Главное на 22 сентября (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины отказалась ввести налоговые каникулы для малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народными депутатами от БЮТ Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ, проголосовали только 143 народных депутата из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось введение временных налоговых каникул для физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемных работников.

Проектом предлагалось до 31 декабря 2016 года освободить физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность на самостоятельной основе без привлечения наемного труда, от уплаты налога на добавленную стоимость; налога с доходов физических лиц; фиксированного налога; платы (налога) за землю; рыночного сбора; сбора за выдачу разрешения на размещение объектов торговли и сферы услуг; платы за патенты по Закону Украины "О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности".

Положения законопроекта должны были распространяться на налогоплательщиков, которые осуществляют: производство товаров (кроме подакцизных), сельскохозяйственной продукции и ее переработку, предоставление бытовых услуг населению. В проекте вводился упрощенный учет результатов деятельности и отчетности.

Кабинет министров Украины в предложенном проекте Налогового кодекса предусмотрел автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) не позднее 23 дней с момента подачи заявки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе парламентских слушаний «Экономические реформы – реальность и ожидания украинского бизнеса» сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его словам, если сроки по возврату НДС соблюдены не будут, виновные органы будут облагаться штрафом.

«Заложено автоматическое возмещение НДС на 23-й день с дня подачи декларации. Если нет – заложен штраф 120% от ставки рефинансирования Нацбанка», - сказал С.ТИГИПКО.

Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса завтра, 23 сентября, под стенами здания Верховной Рады в 9:00 начнет бессрочную акцию протеста против уничтожения бизнеса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления Центра стратегических исследований (г. Киев) Павел ЖОВНЯРЕНКО.

По словам председателя Союза предпринимателей «Ника» (г. Запорожье) Лидии КРИВЕНКО, если проект Налогового кодекса будет принят в том варианте, который на сегодня обнародован на парламентском сайте, то бизнес вынужден будет «сдать свидетельства» и «уйти в тень». Кроме того, предприниматели Запорожья просят не принимать новый Налоговый кодекс в представленном варианте. В частности, за данное решение в Запорожье было собрано более 10 тыс. подписей предпринимателей малого и среднего бизнеса. «Сегодня мы их передадим в Администрацию Президента», - отметила Л.КРИВЕНКО.

Она также сообщила, что завтрашняя акция протеста будет продолжаться до того времени, пока предпринимателям не предоставят нормальные условия для ведения бизнеса.

Член правления Всеукраинской общественной организации "Наша защита" (г. Киев) Андрей ПАНАЕТОВ отметил, что предприниматели требуют прозрачности системы администрирования и распределения налогов. «Если мы платим в Пенсионный фонд, значит пусть публикуют (отчеты – УНИАН) до мельчайших копеек, куда были потрачены деньги», - сказал он.

Заместитель председателя Луганской организации профсоюза таксистов Украины (г. Луганск) Ирина РАДЧЕНКО отметила, что бизнес на сегодня вынужден пойти на такие меры, как забастовка, потому что во время общественных слушаний по поводу проекта Налогового кодекса его мнение не было учтено.

По словам П.ЖОВНЯРЕНКО, представители ассамблеи не принимали участия в общественном обсуждении проекта Налогового кодекса в связи с тем, что документ был признан неприемлемым, концептуально он не написан для малого и среднего бизнеса. «Он фактически оставляет за рамками налогообложения суперкрупный и крупный бизнес, и делает попытку переложить всю тяжесть наполнения бюджета на малый и средний бизнес», - считает П.ЖОВНЯРЕНКО.

«Вся эта вакханалия с Налоговым кодексом привела к тому, что происходит массовый отказ от предпринимательской деятельности, а также отказ от расширения количества занятых на предприятиях малого бизнеса», - сообщил координатор альянса «За честные налоги» (г. Львов) Игорь ГУРНЯК.

Кроме того, представитель данной организации потребовал от властей на базе государственных банков создать нормальную систему кредитования бизнеса, также нужна содействующая развитию бизнеса амортизационная политика со стороны государства и создание благоприятного инвестиционного климата в стране.

И.ГУРНЯК озвучил требование организации об отставке правительства Николая АЗАРОВА и главы Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

И.ГУРНЯК также сообщил, что во время общественного обсуждения Налогового кодекса во Львове предпринимателям практически не давали выступать со своими предложениями. «Новый проект кодекса рассматривался абсолютно непрозрачным способом, мы вообще не принимали участия в его подготовке», - сказал он.

