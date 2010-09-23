Главное на 23 сентября (день)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что в октябре этого года Верховная Рада примет Налоговый кодекс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил во время встречи с Федеральным президентом Австрийской Республики Хайнцом ФИШЕРОМ в Нью-Йорке.

«Это улучшит бизнес-климат и улучшит возможности привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику», - сказал украинский Президент.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что сейчас в Украине активно внедряется программа реформ, направленных на улучшение бизнес-климата, ситуации в экономике и т.д. По его мнению, Украина вошла в активную фазу экономического развития: за первое полугодие этого года ВВП вырос на 6%, промышленное производство - на 12%, а уровень инфляции пока составляет 3,5%, что не вызывает беспокойства.

Говоря о ходе экономических реформ в Украине, глава государства, в частности отметил, что благодаря различным мероприятиям уже удалось почти вдвое сократить разрешительную систему. «Мы делаем все, чтобы создать благоприятные условия для привлечения инвестиций», - сказал В. ЯНУКОВИЧ, напомнив также о создании при Президенте Украины Совета инвесторов, призванного гармонизировать отношения власти и бизнеса.

Правительство Украины намерено покрывать краткосрочные займы, осуществленные ранее, новыми долгосрочными займами под более низкие проценты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала в среду.

«Мы приняли такую тактику, чтоб мы могли краткосрочные заимствования замещать долгосрочными и более дешевыми», - заявил Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, сейчас его правительству придется погашать краткосрочные заимствования, произведенные прошлым правительством под высокие проценты.

Национальный банк Украины отменяет нулевую ставку резервирования средств в инвалюте, привлекаемых банком от нерезидентов в виде кредитов, депозитов на срок не более полугода (183 дней).

Так в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН, указывается, что постановление Нацбанка №431 от 22 сентября 2010 года «О внесении изменений в постановление правления НБУ от 4 декабря 2008 года №413 (далее постановление №413)», предусматривает исключение подпункта 3.4 пункта 3 постановления №413, согласно которому временно устанавливалась нулевая ставка резервирования средств в иностранной валюте, привлекаемых банком от нерезидента в виде кредита, депозита на срок не более 183 календарных дня (кроме средств, привлекаемых на срок не более одного рабочего дня или под государственные гарантии или от международных финансовых организаций, членом которых является Украина).

«Учитывая вышеуказанное, обращаем внимание на то, что начиная с 01.10.2010 по операциям привлечения банком депозита, кредита (займа) в иностранной валюте от нерезидента на срок, не превышающий 183 календарных дней, на которые распространяется действие Правил № 171, банк должен осуществлять перечисление средств, резервируемых в размере 20% от общей суммы сделки» - говорится в письме НБУ комбанкам.

Верховная Рада Украины приняла постановление “О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 253 из 424 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено отозвать Сергея ТЕРЁХИНА (фракция БЮТ) с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики на основании решения комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, оставив его членом этого Комитета.

Этим постановлением председателем данного комитета избран Виталий ХОМУТЫННИК (фракция Партии регионов) и освобожден он от обязанностей первого заместителя председателя этого комитета.

Также в постановлении отмечается: “Принять к сведению, что вакантная должность первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики остается за квотой депутатской фракции “Блок Юлии Тимошенко”.

Новоназначенный председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК предложил бывшему руководителю комитета Сергею ТЕРЕХИНУ занять должность его первого заместителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОМУТЫННИК сообщил сегодня в интервью журналистам.

«Я предложил ему быть первым заместителем и работать вместе дальше в комитете», - сказал он.

В.ХОМУТЫННИК отметил, что пока С.ТЕРЕХИН не дал ответа, но надеется, что тот согласится на это предложение.

«Я по нашей беседе увидел, что есть у нас компромисс. И, по моему мнению, он на мое предложение согласится», - сказал он.

Более того, по словам В.ХОМУТЫННИКА, должность первого заместителя председателя комитета по квоте принадлежит оппозиции, и поэтому она сама должна определяться с кандидатурой.

При этом В.ХОМУТЫННИК заверил, что будет работать с каким-либо первым заместителем.

Соцполитика

Размер дотаций в Пенсионный фонд в этом году составит 26 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на инвестиционном форуме, организованном компанией BG Capital, вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

По его информации, уже в следующем году размер дотаций в Пенсионный фонд может вырасти до 37 млрд грн. Как отметил вице-премьер, для того, чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

С.ТИГИПКО также отметил, что правительство планирует в 2010 и 2011 годах сокращать свои административные расходы на 10% ежегодно. В следующем году также планируется выйти на прибыльную деятельность НАК «Нафтогаз Украины». В этом году его дефицит ожидается на уровне 7,4 млрд. грн.

