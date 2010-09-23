Главное за 23 сентября (вечер)

Новости дня

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Важными во второй половине дня стали сообщения о том, что народные депутаты обязали работодателей выплачивать зарплаты не реже двух раз в месяц, уставный капитал «Нафтогаза» увеличат на 7,4 млрд. грн. путем выпуска ОВГЗ, "Укртелеком" могут приватизировать уже в этом году...

Соцполитика

Депутаты обязали работодателей выплачивать зарплаты не реже двух раз в месяц

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы”.

“За” проголосовало 229 из 421 народного депутата Украины, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом изложена в новой редакции статья 115 Кодекса законов о труде Украины. Законом предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата".

Кроме того, законом установлено, что размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Законом статья 24 Закона Украины "Об оплате труда" изложена в новой редакции. Предусмотрено, что заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

В соответствии с законом, размер зарплаты за первую половину месяца определяется коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов - представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не меньше оплаты за фактически отработанное время из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника.

Фонд соцстрахования по безработице выделил в августе 229,3 млн. грн. 308,7 тыс. безработным

В августе 2010 года Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы выделил 229,3 млн. грн. на помощь по безработице. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

Согласно сообщению, среднеучетное количество безработных, которые получали помощь в течение августа, составило 308,7 тыс. лиц.

Размер помощи по безработице в среднем на одного безработного составил 743 грн., что на 16,3% меньше законодательно определенного размера минимальной заработной платы (888 грн.).

Нефть. Газ. Энергетика

Государство компенсирует "Нафтогазу" 3,4 млрд. грн. разницы в тарифах

Кабинет министров Украины своим постановлением (№864 от 22 сентября т.г.) утвердил Порядок использование в 2010 году средств, предусмотренных в Государственным бюджете для частичной компенсации НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам хозяйствования для производства тепловой энергии, которая потребляется населением, в том числе недополученной за 2009 год.

В документе предусмотрена сумма частичной компенсации «в пределах 3 млрд. 423,525 млн. грн.\

Уставный капитал «Нафтогаза» увеличат на 7,4 млрд. грн. путем ОВГЗ

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно порядка приобретения акций НАК «Нафтогаз Украины».

“За” проголосовало 248 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 7,4 млрд. грн. путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа. Как отмечается в пояснительной записке, это делается для того, чтобы повысить ликвидность НАК «Нафтогаз Украины».

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС), обращаясь к председательствующему на заседании первому заместителю председателя ВР Адаму МАРТЫНЮКУ, заявил, что обратится к нему с иском, поскольку во время принятия закона была нарушена процедура и Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины», и данный законопроект был принят одновременно в первом чтении и окончательно как закон, несмотря на то, что у народных депутатов были возражения по этому поводу.

"Нафтогаз" подал кассацию по делу RosUkrEnergo

НАК «Нафтогаз Украины» обратилась с кассационным представлением в Верховный Суд Украины на определения Шевченковского районного суда г. Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда столицы от 17 сентября т.г. по делу и признании, и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда, обязавшего госхолдинг вернуть швейцарской RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховного Суда Украины.

«Да, соответствующие документы сегодня к нам поступили», - сказала руководитель пресс-службы Людмила МОМОТ.

В то же время пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Елена ЮРЬЕВА не подтвердила, однако и не опровергла, указанную информацию.

19 июля т.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана возвратить «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.

Третий блок ЧАЭС полностью освобожден от отработанного ядерного топлива

Сегодня третий блок Чернобыльской АЭС был полностью освобожден от отработанного ядерного топлива.

Работы по выгрузке топлива проходили в присутствии первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

Отходы ядерного топлива перемещены на длительное хранение в пятый отсек хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1).

По информации пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, работы по выгрузке остатков отработанного топлива из блока №3, которых за время эксплуатации станции в генерирующем режиме накопилось более 21 тыс. топливных сборок, были начаты 22 января текущего года. Освобождение блока от отработанного топлива является необходимым условием для строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над существующим объектом "Укрытие".

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. ЧАЭС приступила к перемещению ОЯТ, находящегося в бассейне выдержки 3-го энергоблока, в ХОЯТ-1. Указанные работы были санкционированы Госатомрегулирования и имели целью минимизацию рисков возможных аварийных ситуаций во время демонтажа существующей вентиляционной трубы 3-го энергоблока и строительства новой, а также сооружения нового укрытия над 4-м энергоблоком.

