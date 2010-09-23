Курс НБУ на 23.09.10

09:02, 23 сентября 2010
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Официальный курс НБУ на 23.09.10 100 USD – 791.9200 (22 сентября – 791.9200)100 EUR – 1058.3219 (22 сентября – 1038.9990)10 RUR – 2.5560 (22 сентября – 2.5479) Учетные курсы банковских металлов на 23.09.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-102296.27 (22 сентября-101266.77)961 XAG 10 Серебро-1669.37 (22 сентября-1644.03)962XPT10Платина-128924.58(22 сентября-127974.27)964XPD10Палладий-42526.10 (22 сентября-42288.53)  

Официальный курс НБУ на 23.09.10

100 USD – 791.9200 (22 сентября – 791.9200)

100 EUR – 1058.3219 (22 сентября – 1038.9990)

10 RUR – 2.5560 (22 сентября – 2.5479)

Учетные курсы банковских металлов на 23.09.10 за 10 тройских унций (грн.)

959XAU10Золото-102296.27 (22 сентября-101266.77)

961 XAG 10 Серебро-1669.37 (22 сентября-1644.03)

962XPT10Платина-128924.58(22 сентября-127974.27)

964XPD10Палладий-42526.10 (22 сентября-42288.53)

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