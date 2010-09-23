В БЮТ прогнозируют, что КС примет решение по политреформе до конца недели

Народный депутат от фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО прогнозирует, что до конца недели Конституционный Суд обнародует решение относительно конституционности политической реформы 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня в интервью журналистам.

"Решение будет сегодня-завтра. Гарантированно я думаю, до конца недели", - сказал С.МИЩЕНКО. По словам народного депутата, действующая власть установила для Конституционного Суда четкие сроки рассмотрения этого вопроса и вынесения по нему решения. "Я думаю, что власть сделает все, чтобы к моменту возвращения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА из Соединенных Штатов прямо ему к трапу поднесли решение, что он уже имеет Конституцию КУЧМЫ", - сказал С.МИЩЕНКО.

Более того, отметил С.МИЩЕНКО, скорее всего решение КС будет носить такую формулировку, согласно которой вообще не нужны изменения в Конституцию и Украина будет жить по редакции Конституции 1996 года. "Конституционный Суд сделает все возможное, чтобы в вопросе Конституции не нужно было участие Верховной Рады и проведение референдума", - добавил он.