Курс НБУ на 23.09.10

Официальный курс НБУ на 23.09.10 100 USD – 791.9200 (22 сентября – 791.9200)100 EUR – 1058.3219 (22 сентября – 1038.9990)10 RUR – 2.5560 (22 сентября – 2.5479) Учетные курсы банковских металлов на 23.09.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-102296.27 (22 сентября-101266.77)961 XAG 10 Серебро-1669.37 (22 сентября-1644.03)962XPT10Платина-128924.58(22 сентября-127974.27)964XPD10Палладий-42526.10 (22 сентября-42288.53)

Официальный курс НБУ на 23.09.10 100 USD – 791.9200 (22 сентября – 791.9200) 100 EUR – 1058.3219 (22 сентября – 1038.9990) 10 RUR – 2.5560 (22 сентября – 2.5479) Учетные курсы банковских металлов на 23.09.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-102296.27 (22 сентября-101266.77) 961 XAG 10 Серебро-1669.37 (22 сентября-1644.03) 962XPT10Платина-128924.58(22 сентября-127974.27) 964XPD10Палладий-42526.10 (22 сентября-42288.53)

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