Вице-премьер-министр напомнил, что дефицит бюджета на 2011 год планируется на уровне 3,5%. Он также выразил надежду, что правительству удастся выполнить заложенные бюджетные показатели.

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и труда одобрил законопроект народного депутата Александра ФЕЛЬДМАНА о пенсионном обеспечении украинцев, проживающих за границей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять в первом чтении законопроект А.ФЕЛЬДМАНА и Олега ГЕЙМАНА № 6695 «Об обеспечении конституционных прав на получение пенсии гражданами Украины, проживающими заграницей».

В частности, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией Украины нормы действующих законов, согласно которым, гражданам Украины, выехавшим за ее пределы, прекращается выплата трудовых пенсий. Таким образом, граждане Украины, которые имеют право на получение пенсий, смогут получать положенную им пенсию, проживая за границей.

По словам А.ФЕЛЬДМАНА, существующие в настоящее время ограничения по выплате трудовых пенсий гражданам Украины, не только абсурдны, но и антиконституционны. «По отношению к пенсионерам, которые проживают за границей и не получают ни копейки из заработанного, на сегодняшний день, наше государство поступает некрасиво, нецивилизованно и не справедливо», - считает депутат.

Также в сообщении напоминается, что в октябре 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными положения закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в части приостановки выплаты пенсий гражданам Украины на все время их проживания за границей. Кроме того, КС обратил внимание ВР на необходимость приведения в соответствии с Конституцией Украины положений других законов, регламентирующих выплату пенсий пенсионерам, проживающим за границей. В частности - Закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», «О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы» и других законов.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что 2011 год в нашем государстве будет объявлен годом решения проблем, вызванных Чернобыльской катастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Нью-Йорке по результатам встречи с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций ПАН Ги Муном.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил о достижении договоренности, что «под флагом ООН в Киеве (в апреле 2011 года - УНИАН) будет проведена международная конференция, посвященная 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы».

«Это для нас трагическая дата, и мы обязаны не только подвести итоги того, что произошло, но и обязано все сделать, чтобы эта территория была безопасной, а пострадавшие люди получили необходимую помощь», - отметил глава государства.

Он также сообщил, что «2011 год должен быть посвящен решению чернобыльских проблем в Украине».

«Мы будем его объявлять именно таким годом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, Генсек ООН ПАН Ги Мун отметил позитивные сдвиги, которых Украина достигла в своем развитии на протяжении последнего времени, и заверил, что лично примет участие в конференции по случаю 25-й годовщины аварии на ЧАЭС.

«Мы высоко ценим участие Украины в программах ООН, в частности, в миротворческой деятельности», - заявил он.

Новости ТЭК

Министерство угольной промышленности и Государственный банк развития Китая сегодня в Киеве подписали меморандум о сотрудничестве в угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий документ подписан сегодня министром угольной промышленности Юрием ЯЩЕНКО и вице-президентом Госбанка развития Китая Гао ДЗЯНЬ.

В документе зафиксировано намерение китайского финансового учреждения инвестировать средства в техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий Украины.

«Сегодня мы подписали протокол. Он открывает алгоритм дальнейшего нашего движения по реализации инвестпроектов», - сказал министр угольной промышленности Ю.ЯЩЕНКО.

По его словам, в меморандуме предусмотрено намерение реализовать 8 инвестпроектов, реализацию 3 из которых планируется начать в текущем году.

Министр добавил, что в ближайшее время ожидается приезд в Украину китайских специалистов для ознакомления с техническим состоянием государственных шахт, на которых будут реализовываться пилотные проекты.

Политика

Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона №2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, судья-докладчик по этому делу - Сергей ВДОВИЧЕНКО.

В частности, по мнению авторов представления, основанием для признания неконституционным закона №2222 в целом является нарушение установленной Конституцией Украины процедуры его рассмотрения и принятия, поскольку соответствующий проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» с определенными поправками был рассмотрен и принят Верховной Радой Украины как закон №2222 без обязательного в таком случае заключения Конституционного Суда относительно соответствия законопроекта о внесении изменений в Конституцию требованиям статей 157 и 158 Конституции (ст. 159 Основного Закона).

Как отметил председатель КС Анатолий ГОЛОВИН, на рассмотрении дела присутствуют 18 судей Конституционного Суда. Кроме того, в зале находится заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ.

