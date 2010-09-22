Бродский надеется, что ВР сократит число лицензированных видов деятельности

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ надеется, что через 2 недели Верховная Рада примет закон о сокращении почти на треть количества лицензированных видов деятельности

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

«Накануне в Верховной Раде был принят беспрецедентный законопроект, поданный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, об отмене более чем 25% лицензированных видов деятельности. В первом чтении его поддержали 237 депутатов. Я надеюсь, что через две недели мы доведем этот законопроект до конца», - отметил М.БРОДСКИЙ.

В соответствии с нормами предложенного законопроекта, отмечает пресс-служба Госкомпредпринимательства, будет отменено лицензирование 23 из существующих в настоящее время 78 видов хозяйственной деятельности. В свою очередь это автоматически приведет к сокращению 354 лицензированных видов работ.

Лицензированию не будут подлежать виды работ, выполнение которых не связано с угрозой безопасности государства, жизни и здоровью людей, ухудшением состояния окружающей среды, а также относительно которых существуют другие средства государственной регуляции.