На пресс-конференции было заявлено, что в завтрашней акции протеста ожидается участие более 1000 человек.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9380/7,9440, к 12:00 сузился спрэд – 7,9390/7,9435. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9375/7,9440.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:45 Нацбанк объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня по курсу 7,9190/7,9367 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2560/0,2563, к 12:00 цены снизились до 0,2558/0,2561. К закрытию цены вернулись к уровню 0,2560/0,2563. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0001 (-0,0299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3308/1,3310, а к 12:00 выросли до 1,3366/1,3368. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5630/10,5735, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5555/10,5635. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,6180/10,6275.

Транспорт и машиностроение

Транспортный сборбудет оплачиваться только раз — при покупке автомобиля. Глава Госкомпредпринимательства Михаил БРОДСКИЙ сегодня на пресс-конференции сообщил, что это предусмотрено проектом Налогового кодекса Украины.

«Мы в Налоговом кодексе сняли транспортный сбор, только оставили при первой покупке и все, как это и должно быть. Не будет транспортных сборов ежегодных, надо будет это привязывать к техосмотру. Это – первый шаг к тому, чтобы техосмотр вывести полностью из милиции и передать частникам — пусть они это делают под свою ответственность. Никаких, кстати, страховых компаний там также не будет — это ложь», - сказал он.

По его словам, также планируется ввести уголовную ответственность за подделку водительских прав, соответствующий законопроект разрабатывается совместно с МВД.

«Мы договорились с Могилевым, что школы будут обучать и выдавать права, но только мы создадим большую уголовную ответственность за фиктивные права не только того, кто их выдает, но и того, кто ими пользуется, потому что это — посягательство на жизнь людей, это не просто подделка документа», - сказал он.

Проектом нового Налогового кодекса, внесенного Кабинетом Министров в парламент, предлагается отменить налог на транспортные средства, уплачиваемый при прохождении ими очередного технического осмотра, регистрации и перерегистрации.

Проект документа зарегистрирован и размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, налог будет уплачиваться только при первой регистрации транспортных средств в Украине.

Среди других нововведений стоит отметить следующие: включение в перечень объектов налогообложения самолетов и вертолетов; внедрение ежегодной индексации ставок налога для компенсации влияния инфляционных процессов на их размер; введение дополнительной дифференциации ставок налога для легковых автомобилей, объем цилиндров двигателя которых превышает 4500 куб. см.

База налогообложения для транспортных средств определяется отдельно для каждого транспортного средства, в зависимости от мощности двигателя или массы (для воздушных судов) или длины (для кораблей).

В частности, ставка налога для легковых автомобилей (кроме оборудованных электродвигателем) составит от 3 грн. за 100 куб. сантиметров объема цилиндров двигателя, если этот объем не превышает 1000 куб. см, до 60 грн. за 100 куб. см, если объем цилиндров двигателя превышает 6500 куб. см.

Для мотоциклов – от 3 до 10 грн., в зависимости от объема цилиндров двигателя, для легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем, – 0,5 грн. за 1 кВт мощности двигателя; для автобусов, в том числе микроавтобусов, – 5 грн. за 100 куб. см объема цилиндров двигателя, для тракторов – 2,5 грн. за 100 куб. см объема цилиндров двигателя.

Для грузовых автомобилей ставка составит от 15 до 25 грн., в зависимости от объема цилиндров. Налог с владельцев транспортных средств для грузопассажирских автомобилей уплачивается в размерах, установленных для грузовых автомобилей.

Ставки налога для самолетов предлагается установить на уровне 0,2 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы; для вертолетов – 0,3 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы.

При этом при первой регистрации в Украине новых транспортных средств ставки налога применяются с коэффициентом 1; для транспортных средств, которые использовались до 8 лет – с коэффициентом 2; для тех, которые использовались свыше 8 лет – с коэффициентом 3.

Налог уплачивается физическими и юридическими лицами перед проведением первой регистрации в Украине транспортных средств.

Украина присоединиласьк европейским правилам труда и отдыха водителей.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, об этом свидетельствует Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей транспортных средств, которое вступило в силу согласно регистрации соответствующего приказа в Министерстве юстиции Украины 14 сентября т.г.

Как отмечается в сообщении, по данным государственной статистики, 75% ДТП совершено по причинам неадекватных действий водителя в конкретной дорожной ситуации. По данным министерства, подавляющее большинство ДТП с тяжкими последствиями происходят на 12-16-м часе работы водителя, когда в результате переутомления он засыпает за рулем или утрачивает работоспособность.

По словам министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО, данное Положение гармонизирует отечественное законодательство с требованиями Конвенции о продолжительности рабочего времени и периодах отдыха на дорожном транспорте № 153, принятой Международной организацией труда.

Как отметил министр, перед Украиной стоит еще достаточно много задач по развитию дорожной инфраструктуры и рынка автоперевозок по европейскому образцу. Вместе с тем, данным Положением сделан существенный шаг вперед по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов и защите прав работников сферы автоперевозок.