Представителями субъекта права на конституционное представление являются народные депутаты Украины от фракции Партии регионов Владислав ЗАБАРСКИЙ и Дмитрий ШПЕНОВ.

Также к рассмотрению дела привлечен постоянный представитель Кабинета министров Украины в КС Владимир ВОЗНЮК.

Трансляция заседания суда ведется на Первом национальном телеканале.

Несмотря на попытку президента Януковича наладить отношения с украинской диаспорой накануне визита в США, представители украинских организаций встретили его акцией протеста под лозунгом “Украина не на продажу” и отказались от предложенной встречи.

Как передает корреспондент УНИАН в США, в акции протеста, которая прошла 22 сентября возле Миссии Украины в ООН, приняли участие представители главных общественных организаций диаспоры в США, в целом около 200 человек.

Как известно, В.ЯНУКОВИЧ обратился с письмом к Украинскому конгрессовому комитету Америки (УККА), в котором, среди прочего, он пообещал рассекретить архивные материалы относительно Голодомора, разобраться с ситуацией с музеем “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, создать общественное вещание.

Также перед визитом в США на сайте Президента вновь появился раздел, посвященный Голодомору, который исчез оттуда в феврале, после прихода В.ЯНУКОВИЧА к власти.

В письме-ответе В.ЯНУКОВИЧУ, который УККА передал в представительство Украины при ООН во время протеста, американские украинцы заявляют, что не верят в искренность украинского Президента. “Наша объединенная Украинская община в США - Украинский американский координационный совет, Украинский народный союз, Союз украинок Америки, Союз украинских католиков Америки “Провидение” и Новая украинская волна - радо с Вами встретимся для полезного диалога тогда, когда мы почувствуем от Вас искреннюю заботу об украинском народе и его проблемах”. Письмо В.ЯНУКОВИЧА вызвало у диаспоры “глубокое разочарование и удивление”.

По словам Аскольда ЛОЗИНСКОГО, бывшего президента Всемирного конгресса украинцев, в письме В.ЯНУКОВИЧА его больше всего возмутило обещание Президента разобраться с конфликтной ситуацией вокруг музея "Тюрьма на Лонцкого" во Львове путем передачи его под руководство Института национальной памяти, возглавляемого Валерием СОЛДАТЕНКО.

“Валерий СОЛДАТЕНКО - это коммунист с 1969 года, который заявляет, что гордится тем, что никогда не сдал своего партбилета, который не считает Голодомор геноцидом и не признает освободительной борьбы ОУН-УПА”, - заявил А.ЛОЗИНСКИЙ, отметив, что такого человека нельзя назначать руководителем этого “сверхважного института”.

А.ЛОЗИНСКИЙ не верит в то, что В.ЯНУКОВИЧ не понимает, каких людей он назначает на должности. “Хотя кое-кто смеется над Президентом, я считаю, что В.ЯНУКОВИЧ знает, что он делает, и его политика является антиукраинской, - убежден А.ЛОЗИНСКИЙ. – В.ЯНУКОВИЧ подчинил все вертикали власти, судебную систему, хочет подчинить медиа, нарушаются права человека, он строит еще худшую систему, чем была во времена Леонида КУЧМЫ”.

А.ЛОЗИНСКИЙ рассказал, что украинская власть не скрывала, что хочет избежать акций протеста диаспоры. “Мне звонил по телефону посол Украины в США Юрий МОЦИК и спрашивал, что Президент может сделать, чтобы мы не протестовали и согласились на диалог”. Кроме увольнения руководителя Института национальной памяти В.СОЛДАТЕНКО, среди требований диаспоры к ЯНУКОВИЧУ было увольнение министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА и признание Голодомора геноцидом украинского народа.

Не подействовало даже восстановление раздела о Голодоморе на официальном веб-сайте главы государства. “Хоть мы приветствуем восстановление подраздела о Голодоморе на веб-сайте Президента, но потрясены тем, что все упоминания о геноциде нашего народа были отредактированы”, - говорится в письме диаспоры к В.ЯНУКОВИЧУ.

Среди причин отказа украинских организаций США встречаться с Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, председатель УККА Тамара ОЛЕКСИ назвала также предыдущий опыт диаспоры в общении с В.ЯНУКОВИЧЕМ. “Мы поняли, что нет смысла встречаться с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ после того, как он не выполнил обещания ответить на вопросы, которые волновали Всемирный конгресс Украинцев, которое он дал на первой официальной встрече с руководством ВКУ в июне”, - говорится в письме.

(УНИАН)