Анонс на 23 сентября

* Круглый стол на тему: «Налоговый кодекс. Первый шаг налоговой реформы», организованный газетой «Экономические известия» совместно с Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров. Участники: Сергей Терехин, председатель Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики; Борис Колесников, вице-премьер-министр Украины; Александр Папаика, председатель ГНАУ; Чез Рой-Чеудхури, руководитель по вопросам налогообложения, АССА, Лондон; Вячеслав Власов, директор по корпоративным налогам, PricewaterhouseCoopers; Александр Почкун, управляющий партнер, Baker Tilly Ukraine; Владимир Банник, главный бухгалтер, «Международные авиалинии Украины» и др.

* Первая международная инвестиционная конференция BG Capital, посвященная перспективам послекризисного экономического развития и инвестиционной привлекательности трех стран: Украины, Грузии и Беларуси. Участники: Ник Пиацца, Генеральный директор BG Capital; Сергей Тигипко, Вице-премьер-министр Украины; Макс Альер, Глава представительства МВФ в Украине; Ираклий Гилаури, Генеральный директор АО «Банк Грузии», а также представители более 50 всемирно известных международных инвестиционных фондов, в числе которых Morgan Stanley, Goldman Sachs, Firebird, T. Rowe Price, Och Ziff, East Capital, CIM, Prosperity Capital Management, JP Morgan и другие, топ-менеджмент ведущих компаний Украины, Грузии и Беларуси, элита политикума трех стран. Среди участников от украинского бизнеса: ДТЭК, Галнафтогаз, Фуршет, Укравто, Финансы и Кредит, Укрсоцбанк, Богдан, ТММ, КДД, Авангард, Мрия, Мироновский хлебопродукт, СК Универсальная и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Возле Верховной Рады Украины предприниматели будут требовать отставки правительства Н.Азарова.

* В рамках Дня атомной энергетики на VІІІ Международном форуме «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится круглый стол на тему: «Атомная энергетика - энергетическая безопасность и экономическое развитие государства». Участники: руководители НАЭК «Энергоатом», Министерства топлива и энергетики Украины, Госкомитета ядерного регулирования, народные депутаты Украины, представители НАНУ, Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова, ведущие эксперты отрасли и т.п.

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины.

* Круглый стол на тему: "Насколько эффективны инвестиции общины города Киева в коммунальные медиа". Будут презентованы результаты общественной экспертизы: "Эффективность использования бюджетных средств Главным управлением по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связям с общественностью Киевской городской государственной администрации" (октябрь 2009 г. - апрель 2010 г.) Инициатором экспертизы стала Гражданская сеть ОПОРА. Участники: Василий Косой, ОО Гражданская сеть ОПОРА; Кирилл Животовский, ОО "Европейский выбор".

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Инновационное решение для бронирования железнодорожных билетов в офисах туристических агентств - Amadeus Rail Ukraine”. Участники: Алексей Муровцев, генеральный директор Амадеус Украина; Евгений Серебряный, первый заместитель начальника Главного управления информационных технологий Укрзалізниці (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 044 490 22 35 внут. 147, e-mail: maria.liakhova@amadeus.com.

* Пресс-конференция, посвященная выходу нового аналитического исследования Всемирного банка - Меморандума об экономическом развитии Украины «Стратегический выбор относительно ускорения и поддержки роста». В отчете рассматриваются источники экономического роста последнего десятилетия, а также препятствия на пути возобновления и обеспечения стабильного развития в будущем. На основе результатов исследования предлагается план реформ. Участники: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Пабло Сааведра, старший экономист Всемирного Банка и Координатор программ экономического развития в Украине, Беларуси и Молдове.

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Экономика Украины: сегодня и завтра».

* Пресс-конференция Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) на тему: "Электронная Украина" – эффективное средство в управлении государством и межведомственном общении органов государственной власти". Участники: зам.председателя Госспецсвязи Петр Яцук; директор ГП "Украинские специальные системы" Александр Здрак.

* Пресс-тур компании «Рабен Украина» “Презентация новых решений для логистики свежих продуктов (от +2С до +6С)”. Во время тура пресса Борис Хруслов, директор логистической компании Рабен Украина и Аркадий Вершебенюк, директор департаментов промышленной недвижимости и инвестиционных услуг компании Colliers International осветят темы: Обзор рынка логистики для свежих продуктов; Складская недвижимость в температурном режиме от +2С до +6С; Проблемы и особенности развития свежей логистики в Украине; Нововведения «Рабен Украина» для комплексной логистики свежих продуктов в Украине.

* Круглый на тему: "Состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса Украины". Участники: Виталий Гудзенко, модератор круглого стола, глава Киевской областной организации ПП "Сильная Украина"; Виктор Луценко, ген.директор ТОВ "Агро-Богуславщина"; Валерий Томиленко, ген.директор ПИИ "Виталмар агро"; Юрий Бондарчук, директор компании "Сельхозпродукт".

* Начнется заседание оппозиционного правительства.

* В рамках празднования 140-летия Юго-Западной железной дороги в Киев на центральный вокзал Киев-Пассажирский прибудет паровоз. Похожий пассажирский поезд впервые отправился из Киева в Бирзулу (в настоящее время Котовск) в 1870 году. С ретро-поезда на первую платформу сойдут известные личности, которые творили историю Юго-Западной железной дороги.

* Заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: об утверждении плана работы Комиссии на период работы седьмой сессии парламента шестого созыва (сентябрь 2010 - январь 2011 года); о состоянии выполнения Решения Комиссии 20 мая 2010 года «О докладе Председателя Фонда государственного имущества Украины о ходе приватизации АО «Машиностроительное производственное объединение «Орион» (г. Одесса) и др.

* Пресс-конференция, посвященная торжественному открытию нового официального автосалона-бутика Infiniti «ВиДи Либерти», который входит в состав компании «ВиДи Груп». В рамках события запланирована презентация нового Infiniti QХ 56. Участники: Виталий Джуринский, собственник и главы Правления «ВиДи Груп»; Андрей Нестеренко, ген.директор «Ниссан Мотор Украина»; Владимир Лапин, директор «ВиДи Либерти».

* В рамках VIII Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится круглый стол на тему: «Перспективы получения тепловой и электрической энергии при утилизации твердых бытовых отходов в условиях мегаполиса». Участие в мероприятии примут ведущие отечественные и иностранные специалисты, научные работники и эксперты энергетического комплекса и рынка переработки ТБО. В частности директор мусоросжигательного завода «Энергия» АК «Киевэнерго» Сергей Крикун ознакомит с данными о реконструкции завода «Энергия», проведение которой планируется в следующем году.

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