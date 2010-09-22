«Фокстрот» запускает новое кредитное предложение

Продукция сети «Фокстрот. Техника для дома» становится ещё доступнее. Благодаря специальному предложению, разработанному совместно с производителем Philips и банками-партнёрами сети, покупатели могут приобрести любой телевизор Philips в кредит 0%.

«В акции участвуют абсолютно все телевизоры Philips – от популярных моделей среднего ценового сегмента до самых последних новинок. В магазинах сети «Фокстрот. Техника для дома» представлены более 40 моделей производителя, поэтому каждый потребитель сможет выбрать телевизор по вкусу и воспользоваться выгодным предложением», - сказал руководитель отдела аудио-видео техники компании «Фокстрот. Техника для дома» Александр Дардалан.

Предложение покупки в кредит 0% действует во всех супермаркетах сети «Фокстрот. Техника для дома» с 16 по 30 сентября текущего года. Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев; дополнительные платежи и комиссии отсутствуют. Для оформления договора, покупателю следует предоставить паспорт и идентификационный код. Кредит предоставляется банками-партнёрами сети.

«Мы понимаем, что необходимая для дома вещь, особенно когда это касается техники, не всегда доступна по цене. Благодаря тесному сотрудничеству с известным производителем и нашими кредитными операторами, современные качественные телевизоры стали более доступными. Покупка в кредит всё более привлекательна для покупателей. Сегодня в среднем 28% техники в сети приобретается в кредит. Всё больше покупателей планируют свой бюджет, рассчитывая на покупки в кредит. Мы уверенны, что данный акционный кредитный продукт будет пользоваться популярностью», - отметил руководитель отдела потребительского кредитования компании «Фокстрот. Техника для дома» Владислав Попов.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 17 сентября 2010 года компания насчитывает 251 торговую точку, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 195 супермаркетов, сеть «FoxMart» - 38 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 18. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.