Кроме того, этим документом постепенно вводится применение цифровых тахографов, что дает возможность осуществлять контроль не только за периодами работы, управления, отдыха, но и скоростью движения в течение всей рабочей смены.

Киев и Астана прорабатывают вопрос производства самолетов "Ан" на территории Казахстана.

Об этом сегодня в комментарии УНИАН сообщил министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ.

«Сейчас мы не говорим о совместном предприятии с Казахстаном. Мы прорабатываем вопрос строительства самолетов на их территории. Казахстан должен нам сказать, какие самолеты "Ан" они хотят производить на своей территории. Мы им предложили и Ан-38, и Ан-32, и Ан-3 – это модернизированный Ан-2, и Ан-70 – практически всю линейку.

Киевский Хозяйственный судудовлетворил иск компании Mantara Holding и признал недействительными сразу несколько решений Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ), касающихся приватизационного конкурса по продаже 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

В частности, как отметили в пресс-службе, суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный Фондом госимущества с покупателем «Лугансктепловоза» – управляющей компанией «Брянский машзавод».

По информации пресс-службы, ФГИУ на данный момент ожидает официального уведомления о вынесенном Хозяйственным судом решении, после чего будет принимать решение о своих дальнейших действиях.

Сельское хозяйство

Министерство аграрной политики Украины снова повысило минимальные и максимальные интервенционные цены на зерно в 2010/2011 маркетинговом периоде.

Соответствующий приказ министерства от 15 сентября 2010 г. № 558 «О внесении изменений в приказ Минагрополитики от 23 февраля 2010 года № 78» опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, минимальная интервенционная цена (с учетом налога на добавленную стоимость) на пшеницу мягкую группы А 1-го класса выросла с 1520 до 1545 грн./т, максимальная – с 1824 до 1854 грн./т, 2-го класса – с 1385 до 1400 грн./т и с 1662 до 1680 грн./т соответственно, 3-го класса – с 1300 до 1315 грн./т и с 1520 до 1580 грн./т соответственно.

Минимальная цена на пшеницу мягкую группы Б 4-го класса повышена с 1161 до 1260 грн./т, максимальная – с 1393 до 1512 грн./т, 5-го класса – с 1125 до 1225 и с 1350 до 1470 грн./т, 6-го класса – с 1110 до 1190 грн./т и с 1265 до 1428 грн./т соответственно.

Интервенционную цену на рожь оставили на прежнем уровне: минимальная 1-го класса – 962 грн./т, максимальная – 1154 грн./т, 2-го класса – 920 грн./т и 1104 грн./т, 3-го класса – 880 грн./т и 1056 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на ячмень 1-го класса (для продовольственных целей) увеличилась с 1000 до 1340 грн./т, максимальная – с 1238 до 1608 грн./т, 2-го класса (для производства солода в спиртовом производстве) – с 950 до 1320 грн./т и с 1195 до 1582 грн./т, 3-го класса (для кормовых целей) – с 920 до 1295 грн./т и с 1161 до 1554 грн./т соответственно.

Минимальная интервенционная цена на кукурузу для продуктов детского питания увеличилась с 1300 грн./т до 1500 грн./т, максимальная – с 1560 грн./т до 1800 грн./т, для пищевых концентратов – с 1200 до 1450 грн./т минимальная и с 1440 до 1740 грн./т максимальная, для производства крупы и муки – с 1150 до 1400 грн./т и с 1380 до 1680 грн./т, для кормовых потребностей – с 1110 до 1350 грн./т и с 1320 до 1620 грн./т.

Минимальные цены на свекловичный сахар установлены на уровне 6700 грн./т, максимальные – 7700 грн./т.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает убеждение, что Украина может стать весомым фактором в преодолении одной из глобальных проблем человечества - голода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства заявил сегодня в выступлении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН Высокого уровня, посвященном прогрессу в достижении Целей развития, определенных в Декларации Тысячелетия Организации Объединенных Наций.

«Мы готовы и в дальнейшем быть надежным партнером международного сообщества в решении глобальных проблем по реализации Целей развития Тысячелетия», - отметил Президент Украины.

По его словам, украинская власть ответственно относится к угрозам мирового продовольственного кризиса. Глава государства напомнил, что в прошлом году Украина впервые стала донором Всемирной продовольственной программы ООН.

«Убежден, что в ближайшей перспективе благодаря мощному потенциалу своего сельского хозяйства наша страна может стать важным элементом глобальных усилий в преодолении голода в ряде регионов мира», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент в связи с этим заметил, что, несмотря на трудности финансового характера, в этом году Украина смогла аккумулировать ресурсы и через ООН отреагировать на чрезвычайную ситуацию: оказать помощь народу Гаити, пострадавшему в результате мощного землетрясения.

