Янукович 29 сентября посетит Донецк

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 29 сентября посетит с рабочей поездкой Донецк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по прибытии в Донецк утром 29 сентября Президент направится в выставочный комплекс «ЭкспоДонбасс», где примет участие в открытии и первом заседании ІІІ Международного инвестиционного саммита Donbass Investment Destination «Государственно-частное партнерство в контексте новой экономической политики Украины».

Затем В.ЯНУКОВИЧ ознакомится с экспозициями выставки «Энергоэффективность» и выставки инвестиционных проектов. После этого Президент даст короткую пресс-конференцию.

Кроме того, в Донецком государственном университете управления В.ЯНУКОВИЧ встретится с профессорско-преподавательским, студенческим и учительским активом области по случаю Дня работника образования.