налоговое законодательство создавалось для переходной экономики и часто напоминало пожарную машину, которая применялась, когда где-то загорелось. В нем много лоббистских лабиринтов для избежания налогообложения, запутанные нормы, которые давали пространство для злоупотреблений как налоговым органам, так и плательщикам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что налоговое законодательство очень часто было причиной коррупции как со стороны налоговых органов, так и налогоплательщиков, что в результате привело к тому, что Украина стала государством, в котором приблизительно половина экономики находится в тени. «Мы понимаем, что многие хотят именно по таким правилам без правил жить и в дальнейшем. Но ведь очевидно, что это консервация отсталости и путь к деградации государства. Мы предложили обществу и экономике правила экономической жизни для развитой страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Правительство внесло в парламент проект Налогового кодекса, одобренный на заседании Кабмина 17 сентября.

9 сентября на заседании Совета регионов Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что государственный бюджет на 2011 год должен готовиться и приниматься на основе нового Налогового кодекса.

Ефремов: парламент примен Налоговый кодекс до конца октября

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что до конца октября Верховная Рада примет Налоговый кодекс. Об этом он сказал в интервью журналистам.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул: «Я думаю, что если до конца октября будет утвержден Налоговый кодекс, то это будет совершенно нормально».

Он отметил, что в таком случае останется два месяца для того, чтобы подготовить проект государственного бюджета на 2011 год и утвердить его еще в текущем году.

По словам А.ЕФРЕМОВА, важно, чтобы в этом году был утвержден не только госбюджет-2011, но и местные бюджеты.

Fitch подтвердило рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» на уровне «B»

Fitch Ratings подтвердило рейтинги ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») и ОАО «Государственный Ощадный Банк Украины» («Ощадбанк»), включая их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом. Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном УНИАН.

Одновременно Fitch повысило индивидуальный рейтинг «Ощадбанка» с уровня «E» до «D/E».

Долгосрочные РДЭ «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банки находятся в 100% государственной собственности, и ввиду их роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять поддержку, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ на уровне «B». «Стабильный» прогноз по долгосрочным РДЭ банков отражает прогноз по суверенному долгосрочному РДЭ. В случае улучшения или ухудшения суверенной кредитоспособности Украины на рейтинги «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» будет оказываться давление в сторону повышения или понижения, соответственно.

Повышение индивидуального рейтинга «Ощадбанка» с уровня «E» до «D/E» отражает уменьшение неопределенности в отношении рисков банка, связанных с НАК «Нафтогаз Украины», после реструктуризации кредитов этой компании в 1 половине 2010 г., а также учитывает стабилизацию качества активов в части кредитного портфеля «Ощадбанка», не связанного с «Нафтогазом», существенное улучшение прибыльности до отчислений в резервы и способности банка абсорбировать убытки и принимает во внимание комфортную позицию ликвидности «Ощадбанка». В то же время, индивидуальный рейтинг «Ощадбанка» по-прежнему отражает его зависимость от финансовой поддержки со стороны Национального банка Украины («НБУ») в связи с рисками по «Нафтогазу», а также учитывает высокую концентрацию по заемщикам в кредитном портфеле, не связанном с кредитованием «Нафтогаза», относительно высокий уровень реструктурированных/ пролонгированных кредитов и слабое корпоративное управление (о чем свидетельствует директивное кредитование «Нафтогаза»).

Потенциал повышения индивидуального рейтинга «Ощадбанка» в настоящее время ограничен ввиду остающегося событийного риска, связанного с кредитованием «Нафтогаза». Понижение индивидуального рейтинга банка может произойти в случае дальнейшей реструктуризации кредитов «Нафтогазу», если такая реструктуризация повлечет за собой очень значительные экономические потери для банка. В то же время Fitch считает маловероятным, что власти захотят пойти на то, чтобы банк был вынужден нести существенные убытки. Более того, запас капитала банка уже позволяет умеренный уровень абсорбирования убытков по данному кредитованию.

