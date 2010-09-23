Анонс событий 24 сентября

В Тернополе в 11-30 начнется выездное расширенное заседание Правления Украинского союза промышленников и предпринимателей на тему: «Тернопольский край - центр туризма Украины». Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Тернопольской ОГА Михаил Цимбалюк и другие.

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К открытию 7-го Международного авиационно-космического салона «АВІАСВІТ-ХХІ» состоится круглый стол на тему: "Высокоточное оружие - оружие будущего". Участники: зам.председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Минпромполитики Украины Михаил Луханин; зам.министра обороны Украины Владимир Омельянчук; ген.директор, генеральный конструктор ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» Олег Коростелев и другие.

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Премьер-министр Николай Азаров примет участие в открытии лабораторного корпуса Киевского строительного техникума в г. Киеве.

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Круглый стол на тему: «Когда Украина перейдет на безбумажные технологии, внедрив систему электронного документооборота?».

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Пресс-конференция на тему: "Закрытие секонд-хендов уничтожит рабочие места, но не поднимет украинскую легкую промышленность и не наполнит бюджет". Участники: президент Всеукраинской Ассоциации дилеров "секонд-хенд" Вячеслав Мясоедов.

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Пресс-конференция делегации Совета Директоров ЕБРР. Руководитель делегации Совета Директоров ЕБРР Васcили Лелакис и другие.

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Инициативная группа передаст свыше 100 тысяч подписей граждан Украины к руководству Международного валютного фонда с требованием установить контроль за использованием украинской властью средств МВФ, а также направить специальную контрольную группу для предотвращения махинаций с кредитными средствами в интересах «Росукрэнерго».

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Начнет работу прямая линия Кабмина при участии министра по вопросам ЖКХ Юрия Хиврича.

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Пресс-конференция на тему: "Рынок сахара, картофеля и гречки. Ценовая политика: реалии и перспективы". В работе примет участие Иван Томич, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины.

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Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в первом заседании нового состава Совета предпринимателей при Кабинете Министров. После заседания состоится брифинг председателя Совета предпринимателей Леонида Козаченко.

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Брифинг заместителя председателя КГГА Руслана Крамаренко и начальника Главного управления экономики и инвестиций Игоря Довбаня на тему: «Стратегия развития Киева до 2025 года» и Проект реформирования отношений по отношению к временным сооружениям (МАФам) на 2010-2012гг..

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Круглый стол на тему: «Европейские стандарты трудовой политики», во время которого менеджеры и собственники украинских и международных бизес-компаний, а также представители правительства и международных организаций обсудят практики внедрения европейских стандартов равенства сотрудников в трудовой политике частных и государственных компаний в Украине.

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(УНИАН)