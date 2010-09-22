УкрСЕПРО снова работает в штатном режиме – Госпотребстандарт

Электронная база данных сертификации УкрСЕПРО снова работает в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Госпотребстандарта, об этом заявил председатель ведомства Александр МАТВИЙЧУК на брифинге 21 сентября.

Он сообщил, что был подписан приказ Госпотребстандарта об отмене временной системы работы национальной системы сертификации и переходе на обычный режим.

„Я взял этот вопрос на личный контроль ввиду его государственной значимости. Были мобилизованы все ресурсы для того, чтобы как можно быстрее возобновить процедуру выдачи сертификатов соответствия и снова работать в режиме on-line”, – сказал А.МАТВИЙЧУК.

Он отметил, что для возобновления работы базы УкрСЕПРО не понадобилось бюджетных средств, соответствующая работа была выполнена собственными силами Государственного предприятия „Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества” за несколько дней.

А.МАТВИЙЧУК не назвал суммы убытков, нанесенных в результате сбоя работы базы, поскольку, по его словам, расследование Службы безопасности Украины еще не завершено. При этом он отметил, что лица, виновные в срыве деятельности электронной базы данных, отстранены от работы и будут наказаны в соответствии с законодательством.

Напомним, в конце августа т.г. первый заместитель гендиректора Госпредприятия “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества” Сергей ДОРОТИЧ сообщил, что электронная база данных сертификации “УкрСЕПРО” уничтожена.

Государственная таможенная служба до предоставления Госпотребстандартом информации из единого реестра сертифицированной в Украине продукции осуществляла таможенное оформление товаров, подлежащих обязательной сертификации, на основании сертификатов соответствия, свидетельств о признании соответствия, решений органов сертификации.