Нефть. Газ

"Ощадбанк" уменьшил кредитование "Нафтогаза" в 1-ом полугодии на 28%

Объем кредитования "Ощадбанком" НАК «Нафтогаз Украины» в первом полугодии 2010 г. сократился на 28% - до 20,88 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Международного рейтингового агентства Fitch, переданном агентству УНИАН.

«Объем кредитования "Ощадбанком" "Нафтогаза" сократился примерно на 28% в первом полугодии 2010 г. с 29 млрд. грн. на конец 2009 г. и составил почти половину кредитного портфеля банка. После реструктуризации срок погашения кредитов для "Нафтогаза" наступает в 1-м квартале 2015 г.», - говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что банк не понес каких-либо экономических убытков в ходе реструктуризации и фондирование от НБУ на такое кредитование также было реструктуризировано, обеспечив соответствие сроков погашения фондирования и сроков по кредитам "Нафтогазу".

«Таким образом, фактически "Ощадбанк" играет роль квази-агента в распределении государственного финансирования для "Нафтогаза", при этом банк имеет возможность увеличивать прибыль до отчислений в резервы и способность абсорбировать убытки», - подчеркивает Fitch.

Также рейтинговое агентство сообщает, что без учета НАК "Нафтогаз Украины" на долю 10 крупнейших заемщиков приходилась половина остальной части кредитного портфеля "Ощадбанка". Проблемные кредиты и пролонгированные/реструктуризированные кредиты составили соответственно около 10% и 26% всех кредитов в портфеле, без учета кредитования "Нафтогаза" на конец первой половины 2010 г.

По информации Fitch, регулятивный показатель достаточности капитала "Ощадбанка" составлял 39,3% на конец первого полугодия 2010 г., что обеспечило значительную способность абсорбировать убытки в части кредитного портфеля банка, не относящегося к кредитованию "Нафтогаза". По оценкам Fitch, на конец 1-го полугодия 2010 г. банк мог бы увеличить резервирование под обесценивание по национальным стандартам до уровня около 81% всех кредитов без учета кредитования "Нафтогаза", не нарушая при этом регулятивные требования к достаточности капитала. Увеличение операционной прибыли до отчислений в резервы (с 0,7 млрд. грн. в 2008 г. до 3,4 млрд. грн. в 2009 г.) оказывает благоприятное влияние на способность "Ощадбанка" создавать дополнительные резервы. Положительным фактором для позиции ликвидности банка являются существенные высоколиквидные активы, которые покрывали около половины клиентских депозитов банка на конец 1-й половины 2010 г., в то время как потребности в рефинансировании были незначительными, отмечает Fitch.

Транспорт

Украинско-российское авиационное СП может быть создано в России уже в октябре

В Министерстве промышленной политики Украины надеются, что совместное украинско-российское авиационное предприятие на территории России может быть создано уже в октябре.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр промполитики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

Он отметил, что полторы недели назад Украина и Россия провели переговоры о структуре совместного предприятия, и российская сторона полностью согласилась с предложениями Украины.

«Российская сторона полностью приняла наши предложения, и сейчас мы вышли на технический уровень работы. Я думаю, что в течение октября мы совместное предприятие создадим», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Он подчеркнул, что СП будет создаваться на равных условиях. «Принципиально 50 на 50», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он отметил, что размер уставного капитала совместного авиапредприятия еще не определен.

«Сейчас пока это все рассчитывается. Средства в уставный капитал нам нужно будет вносить в рублях, поскольку предприятие будет на территории России», - сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Строительство

Тепло в квартиры украинцев придет вовремя

Министр жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ уверен, что отопительный сезон в Украине начнется в установленный срок – 15 октября.

Об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«Отопительный сезон начнется для населения с 15 октября, а для бюджетной сферы – если температура снизится ниже 8 градусов (среднесуточная – УНИАН) - начнется раньше», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Министр отметил, что решение по данному вопросу будут принимать местные органы самоуправления.

Отвечая на вопрос журналистов относительно проблем с подготовкой Украины к отопительному сезону, Ю.ХИВРИЧ сказал: «Второго Алчевска у нас не будет, потому что мы 27-го числа начинаем опресовку системы уже готовой».