Перемещенное топливо будет временно храниться в ХОЯТ-1 до момента ввода в эксплуатацию сухого хранилища отработанного ядерного топлива (проект ХОЯТ-2), который ожидается не ранее 2013 года.

«Энергоатом» и российские ОМЗ договорились о сотрудничестве

НАЭК «Энергоатом» и ОАО «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ, Россия) подписали сегодня меморандум о сотрудничестве в отрасли атомной промышленности.

Соответствующий меморандум подписали вице-президент по ремонтам и заводскому производству НАЭК «Энергоатом» Владимир ПЫШНЫЙ и генеральный директор ОМЗ Игорь СОРОЧАН в ходе VІІІ Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».

Документ, в частности, предусматривает сотрудничество в сфере сервисного обслуживания оборудования украинских АЭС. Кроме того, документом предусмотрен информационный обмен, содействие украинско-российской кооперации в сфере производства высокотехнологического оборудования энергетического машиностроения.

Финансы

Портфель ОВГЗ банков и нерезидентов к концу года может увеличиться на 43%

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков и нерезидентов к концу года может увеличиться на 43%.

Об этом говорится в сообщении АО «Эрсте Банк» со ссылкой на экспертов банка, переданном агентству УНИАН.

В банке напомнили, что Министерство финансов осуществило три последовательных выпуска НДС-облигаций, общий объем которых составил 16,4 млрд грн. 5-летние правительственные облигации будут предоставляться компаниям взамен возмещения НДС.

«Мы считаем, что дополнительных выпусков НДС-облигаций в этом году уже не будет. Компании уже продали более 5 млрд грн НДС-облигаций. При этом дисконты на НДС-облигации на вторичном рынке падают с самого начала их выпуска. Сразу после выпуска большие объемы НДС-облигаций можно было продать с дисконтом 20%, сейчас значительные объемы готовы покупать с дисконтом 17%», - сообщил аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

Также в банке отметили, что кроме НДС-облигаций, Минфин планирует выпустить до конца года ОВГЗ еще на 6 млрд грн (не учитывая потребности погашений). Вместе с непроданными НДС-облигациями и новыми займами правительства, банкам и нерезидентам предлагается увеличить свой портфель ОВГЗ на 43% до конца года.

Эксперт: Ослабление гривни временное и продлится до конца октября

Ослабление гривни является временным и не будет длиться дольше, чем до конца октября, считают аналитики АО «Эрсте Банк».

В банке отмечают, что курс гривни под давлением потребительских настроений незначительно снижается. Так, потребительские настроения ухудшились под влиянием роста инфляции, повышения цен на газ, неуверенной политической ситуации в связи с местными выборами, а также воспоминаний об осенней девальвации гривни в 2008 и 2009 годах.

«Население начало активней покупать валюту, в результате чего курс гривни снизился до 7,93 грн за долл. США. Ощутимое влияние настроений населения на курс гривни является традиционным для Украины, что связано со значительным объемом наличности в обороте», - отметил аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ.

По информации «Эрсте Банка», в Украине вне банков находится наличных объемом 18% ВВП, тогда как максимальный показатель для других европейских стран не превышает 10%.

Приватизация

«Укртелеком» могут приватизировать в этом году

Кабтинет Министров Украины продолжает рассмотрение вопроса о возможности приватизации «Укртелекома» в текущем году.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на брифинге после посещения Чернобыльской АЭС.

«Сейчас рассматривается вопрос возможности приватизации», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он также уточнил, что вопрос о приватизации данного объекта был снят с повестки дня вчерашнего заседания Кабинета Министров, поскольку распоряжение правительства было подготовлено недостаточно качественно.

«Я еще раз его (проект распоряжения – УНИАН) на правительственном комитете буду рассматривать, и смотреть все этапы, каким образом «Укртелеком» будет приватизироваться», – сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что приватизацию необходимо провести таким образом, чтобы государство получило максимум средств в бюджет. Кроме того, необходимо уточнить вопросы капитализации предприятия, а также рассмотреть варианты сохранения социальных телефонов.

«Эти вопросы не были учтены, поэтому вопрос о приватизации «Укртелекома» был снят с рассмотрения Кабмина», – сказал первый вице-премьер.