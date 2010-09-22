Госпотребстандарт планирует с января полностью автоматизировать процесс выдачи сертификатов

Госпотребстандарт планирует полностью автоматизировать процесс выдачи сертификатов с января 2011 года.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта Украины, об этом заявил советник председателя ведомства Корнелий ЖАЛОБА на брифинге 21 сентября.

„Полная автоматизация процесса выдачи сертификатов, которую мы планируем внедрить с января 2011 года, поможет избежать бюрократизации, злоупотреблений и так называемого человеческого фактора”, – сказал он.

С начала 2011 года будет функционировать единая интеграционная система и введен единый тариф, который облегчит работу предпринимателей.

„Эта система будет экономить время и средства предпринимателей, а также снизит мотивацию для лоббизма в разных отраслях. Вся процедура проверок, согласования, выдачи документации будет происходить через компьютер. Предпринимателям нужно будет только заполнить необходимые документы, отправить их через Интернет и получить результат ”, – отметил советник председателя Госпотребстандарта. Он добавил, что на сегодня система находится в разработке.

„Потребность в таком ресурсе существует у многих государственных служб, например у ГАИ, Таможенной службы и т. п.”, – сказал К.ЖАЛОБА. По его мнению, такой подход поможет остановить выдачу фальшивых сертификатов. „Мы сможем проверить всю процедуру выдачи сертификатов. Сегодня же, как известно, есть структуры-однодневки, которые выдают „левые” сертификаты. Заходит в Украину контрабандный груз, а затем фирму, которая выдала на него сертификат, невозможно найти, она аннулируется. С помощью же единой интеграционной системы, работа которой будет прозрачной, мы сможем жестко и эффективно бороться с этим явлением”, – подчеркнул он.