«Помощь странам, которые попали в затруднение, является нашей традиционной и постоянной практикой на двустороннем уровне», - заверил представителей международного содружества Президент Украины.

Новости ТЭК

Парламентская временная следственная комиссия по ситуации вокруг решения Арбитражной палаты Стокгольмского суда по вопросу собственности 11 млрд кубометров газа намерена в пятницу, 24 сентября, представить Верховной Раде на утверждение предварительный отчет о работе комиссии, и будет просить продлить ее работу до декабря текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в проекте соответствующего постановления ВР, озвученном сегодня председателем ВСК Романом ЗВАРЫЧЕМ на очередном заседании комиссии.

Кроме того, в проект постановления комиссии будет внесен пункт относительно направления обращения ВР к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой способствовать в получении доступа членам комиссии к документам, необходимым для проведения объективного расследования, в том числе, к оригиналам документов, связанных с процессом в Стокгольмском арбитраже.

Как сообщил Р.ЗВАРЫЧ, предварительный отчет комиссии содержит три заключения, в частности, учитывая позицию СБУ и ГПУ, комиссия не смогла получить полный объем необходимых материалов для проведения расследования, в том числе, оригинала решения Стокгольмского суда.

Р.ЗВАРЫЧ отметил, что согласно информации СБУ, в материалах соответствующего уголовного дела по операциям, совершенным с 11 млрд кубометров газа, содержится один или несколько документов, которые носят гриф «секретно». Вследствие этого, как заверили комиссию в СБУ, все материалы уголовного дела подпадают под соответствующий гриф. В то же время комиссия не располагает каким-либо процессуальным решением следователя СБУ, ведущего это дело, и являющегося в рамках криминально-процессуального законодательства независимым юридическим лицом. «Документальные доказательства существования такого документа (постановления о наложении грифа секретности на все материалы дела – УНИАН) у комиссии отсутствуют», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Кроме того, на основании анализа третьего представления украинской стороны в ходе тяжбы комиссия сделала предварительный вывод о том, что в связи с исключением возможности привлечения в качестве свидетелей по данному делу руководства ОАО «Газпром» и высшего руководства Российской Федерации правовые позиции НАК «Нафтогаз Украины» были значительно ослаблены. «Есть предположения, что эти изменения были внесены по настоянию высшего руководства Российской Федерации… «Нафтогаз», таким образом, утратил возможность привлечения в качестве свидетелей руководство «Газпрома». Поэтому наше заключение, что такие изменения значительно ослабили правовую позицию НАКа и содержали признаки своеобразного шантажа со стороны «Газпрома» и высшего руководства РФ», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

Председатель ВСК также отметил, что учитывая кардинальное изменение позиции НАК «Нафтогаз Украины» в так называемом шестом представлении, ссылка на которое содержится в решении арбитража, обнародованном СМИ, комиссия пришла к заключению, что на данном этапе процесса НАК признал в суде незаконными договора, на основании которых в начале 2009 года были проведены транзакции с 11 млрд кубометров газа, принадлежавших РУЭ.

В этой связи, отметил Р.ЗВАРЫЧ, можно сделать заключение, что сам спор в арбитраже утратил свою актуальность, поскольку украинская сторона, по сути, признала законными требования РУЭ. «Спор практически утратил свою актуальность, и изменение позиции НАКа, по сути, привело к тому, что было вынесено такое (не в пользу Украины – УНИАН) решение Стокгольмским арбитражем», - сказал Р.ЗВАРЫЧ.

«Укринтерэнерго» с 31 августа возобновило коммерческие поставки электроэнергии по направлению в Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор ГПВД «Укринтерэнерго» Максим КУЧЕР.

По его словам, поставки электроэнергии в Россию осуществляются на основании коммерческих договоров, заключенных «Укринтерэнерго» и ОАО "Интер РАО ЕЭС" во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в апреле т.г. в Сочи.

М. КУЧЕР отметил, что договоры действуют до конца 2010 г. с возможностью их продления.

По словам директора «Укринтерэнерго», поставки электроэнергии в Россию осуществляются неровным графиком преимущественно в пиковые часы.

"Сегодня эти договоренности реализуются только в ночные часы, что позволяет сократить количество пусков и остановок генерирующего оборудования тепловых электростанций Украины, а также в целом улучшить экономику энергорынка", - сказал он.

М. КУЧЕР уточнил, что с 31 августа до настоящего времени из украинской энергосистемы в сторону РФ было экспортировано около 40 млн. кВт/ч электроэнергии.

Он также добавил, что в настоящее время украинская сторона изучает вопрос экономической целесообразности обратного импорта электроэнергии из России для оптимизации и покрытия возможного дефицита электроэнергии в ОЭС Украины.

(УНИАН)