ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 сентября

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Компания Коломойского добилась отмены конкурса по приватизации «Лугансктепловоза», в котором пишет – 21 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск компании Mantara Holding Ltd, о признании недействительным ряд решений Фонда государственного имущества, касающихся конкурса по продаже 76% акций «Лугансктепловоза»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/privatizacija-luganskteplovoza-priznana-nezakonnoj-145154/

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Также «Дело» в материале «Рада отказала малому бизнесу в налоговых каникулах» пишет – Верховная Рада отказалась предоставить предпринимателям, работающим без привлечения наемного труда, налоговые каникулы до 2017 года…

http://delo.ua/biznes/ukraina/rada-otkazala-malomu-biznesu-v-nalogovyh-145141/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Триолан» просят показать зрителей», в котором пишет – на рынке кабельного телевидения разразился конфликт – отраслевые объединения, куда входят крупнейшие операторы, обвинили одного из участников рынка – компанию "Триолан" – в демпинге и занижении числа абонентов. В "Триолане" обвинения отвергают, объясняя повышенное внимание к своей компании тем, что крупнейший игрок на рынке – компания "Воля" – пытается избавиться от конкурента. Тем не менее, дистрибуторы уже начали отказываться от услуг "Триолана"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1508994

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Скупщики долларов подняли евро», в котором пишет – в ожидании смягчения денежной политики Федеральной резервной системы США инвесторы играют на понижение доллара. На вчерашних торгах его курс относительно евро упал до минимального значения с апреля этого года – $1,344/евро. На украинском рынке евро также продолжил дорожать – гривна укрепилась на 17 коп., и уже вчера евро сложно было купить дешевле 10,6 грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1509021

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«Коммерсант-Украина» в материале «Страхование притормозило» пишет – рынок страхования показывает слабые темпы восстановления. В I полугодии рост валовых премий составил всего 1,3%. При этом 18% рост поступлений от "автогражданки" не смог компенсировать падение рынка КАСКО, который потерял 9% из-за снижения автопродаж. Увеличение страховых платежей будет зависеть от активности банковского кредитования и общего роста платежеспособности клиентов, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1508999

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Издание «Экономические известия» в публикации «НДС ослабит тиски» пишет - в проекте Налогового кодекса правительство отказалось от сбора налога на добавленную стоимость с предпринимателей, участвующих в операциях купли-продажи лома, зерна, техкультур и древесины. Это сделает их бизнес менее рентабельным и приведет к снижению закупочных цен, считают эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/nds-oslabit-tiski

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Также издание «Экономические известия» в публикации «За отключения накажут» пишет – 29 сентября в НКРЭ в рамках круглого стола состоится открытое обсуждение с общественностью проблемы улучшения качества работы областных монополистов по передаче и поставке электричества. Предприятия начнут наказывать за отключение потребителей…

http://eizvestia.com/service/topnews/full/za-otklyucheniya-nakazhut

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«Газета по-киевски» в публикации «Кому в Украине платят хорошо» пишет - несмотря на кризис, высокие зарплаты в стране дают. Но за эти деньги работодатели требуют двойную отдачу…

http://mycityua.com/articles/kopilka/2010/09/23/014546.html

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«Газета по-киевски» в публикации «За стоянку в собственном дворе вымогают деньги!» пишет - автовладельцам жилмассива в районе КПИ угрожают «покалечить» машины в отместку за отказ платить деньги за стоянку в своем же дворе…

http://mycityua.com/articles/life/2010/09/23/010647.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Новый «начальник» Киева чинит забор и приезжает домой в полночь» пишет - «Попов раньше даже мусор сам выносил, а сейчас в 7 утра выходит из дома, садится в машину, а возвращается ночью», - говорят дворники дома, где живет первый зам мэра Киева…

http://www.segodnya.ua/news/14176116.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Рада защитила застройщиков… от инвесторов» пишет - ВР внесла изменения в закон о поддержке строительной отрасли. Эксперты считают, что позиции застройщиков усиливаются, а права частных инвесторов - нивелируются…

https://economics.unian.net/rus/detail/60491

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Импорт коксующегося угля ведет прямой дорогой в контрабандисты?» пишет - из-за дефицита коксующегося угля на рынке Украины к импорту этого сырья всегда относились с пониманием. Поэтому как гром среди ясного неба стало заявление таможни о попытке контрабанды в Украину почти 70 тыс. тонн коксующегося угля из США. Самое интересное, что провинившимся был объявлен «АрселорМиттал Кривой Рог». Неужели крупнейший в мире производитель стали решил так неудачно сэкономить?..

https://economics.unian.net/rus/detail/60528

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отомстил за «Москву» пишет – кипрский суд по иску депутата Госдумы России Ашота Егиазаряна арестовал активы Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга. Под арестом оказались доли в «Уралкалии», «Полюс золоте» и гостинице «Москва» общей стоимостью около $6 млрд. Егиазарян утверждает, что известные бизнесмены Керимов и Ротенберг отняли у него долю в гостинице «Москва»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246304/otomstil_za_moskvu

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Также «Ведомости» в публикации «Венчурные милитаристы» пишут – военные разработки, на которые выделены триллионы бюджетных рублей, должны стать одной из движущих сил модернизации России. Планируется создать структуру, аналогичную американской DARPA: она будет выдавать гранты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/246303/venchurnye_militaristy

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Издание «Известия» в публикации «Пенсионный фронт» пишет – в середине 2030-х годов на каждого работающего россиянина будет приходиться по одному пенсионеру. Такие расчеты привел глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью изданию. Однако банкротство пенсионной системе не грозит, уверен он…

http://www.izvestia.ru/economic/article3146451/

(УНИАН)