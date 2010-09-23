Украинская диаспора пикетировала визит Януковича в США и отказались от встречи с ним

Несмотря на попытку президента Януковича наладить отношения с украинской диаспорой накануне визита в США, представители украинских организаций встретили его акцией протеста под лозунгом “Украина не на продажу” и отказались от предложенной встречи.

Как передает корреспондент УНИАН в США, в акции протеста, которая прошла 22 сентября возле Миссии Украины в ООН, приняли участие представители главных общественных организаций диаспоры в США, в целом около 200 человек.

Как известно, В.ЯНУКОВИЧ обратился с письмом к Украинскому конгрессовому комитету Америки (УККА), в котором, среди прочего, он пообещал рассекретить архивные материалы относительно Голодомора, разобраться с ситуацией с музеем “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, создать общественное вещание.

Также перед визитом в США на сайте Президента вновь появился раздел, посвященный Голодомору, который исчез оттуда в феврале, после прихода В.ЯНУКОВИЧА к власти.

В письме-ответе В.ЯНУКОВИЧУ, который УККА передал в представительство Украины при ООН во время протеста, американские украинцы заявляют, что не верят в искренность украинского Президента. “Наша объединенная Украинская община в США - Украинский американский координационный совет, Украинский народный союз, Союз украинок Америки, Союз украинских католиков Америки “Провидение” и Новая украинская волна - радо с Вами встретимся для полезного диалога тогда, когда мы почувствуем от Вас искреннюю заботу об украинском народе и его проблемах”. Письмо В.ЯНУКОВИЧА вызвало у диаспоры “глубокое разочарование и удивление”.

По словам Аскольда ЛОЗИНСКОГО, бывшего президента Всемирного конгресса украинцев, в письме В.ЯНУКОВИЧА его больше всего возмутило обещание Президента разобраться с конфликтной ситуацией вокруг музея "Тюрьма на Лонцкого" во Львове путем передачи его под руководство Института национальной памяти, возглавляемого Валерием СОЛДАТЕНКО.

“Валерий СОЛДАТЕНКО - это коммунист с 1969 года, который заявляет, что гордится тем, что никогда не сдал своего партбилета, который не считает Голодомор геноцидом и не признает освободительной борьбы ОУН-УПА”, - заявил А.ЛОЗИНСКИЙ, отметив, что такого человека нельзя назначать руководителем этого “сверхважного института”.

А.ЛОЗИНСКИЙ не верит в то, что В.ЯНУКОВИЧ не понимает, каких людей он назначает на должности. “Хотя кое-кто смеется над Президентом, я считаю, что В.ЯНУКОВИЧ знает, что он делает, и его политика является антиукраинской, - убежден А.ЛОЗИНСКИЙ. – В.ЯНУКОВИЧ подчинил все вертикали власти, судебную систему, хочет подчинить медиа, нарушаются права человека, он строит еще худшую систему, чем была во времена Леонида КУЧМЫ”.

А.ЛОЗИНСКИЙ рассказал, что украинская власть не скрывала, что хочет избежать акций протеста диаспоры. “Мне звонил по телефону посол Украины в США Юрий МОЦИК и спрашивал, что Президент может сделать, чтобы мы не протестовали и согласились на диалог”. Кроме увольнения руководителя Института национальной памяти В.СОЛДАТЕНКО, среди требований диаспоры к ЯНУКОВИЧУ было увольнение министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА и признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Не подействовало даже восстановление раздела о Голодоморе на официальном веб-сайте главы государства. “Хоть мы приветствуем восстановление подраздела о Голодоморе на веб-сайте Президента, но потрясены тем, что все упоминания о геноциде нашего народа были отредактированы”, - говорится в письме диаспоры к В.ЯНУКОВИЧУ.

Среди причин отказа украинских организаций США встречаться с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, председатель УККА Тамара ОЛЕКСИ назвала также предыдущий опыт диаспоры в общении с В.ЯНУКОВИЧЕМ. “Мы поняли, что нет смысла встречаться с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после того, как он не выполнил обещания ответить на вопросы, которые волновали Всемирный конгресс Украинцев, которое он дал на первой официальной встрече с руководством ВКУ в июне”, - говорится в письме.